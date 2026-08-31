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Възродената сръбска автомобилна марка Yugo показва кабриолет с четири врати

Възродената сръбска автомобилна марка Yugo показва кабриолет с четири врати

31 Август, 2026 10:30 708 8

  • yugo-
  • сърбия-
  • кабриолет

Легендарното балканско име експериментира с дигитално проучване за четириврата каросерия без покрив, докато инженерите подготвят първия реален прототип за 2027 година

Възродената сръбска автомобилна марка Yugo показва кабриолет с четири врати - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сръбското автомобилно наследство прави следваща стъпка в своето дигитално възраждане, като представи необичайна визия за отворен кросоувър. В официалните си канали в LinkedIn проектът Yugo публикува концептуални изображения и видеоматериал на Cabrio – експериментално дизайнерско проучване, генерирано с помощта на изкуствен интелект. Смелата конфигурация залага на четири странични врати, отделен капак на багажника и четири самостоятелни места в купето, като мекият текстилен покрив се прибира дискретно зад втория ред седалки.

Всъдеходният характер на концепта е подчертан от увеличената височина на пътен просвет и защитните пластмасови панели по броните и арките на калниците. В предната си част автомобилът запазва познатия перваз и черния акцент под светлините, познати от предишните разработки на екипа, а осветената челна решетка интегрира новата Y-образна емблема. Силуетът съчетава пропорции, напомнящи за Volkswagen T-Roc Cabriolet, с визуални препратки към класическия Yugo Cabrio от края на миналия век. За разлика от показаната по-рано спортна двуврата версия с по-нисък профил, настоящата разработка залага на практичността, макар и двата варианта да съществуват единствено във виртуалното пространство.

Възродената сръбска автомобилна марка Yugo показва кабриолет с четири врати

Зад амбициозното инициативно стои съвместният труд на професора по маркетинг Александър Бьелич и дизайнера Дарко Марчета. Двамата придобиха правата върху историческото наименование с идеята да изградят гама от достъпни компактни превозни средства. Поетият ангажимент предвижда дебютът на първия работещ прототип – хечбек с две врати – да се състои през май 2027 година. Инициаторите категорично отхвърлят възможността бъдещото превозно средство да бъде просто пребрандиран вариант на съществуващ китайски модел, като определят проекта си като напълно независим, макар и с международно осигуряване на компоненти.

Възродената сръбска автомобилна марка Yugo показва кабриолет с четири врати

Официалната комуникация на марката се отличава с висок градус на самоирония спрямо скептичните коментари. Запитани за класическия фолклорен анекдот относно отопляемото задно стъкло, предназначено да топли ръцете на бутащите през зимата, от Yugo отговориха с обещание да запазят тази функция. Подобен хумористичен подход бе приложен и към шегите за специфичния мирис на балканска скара в интериора, за който екипът шеговито предложи вградена скара за чевапи.

Възродената сръбска автомобилна марка Yugo показва кабриолет с четири врати

Засега техническите параметри, архитектурата на платформата и производствената площадка остават неогласени. В предишни изявления бяха загатнати опции за конвенционални бензинови и електрифицирани задвижващи системи, съчетани с ръчни или автоматични предавателни кутии. Към момента липсва потвърждение дали експерименталният кабриолет ще получи зелена светлина за серийно производство.


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  • 1 Кук

    6 1 Отговор
    Кво Юго? Това е ментак на китайски ментак!

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  • 2 Джихади Йово

    8 1 Отговор
    Хахаха, китайчата през къде намериха да влязат :)))

    10:41 31.08.2026

  • 3 Гоце

    5 2 Отговор
    Кой би купил това недуразумение по добре скапана лада

    10:43 31.08.2026

  • 4 ФАКТ

    4 0 Отговор
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    10:43 31.08.2026

  • 5 666

    6 0 Отговор
    Ако си за ротшилдовата империя, BMW и третия пол, цъкни минус.
    Ако си за Путин, тръбата и милиционерите и Ким, цъкни плюс.

    10:45 31.08.2026

  • 6 Руснак

    1 1 Отговор
    Ще изнасят ли за Расия

    10:46 31.08.2026

  • 7 Кабриото

    2 0 Отговор
    Е страшно не практична кола за балканите ,слунцето ти пече отгоре ,прах и мухи от всякъде.Става само за лека разходка

    10:49 31.08.2026

  • 8 Още помня жестоките кадри...!

    3 0 Отговор
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