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Никола Минчев: Обща кандидатура за президент с ГЕРБ би отблъснала избирателите

Никола Минчев: Обща кандидатура за президент с ГЕРБ би отблъснала избирателите

21 Септември, 2026 18:22 335 14

  • никола минчев-
  • кандидат-
  • президент-
  • избори

При Андрей Гюров виждаме една по-ясна позиция къде се намира България и че трябва да бъде активен член на Европейския съюз и НАТО, активен член с ясна позиция. При Йотова имаме една доста по-мъглява позиция, която ни се продава като балансирана

Никола Минчев: Обща кандидатура за президент с ГЕРБ би отблъснала избирателите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Битката за президент между Андрей Гюров и Илияна Йотова е и за външнополитическата посока на България. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ евродепутатът Никола Минчев.

При Андрей Гюров виждаме една по-ясна позиция къде се намира България и че трябва да бъде активен член на Европейския съюз и НАТО, активен член с ясна позиция. При Йотова имаме една доста по-мъглява позиция, която ни се продава като балансирана, но всъщност е произточна. Това е съществено разминаване между двете позиции. На мен ми импонира повече позицията на Гюров, защото и аз искам да виждам страната ни там – в Европейския съюз и НАТО. Това, което ни предлага Йотова, по-скоро ни оставя в периферията на европейските интеграционни процеси, заяви Гюров.

Президентът трябва да бъде критичен към определени действия на правителството. Има много какво да се направи в тази посока. В правомощията на държавния глава има много повече от назначаването на служебно правителство, добави евродепутатът.

Попитан дали е съгласен с думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е трябвало да бъде издигнат общ кандидат на десницата, той посочи: "Не съм съгласен. Едно такова съглашателство с ГЕРБ по-скоро би отблъснало избирателите, защото би оставило усещането с нова сглобка. Не смятам, че това би бил правилният подход - това, което предлага Борисов, не би сработило".

Той коментира и във връзка с излезлите в последните дни на преден план теми за случая "Петрохан" и помилването от президента и кандидат за държавен глава Илияна Йотова на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Решението е взето от Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент в края на 2022 г.

Въпросът за помилването – не само на Петричкия Ескобар, е въпрос за упражняването на президентските правомощия, упражняването на властта, която ще дадем в ръцете на една или друга двойка кандидати. Това е съвсем легитимен разговор за една кандидат-президентска кампания. Докато за мен е пълна мистерия какво касателство има другият скандал – за "Петрохан", с Андрей Гюров. Дори да има дарени пари от кмета на София Васил Терзиев, това не представлява престъпление, а и няма никакво касателство нито с кандидата за президент, нито с кандидата за вицепрезидент, посочи Никола Минчев.

Той каза още, че изборите в Германия показват, че в бившите източни провинции печели крайното – крайната десница и крайната левица.

Тази победа идва като едно разочрование от сегашното германско правителство, което беше създадена една трудна коалиция. За да се създаде санитарен кордон около крайната десница, се влиза в сложни коалиции, в които партиите трудно намират общ език. В този момент всяка грешка на правителството идва като победа на крайната десница. Нещо сходно се случва и в Австрия. Това е един проблем, който традиционната десница трябва да разрешим, като разберем къде не адресираме правилно в проблемите, подчерта Минчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    А ТИ БЕ МАМУН, КОЛКО ЕВРАКА ЗАВЛЕЧЕ?

    Коментиран от #13

    18:23 21.09.2026

  • 2 Гробар

    5 2 Отговор
    Егати избора. И Йотова, и Гюров изпечени червени фашисти. Вие ни вземате за малоумни.

    18:23 21.09.2026

  • 3 отлично

    7 0 Отговор
    Тогава защо ривете, че Борисов не иска да ви подкрепи кандидата?

    18:25 21.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор
    А сетихте се!

    Щото пък като направихте коалиция с ГЕРБ и Пеевски сякаш не отблъснахте избирателите си.....

    Петрохански глупчовци!

    🤣🤣🤣🤣

    18:29 21.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 аеантгард

    5 0 Отговор
    Компроментиран слугинаж.
    Никога повече. Точка.

    18:29 21.09.2026

  • 8 Деций

    1 0 Отговор
    А то щото сега много избиратели ще привлечете с този наркоман Гюров,а другия е супрт тъпоъгълника!Такива отпадаци ли ще са президенти?Аз тогава трябва да ръководя няколко галактики!

    18:30 21.09.2026

  • 9 Здравейте госпожо Ризова

    0 0 Отговор
    Освен деразки фалцети във вашето предаване друго не се представя. Дали рейтингът на предаването ви стига и тези 5% на канцлера мерц не съм сигурен но знам че то е дълбоко ми свирско и обезпокоено от развоя на събитията в Европейския съюз с последните избори в Германия.

    18:34 21.09.2026

  • 10 Голям майтап

    2 0 Отговор
    Не знам какво ще отблъскват но нямат шанс без гласовете на ГЕРБ. ГЕРБ си остава най-добрата партия, която е направила реално нещичко за народа.

    18:34 21.09.2026

  • 11 Факт

    0 1 Отговор
    Няма битка между Йотова и Гюров бе френски.Има битка за второто място между Гюров и останалите.

    18:34 21.09.2026

  • 12 Гражданин

    2 0 Отговор
    Ама вие и без това нямате избиратели! Бойко знае: колкото повече мърдаш, повече ти влиза!

    18:35 21.09.2026

  • 13 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Тоя петроханец май му се размина
    аферата с подкопа от китайския производител на телефони..... Но въпреки всичко си остава негодяи.... Не са интересни тия с отпадналата необходимост....... Интересно е утре да видим кой кандидати ще издигнат Възраждане за България, които според мен ще бъдат участници в балотажа.....

    18:38 21.09.2026

  • 14 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Познавате ли това недоразумение на природата ? Това е некадърник и безделник от някакъв пол без НИТО ЕДИН ДЕН трудов стаж, и точно заради тези му великолепни качества е Евро Депутат защитаващ интересите на България в Европа !!! Господ да пази България от подобни ..роди !

    18:39 21.09.2026

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