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Неразпознаваем: Никълъс Кейдж изненада с нова визия (СНИМКИ)

Неразпознаваем: Никълъс Кейдж изненада с нова визия (СНИМКИ)

21 Септември, 2026 18:30 380 1

  • никълъс кейдж-
  • нова визия-
  • неразпознаваем

62-годишният актьор се появи на червения килим с посивяла коса и гъста брада в компанията на съпругата си Рико Шибата

Неразпознаваем: Никълъс Кейдж изненада с нова визия (СНИМКИ) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Никълъс Кейдж привлече погледите с драстично променена визия при рядка поява на червения килим със съпругата си Рико Шибата. 62-годишният носител на „Оскар“ демонстрира посивяла коса и гъста сива брада – сериозна промяна спрямо обичайния му външен вид.

Двамата присъстваха на официалното откриване на Lucas Museum of Narrative Art в Лос Анджелис. За събитието Кейдж беше избрал тъмносиньо сако, бяла риза и черен панталон, а визията му беше допълнена от тъмни очила. 31-годишната Рико Шибата заложи на елегантен тоалет в бяло.

Не е ясно дали новата визия на актьора е свързана с предстоящ филмов проект, или е личен избор. Само няколко месеца по-рано Кейдж все още се появяваше с характерната си по-тъмна коса.

Никълъс Кейдж и Рико Шибата се запознават в Япония през 2019 г. и сключват брак през февруари 2021 г. в Лас Вегас. През септември 2022 г. се ражда дъщеря им Огъст. Актьорът има и двама по-големи синове от предишни връзки.

Двойката рядко се появява заедно на големи светски събития, което допълнително насочи вниманието към последната им поява в Лос Анджелис.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    0 0 Отговор
    Като махне брадата ще изглежда 10 год по-малко.
    Ако изобщо му пука....

    18:35 21.09.2026