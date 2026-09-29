Външно министерство привика временно управляващия посолството на Северна Македония в София

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония (РСМ) в София беше извикана днес в Министерството на външните работи (МВнР) по повод отказа на компетентните местни институции да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев в РСМ. Това съобщават от МВнР на сайта на ведомството, цитирани от novini.bg.
Целта на посещението е било присъствие на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михаилова в Кочани на следващия ден, в качеството му на член на българска парламентарна делегация, се посочва в съобщението.
В рамките на срещата беше поискано обяснение относно мотивите на Скопие за предприемане на подобни действия в настоящия момент, предвид безпрепятственото влизане на г-н Георгиев на територията на РСМ през предходните месеци по същия повод, информират от външното министерство. Българската страна ясно заяви, че разглежда подобен подход като провокативен, се казва още в съобщението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бечката
Без изключение
20:28 29.09.2026
2 Помак
Коментиран от #4
20:31 29.09.2026
3 Македонската култура
Коментиран от #8, #9
20:32 29.09.2026
4 Град Крива паланка
До коментар #2 от "Помак":България наистина прекаляв във вмешателството си в работите на Северна Македония ..то не бе някаква дето уви человек при катастрофа , сега , че и други ...
Коментиран от #7
20:34 29.09.2026
5 Срамно поведение със съседите
20:37 29.09.2026
6 Питане
До сега как пък не се намери поне един външен министър да не е мека китка ? Любимата им поза - партер, даже и тубичка подават ...
20:54 29.09.2026
7 Европеец
До коментар #4 от "Град Крива паланка":Нашите български политици, народоостъпници и изменници продължават да се излагат защитата на македонското момиче с български паспорт.... Има убит човек и ранени пет при катастрофа..... Съдят е, може и да я осъдя там може и да не я осъдят.... Много ясно, че до тогава няма да я пускат да напуска Македония.... Българското здравеопазване е ясно в каква клоака се намира, ама нашите иска да я лекуват у бг-то, що няма реномирана и в болница в Турция и Сърбия.... Колко много българи има хора да се лекуват там, а напоследък чувам почванли и да ходят и в Румъния..... Много ми е интересно верно ли се да попитат Соня бащата на Сиана какво мисли по въпроса с Ива Михайлова....
20:58 29.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АГАТ а Кристи
До коментар #3 от "Македонската култура":Още малко и в пашапортите ви ще пише - народност - албанец
21:04 29.09.2026
10 Перо
21:05 29.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.