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Външно министерство привика временно управляващия посолството на Северна Македония в София

Външно министерство привика временно управляващия посолството на Северна Македония в София

29 Септември, 2026 20:25 797 11

  • министерство на външните работи-
  • северна македония-
  • временно управляващ-
  • разговор

Причината- отказ на компетентните местни институции да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев в РСМ

Външно министерство привика временно управляващия посолството на Северна Македония в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония (РСМ) в София беше извикана днес в Министерството на външните работи (МВнР) по повод отказа на компетентните местни институции да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев в РСМ. Това съобщават от МВнР на сайта на ведомството, цитирани от novini.bg.

Целта на посещението е било присъствие на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михаилова в Кочани на следващия ден, в качеството му на член на българска парламентарна делегация, се посочва в съобщението.
В рамките на срещата беше поискано обяснение относно мотивите на Скопие за предприемане на подобни действия в настоящия момент, предвид безпрепятственото влизане на г-н Георгиев на територията на РСМ през предходните месеци по същия повод, информират от външното министерство. Българската страна ясно заяви, че разглежда подобен подход като провокативен, се казва още в съобщението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бечката

    8 1 Отговор
    Що е маке все е .айно
    Без изключение

    20:28 29.09.2026

  • 2 Помак

    3 6 Отговор
    България се занимава с клета Македония зашто е слаба и малка държава ...язък !

    Коментиран от #4

    20:31 29.09.2026

  • 3 Македонската култура

    1 11 Отговор
    Македонската култура е една од најстарите во Европа. Македонците ја донесоа религијата и пишувањето во Европа.

    Коментиран от #8, #9

    20:32 29.09.2026

  • 4 Град Крива паланка

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    България наистина прекаляв във вмешателството си в работите на Северна Македония ..то не бе някаква дето уви человек при катастрофа , сега , че и други ...

    Коментиран от #7

    20:34 29.09.2026

  • 5 Срамно поведение със съседите

    1 7 Отговор
    Що не привикат Митлофанова

    20:37 29.09.2026

  • 6 Питане

    0 0 Отговор
    И кво ? На другарката среща трапезата пълна ли беше - вина, ракии и потупване по гърбовете.
    До сега как пък не се намери поне един външен министър да не е мека китка ? Любимата им поза - партер, даже и тубичка подават ...

    20:54 29.09.2026

  • 7 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Град Крива паланка":

    Нашите български политици, народоостъпници и изменници продължават да се излагат защитата на македонското момиче с български паспорт.... Има убит човек и ранени пет при катастрофа..... Съдят е, може и да я осъдя там може и да не я осъдят.... Много ясно, че до тогава няма да я пускат да напуска Македония.... Българското здравеопазване е ясно в каква клоака се намира, ама нашите иска да я лекуват у бг-то, що няма реномирана и в болница в Турция и Сърбия.... Колко много българи има хора да се лекуват там, а напоследък чувам почванли и да ходят и в Румъния..... Много ми е интересно верно ли се да попитат Соня бащата на Сиана какво мисли по въпроса с Ива Михайлова....

    20:58 29.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Македонската култура":

    Още малко и в пашапортите ви ще пише - народност - албанец

    21:04 29.09.2026

  • 10 Перо

    0 0 Отговор
    Какъв ЕС с политиката на АСНОМ? Къде може да си осъден без да знаеш за съдебен процес?

    21:05 29.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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