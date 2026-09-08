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Защо кръглите фарове се завръщат на мода и какво е тяхното значение?

Защо кръглите фарове се завръщат на мода и какво е тяхното значение?

8 Септември, 2026 15:55 767 5

  • фарове-
  • дизайн-
  • кръг

Производителите вече имат избор

Защо кръглите фарове се завръщат на мода и какво е тяхното значение? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В продължение на десетилетия кръглите фарове бяха отличителен белег на емблематични малки автомобили като оригиналния Fiat 500, Austin Mini и Volkswagen Beetle, просто защото параболичните стъклени рефлектори и затворените фарове бяха най-рентабилният начин за осветяване на пътя. С развитието на технологията за щамповане и с превръщането на намаляването на аеродинамичното съпротивление в приоритет през 60-те и 70-те години на миналия век, ниско разположените правоъгълни и трапецовидни лещи, въведени за първи път при автомобили като Citroën Ami 6, Fiat 127 и по-късно Fiat Tipo, завладяха световния пазар като върховния символ на футуристичния дизайн.

Широкото внедряване на LED осветление в твърдо състояние и микропикселната технология напълно премахна тези физически ограничения на корпуса. Тъй като съвременните светодиоди вече не изискват дълбоки параболични стъкла или обемисти рефлектори, дизайнерските студиа имат пълна свобода да третират осветлението като „плаващ“ графичен елемент, а не като конструктивен елемент. Вместо да изчезне напълно в свръхтънки, безлични хоризонтални светлинни ленти, кръгът се появи отново в модерните шоуруми в модели като Renault 4 E-Tech, Fiat 500e (с интегриран капак с „разделени клепачи“) и Mini Cooper E/SE, които използват LED пръстени за дневни светлини, за да установят визуална връзка с родословието си, без да компрометират коефициентите на аеродинамично съпротивление на предната част.

Чрез вграждането на персонализирани анимирани поздравителни последователности и модули с матричен светлинен лъч в историческите кръгли очертания, отделите по дизайн на производителите успешно свързват седем десетилетия наследство с архитектурите на платформите с нулеви емисии. Така кръглият фар вече не е просто корпус за стъклена лампа, а е еволюирал в цифров графичен подпис, който доказва, че ретро-футуризмът и най-модерната осветителна технология могат безпроблемно да споделят една и съща предна част.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофьор

    4 4 Отговор
    Доколкото съм чувал предназначението на кръглите фарове е с тях да се ядат спагети. По-малко е приложението им при залесяване на пустини.

    Коментиран от #2

    16:07 08.09.2026

  • 2 Лама Кифла

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шофьор":

    не бе, кръгли са оти крушките са кръгли

    16:38 08.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Просто човек

    0 0 Отговор
    Фиат 500 ❤️✨

    17:21 08.09.2026

  • 5 Изсмукано

    0 0 Отговор
    от пръстите безумие ..

    17:53 08.09.2026