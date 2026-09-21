Никола Минчев: Обща кандидатура за президент с ГЕРБ би отблъснала избирателите

Битката за президент между Андрей Гюров и Илияна Йотова е и за външнополитическата посока на България. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ евродепутатът Никола Минчев.

При Андрей Гюров виждаме една по-ясна позиция къде се намира България и че трябва да бъде активен член на Европейския съюз и НАТО, активен член с ясна позиция. При Йотова имаме една доста по-мъглява позиция, която ни се продава като балансирана, но всъщност е произточна. Това е съществено разминаване между двете позиции. На мен ми импонира повече позицията на Гюров, защото и аз искам да виждам страната ни там – в Европейския съюз и НАТО. Това, което ни предлага Йотова, по-скоро ни оставя в периферията на европейските интеграционни процеси, заяви Гюров.

Президентът трябва да бъде критичен към определени действия на правителството. Има много какво да се направи в тази посока. В правомощията на държавния глава има много повече от назначаването на служебно правителство, добави евродепутатът.

Попитан дали е съгласен с думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е трябвало да бъде издигнат общ кандидат на десницата, той посочи: "Не съм съгласен. Едно такова съглашателство с ГЕРБ по-скоро би отблъснало избирателите, защото би оставило усещането с нова сглобка. Не смятам, че това би бил правилният подход - това, което предлага Борисов, не би сработило".

Той коментира и във връзка с излезлите в последните дни на преден план теми за случая "Петрохан" и помилването от президента и кандидат за държавен глава Илияна Йотова на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Решението е взето от Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент в края на 2022 г.

Въпросът за помилването – не само на Петричкия Ескобар, е въпрос за упражняването на президентските правомощия, упражняването на властта, която ще дадем в ръцете на една или друга двойка кандидати. Това е съвсем легитимен разговор за една кандидат-президентска кампания. Докато за мен е пълна мистерия какво касателство има другият скандал – за "Петрохан", с Андрей Гюров. Дори да има дарени пари от кмета на София Васил Терзиев, това не представлява престъпление, а и няма никакво касателство нито с кандидата за президент, нито с кандидата за вицепрезидент, посочи Никола Минчев.

Той каза още, че изборите в Германия показват, че в бившите източни провинции печели крайното – крайната десница и крайната левица.

Тази победа идва като едно разочрование от сегашното германско правителство, което беше създадена една трудна коалиция. За да се създаде санитарен кордон около крайната десница, се влиза в сложни коалиции, в които партиите трудно намират общ език. В този момент всяка грешка на правителството идва като победа на крайната десница. Нещо сходно се случва и в Австрия. Това е един проблем, който традиционната десница трябва да разрешим, като разберем къде не адресираме правилно в проблемите, подчерта Минчев.