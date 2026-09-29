Външно министерство привика временно управляващия посолството на Северна Македония в София

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония (РСМ) в София беше извикана днес в Министерството на външните работи (МВнР) по повод отказа на компетентните местни институции да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев в РСМ. Това съобщават от МВнР на сайта на ведомството, цитирани от novini.bg.

Целта на посещението е било присъствие на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михаилова в Кочани на следващия ден, в качеството му на член на българска парламентарна делегация, се посочва в съобщението.

В рамките на срещата беше поискано обяснение относно мотивите на Скопие за предприемане на подобни действия в настоящия момент, предвид безпрепятственото влизане на г-н Георгиев на територията на РСМ през предходните месеци по същия повод, информират от външното министерство. Българската страна ясно заяви, че разглежда подобен подход като провокативен, се казва още в съобщението.