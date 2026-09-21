Никола Минчев: Обща кандидатура за президент с ГЕРБ би отблъснала избирателите

Битката за президент между Андрей Гюров и Илияна Йотова е и за външнополитическата посока на България. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ евродепутатът Никола Минчев.
При Андрей Гюров виждаме една по-ясна позиция къде се намира България и че трябва да бъде активен член на Европейския съюз и НАТО, активен член с ясна позиция. При Йотова имаме една доста по-мъглява позиция, която ни се продава като балансирана, но всъщност е произточна. Това е съществено разминаване между двете позиции. На мен ми импонира повече позицията на Гюров, защото и аз искам да виждам страната ни там – в Европейския съюз и НАТО. Това, което ни предлага Йотова, по-скоро ни оставя в периферията на европейските интеграционни процеси, заяви Гюров.
Президентът трябва да бъде критичен към определени действия на правителството. Има много какво да се направи в тази посока. В правомощията на държавния глава има много повече от назначаването на служебно правителство, добави евродепутатът.
Попитан дали е съгласен с думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е трябвало да бъде издигнат общ кандидат на десницата, той посочи: "Не съм съгласен. Едно такова съглашателство с ГЕРБ по-скоро би отблъснало избирателите, защото би оставило усещането с нова сглобка. Не смятам, че това би бил правилният подход - това, което предлага Борисов, не би сработило".
Той коментира и във връзка с излезлите в последните дни на преден план теми за случая "Петрохан" и помилването от президента и кандидат за държавен глава Илияна Йотова на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Решението е взето от Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент в края на 2022 г.
Въпросът за помилването – не само на Петричкия Ескобар, е въпрос за упражняването на президентските правомощия, упражняването на властта, която ще дадем в ръцете на една или друга двойка кандидати. Това е съвсем легитимен разговор за една кандидат-президентска кампания. Докато за мен е пълна мистерия какво касателство има другият скандал – за "Петрохан", с Андрей Гюров. Дори да има дарени пари от кмета на София Васил Терзиев, това не представлява престъпление, а и няма никакво касателство нито с кандидата за президент, нито с кандидата за вицепрезидент, посочи Никола Минчев.
Той каза още, че изборите в Германия показват, че в бившите източни провинции печели крайното – крайната десница и крайната левица.
Тази победа идва като едно разочрование от сегашното германско правителство, което беше създадена една трудна коалиция. За да се създаде санитарен кордон около крайната десница, се влиза в сложни коалиции, в които партиите трудно намират общ език. В този момент всяка грешка на правителството идва като победа на крайната десница. Нещо сходно се случва и в Австрия. Това е един проблем, който традиционната десница трябва да разрешим, като разберем къде не адресираме правилно в проблемите, подчерта Минчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #13
18:23 21.09.2026
2 Гробар
18:23 21.09.2026
3 отлично
18:25 21.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 az СВО Победа 81
Щото пък като направихте коалиция с ГЕРБ и Пеевски сякаш не отблъснахте избирателите си.....
Петрохански глупчовци!
🤣🤣🤣🤣
18:29 21.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 аеантгард
Никога повече. Точка.
18:29 21.09.2026
8 Деций
18:30 21.09.2026
9 Здравейте госпожо Ризова
18:34 21.09.2026
10 Голям майтап
18:34 21.09.2026
11 Факт
18:34 21.09.2026
12 Гражданин
18:35 21.09.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Боруна Лом":Тоя петроханец май му се размина
аферата с подкопа от китайския производител на телефони..... Но въпреки всичко си остава негодяи.... Не са интересни тия с отпадналата необходимост....... Интересно е утре да видим кой кандидати ще издигнат Възраждане за България, които според мен ще бъдат участници в балотажа.....
18:38 21.09.2026
14 ШЕФА
18:39 21.09.2026