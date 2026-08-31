Възродената сръбска автомобилна марка Yugo показва кабриолет с четири врати

Сръбското автомобилно наследство прави следваща стъпка в своето дигитално възраждане, като представи необичайна визия за отворен кросоувър. В официалните си канали в LinkedIn проектът Yugo публикува концептуални изображения и видеоматериал на Cabrio – експериментално дизайнерско проучване, генерирано с помощта на изкуствен интелект. Смелата конфигурация залага на четири странични врати, отделен капак на багажника и четири самостоятелни места в купето, като мекият текстилен покрив се прибира дискретно зад втория ред седалки.

Всъдеходният характер на концепта е подчертан от увеличената височина на пътен просвет и защитните пластмасови панели по броните и арките на калниците. В предната си част автомобилът запазва познатия перваз и черния акцент под светлините, познати от предишните разработки на екипа, а осветената челна решетка интегрира новата Y-образна емблема. Силуетът съчетава пропорции, напомнящи за Volkswagen T-Roc Cabriolet, с визуални препратки към класическия Yugo Cabrio от края на миналия век. За разлика от показаната по-рано спортна двуврата версия с по-нисък профил, настоящата разработка залага на практичността, макар и двата варианта да съществуват единствено във виртуалното пространство.

Зад амбициозното инициативно стои съвместният труд на професора по маркетинг Александър Бьелич и дизайнера Дарко Марчета. Двамата придобиха правата върху историческото наименование с идеята да изградят гама от достъпни компактни превозни средства. Поетият ангажимент предвижда дебютът на първия работещ прототип – хечбек с две врати – да се състои през май 2027 година. Инициаторите категорично отхвърлят възможността бъдещото превозно средство да бъде просто пребрандиран вариант на съществуващ китайски модел, като определят проекта си като напълно независим, макар и с международно осигуряване на компоненти.

Официалната комуникация на марката се отличава с висок градус на самоирония спрямо скептичните коментари. Запитани за класическия фолклорен анекдот относно отопляемото задно стъкло, предназначено да топли ръцете на бутащите през зимата, от Yugo отговориха с обещание да запазят тази функция. Подобен хумористичен подход бе приложен и към шегите за специфичния мирис на балканска скара в интериора, за който екипът шеговито предложи вградена скара за чевапи.

Засега техническите параметри, архитектурата на платформата и производствената площадка остават неогласени. В предишни изявления бяха загатнати опции за конвенционални бензинови и електрифицирани задвижващи системи, съчетани с ръчни или автоматични предавателни кутии. Към момента липсва потвърждение дали експерименталният кабриолет ще получи зелена светлина за серийно производство.