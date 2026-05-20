Peugeot ще прави китайски коли в Европа

Stellantis официално подписа необвързващ меморандум за разбирателство с китайския автомобилен гигант Dongfeng. Споразумението предвижда създаването на ново съвместно предприятие със седалище в Европа, в което дяловото участие ще бъде разпределено в съотношение 51:49 в полза на евро-американския конгломерат. Поемайки пълния контрол върху продажбите, дистрибуцията и производството на премиум подразделението на Dongfeng за „нови енергийни превозни средства“ (NEV) – Voyah, Stellantis предпазва новия си партньор от тежките вносни мита на ЕС. Този ход позволява на китайската луксозна марка напълно да заобиколи ескалиращите тарифни бариери върху вноса на китайски хардуер, като си осигурява силно желан правен статут „Произведено в Европа“.

Индустриалният център на този алианс се фокусира върху мащабна стратегия за използване на активи във Франция. Производствените линии се планира да бъдат интегрирани в историческия сглобяващ завод на Peugeot в Рен, Бретан – фабрика, която някога произвеждаше 400 000 автомобила годишно, но напоследък работи далеч под капацитета си, оставяйки инфраструктурата си до голяма степен неизползвана, докато изгражда една единствена линия за кросоувъри на Citroën. Като поема производствените изисквания на Voyah, Stellantis решава скъпия проблем с местната работна ръка и режийните разходи, като същевременно получава незабавен достъп до дълбоко интегрираната екосистема на веригата за доставки на Dongfeng. Споразумението представлява ясна размяна на услуги в рамките на 34-годишно трансгранично партньорство, следващо непосредствено след паралелно споразумение, съгласно което заводът на Dongfeng в Ухан ще започне да сглобява специализирани модели NEV на Peugeot и Jeep, предназначени за глобални експортни коридори, считано от 2027 година.

Докато все още не са финализирали точната матрица на моделите, планирани за френските сглобяващи линии, вътрешният каталог на Voyah показва ясен преход към сегменти с висока печалба и премиум сегменти. За разлика от съществуващото, фокусирано върху бюджета, начинание на Stellantis с Leapmotor – което е насочено към градска мобилност от входно ниво с модели като кросоувъра B10, произведен в Сарагоса – Voyah оперира строго в луксозната премиум сфера.

Това премиум позициониране дава на главния изпълнителен директор на Stellantis Антонио Филоса изключително гъвкаво оръжие за запълване на празнините в европейската му продуктова гама, като предлага на елитните купувачи на луксозни автомобили конкурентна технология и цени, чието разработване от нулата би отнело години. Чрез внедряването на хибридно портфолио, разделено между чисто електрически задвижващи системи (BEV) и интелигентни системи с удължител на пробега, предстоящата флота на Voyah е в идеална позиция да привлече купувачите на премиум кросоувъри и представителни многофункционални автомобили (MPV). Очаква се оперативното разгръщане на съвместното предприятие да достигне максимална скорост до последното тримесечие на годината, превръщайки неизползваните производствени площи във Франция във високотехнологичен подход за агресивна, защитена от мита премиум офанзива в големите дилърски мрежи в ЕС.