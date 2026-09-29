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Бойко Борисов: Ние не издигнахме кандидат за президент, защото им разрушихме схемата "Аз на теб, ти на мен"

Бойко Борисов: Ние не издигнахме кандидат за президент, защото им разрушихме схемата "Аз на теб, ти на мен"

29 Септември, 2026 20:14 749 42

  • бойко борисов-
  • кандидат за президент-
  • разваляне-
  • схема

"Илияна Йотова покани няколко души от нашата партия в инициативния си комитет и всички ми се обадиха, за да попитат какво да правят. Аз имам един принцип - непоискана подкрепа не се дава", подчерта лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: Ние не издигнахме кандидат за президент, защото им разрушихме схемата "Аз на теб, ти на мен" - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Живко Тодоров не е направил една стъпка срещу партията, а се е учил през тези 20 години. Това заяви на брифинг в Стара Загора лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от "Фокус".

Припомняме, че по-рано днес кметът на Стара Загора заяви "Оставката винаги си я нося в задния джоб - подписах я и искам вот на доверие".

По думите на Борисов Тодоров никога не е действал срещу партията, а съобразно с разбиранията си за кмет. Той дори показа снимка на двамата от 2006 г., за да затвърди разбирателството помежду им. "Някой си мисли, че може да направи интрига в партията ни", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

Президентските избори и защо ГЕРБ няма кандидат?
"Ние не издигнахме кандидат, защото им разрушихме схемата - "Аз на теб, ти на мен". Йотова слага Гюров, след това идва Кандев. Ако ние имахме кандидат-президентска двойка, нямаше да има никакъв скандал", заяви Борисов и допълни, че липсата на кандидат за президент от ГЕРБ прави Йотова и Гюров конкуренти. Според него в противен случай, двамата са щели да се обединят срещу тях.

Той поздрави държавния глава, че е избрала Андрей Гюров за служебен премиер и добави, че би постъпил по същия начин.

"Илияна Йотова покани няколко души от нашата партия в инициативния си комитет и всички ми се обадиха, за да попитат какво да правят. Аз имам един принцип - непоискана подкрепа не се дава", подчерта Бойко Борисов.

Той разказа за възникнал проблем с кметица в Габрово, когато лично се е обадил на президента Йотова и тя му е оказала помощ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този път е прав

    6 6 Отговор
    И, да, адмирации за Живко Тодоров, достоен и милеещ за своя град кмет

    Коментиран от #9, #20

    20:17 29.09.2026

  • 2 Робот

    13 1 Отговор
    Този глупак ако не си купи спокойствие и невинност ще му бъдат отнети..! Който тръгва срещу властта , властта му извива вратът..!

    Коментиран от #25

    20:17 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Винету

    10 1 Отговор
    Туземци останаха ли🤣🤣

    Коментиран от #35

    20:18 29.09.2026

  • 5 Ахъм

    15 1 Отговор
    А дали с тов си действие не даваш на тях гласове, а те на теб имунитет срещу съдебно преследване? Разбрали сте се, ясно. Всички тролове на опгербдпс подкрепят Йотова, вероятно и местните ви структури умат такива инструкции. Предавате страната си, за ппреден път, само за да оцелее човечето от Банки.

    Коментиран от #40

    20:18 29.09.2026

  • 6 Ристьо Юристьо

    2 3 Отговор
    Боби знае две и двеста!!!!
    Стратег!

    20:18 29.09.2026

  • 7 Кого

    14 1 Отговор
    ли да издигнете , като всички сте за затвора ?

    Коментиран от #13

    20:18 29.09.2026

  • 8 Без майтап

    10 0 Отговор
    Борисов искаше да остане в историята на България. Еми Борисов вече си история.

    20:19 29.09.2026

  • 9 Хм...

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Този път е прав":

    Живко е типичен гербаджия - келепирът и усвояването на първо място. Утре ако се появи друг силен, ше отиде при него.

    20:20 29.09.2026

  • 10 Съдията

    9 1 Отговор
    Марш бе, корумпе! Ти си в девета глуха, още година-две и ОПГ ГРОБ ще е при НДСВ и СДС, тоест в небитието. А ти и другите от Шайката, надяваме се, в затвора.😂

    Коментиран от #36

    20:20 29.09.2026

  • 11 Много Известен Съветски Актьор

    9 0 Отговор
    Браво, Юнак! Какво щяхме да правим без теб, направо не ми се мисли. Как един, не успя да те вкара на "топло". Само Кирето се пробва, но бързо му саботираха намеренията. Мунчо дори не направи опит.

    20:20 29.09.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    В МОМЕНТА ВСИЧКИ МУТРИ СА СЕ СНИШИЛИ
    КАТО ЦК НА БКП И ПОЛИТБЮРО
    СЛЕД 10-ТИ НОЕМВРИ
    .....
    КАК СЕ ЧУСТВАТ ? ЕДИН СИН НА ЦК НА БКП СЕ ИЗПУСНА
    " ВСЕКИ ДЕН ЧАКАХМЕ ДА НИ АРЕСТУВАТ , НЕ ИЗДЪРЖАХ И ИМИГРИРАХ"
    ....
    МУТРИ , ЧЕМОДАН , ЛЕТИЩЕ АРАТЮРК И В АРЖЕНТИНЕ - ТЕ ИМАТ ТРАДИЦИИ ДА УКРИВАТ ФАШЯГИ

    20:22 29.09.2026

  • 13 Даа

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кого":

    За затвора са, но никой няма да влезе. Няма и сигнал дори за някакви действия срещу опгербдпс, заверата е в действие.

    Коментиран от #33

    20:22 29.09.2026

  • 14 ЦК на БКП

    0 1 Отговор
    Това - комунист да си - не е лесно

    20:22 29.09.2026

  • 15 ШЕФА

    5 2 Отговор
    Не издигнахте кандидат защото вече и децата знаят какъв престъпник и нац.предател си който унищожи Българският лев след 152 години,второ вече не можеш да фалшифицираш изборите защото полицията не е твоя и си сметнал че ще събереш не повече от 7-8 % а така ще се изложиш като Тиква,и трето ще дадеш гласовете на идиотова за да си гарантираш че няма да те преследват съдебно и да е сигурно че нац.предателка ще спечели за продължите да унищожавате България !!!

    20:24 29.09.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ПОКРАЙ ОЛАФ И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА, ШЕФКАТА НА ЕК
    НАУЧИЛА ТАКИВА СКАНДАЛНИ НЕЩА
    ЗА БАТ БОЙКО,
    ЧЕ ВЕЧЕ НЕ МУ ВДИГАЛА ТЕЛЕФОНА
    ......
    ТОЛКОВА Е ТОКСИЧЕН ТУЛУПА :)

    20:24 29.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 така е

    0 0 Отговор
    Шапка свалям на анализаторите и съветниците на Бойко Борисов. Досега не са го излъгали, вече толкова много години.

    20:27 29.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Този път е прав":

    ФИРМАТА САЙСАЙЕФ В КОЯТО СЪДРУЖНИЦИ
    ДА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА И РУЖА ИГНАТОВА
    СТРОИ ЗАВОД ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ В
    ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СТАРА ЗАГОРА
    .....
    ДА НАПОМНЯ ЧЕ РУЖА Е ЕДИНСТВЕНАТА ЖЕНА В ТОП 10 НА ФБР И Е ИЗДИРВАНА ЗА 4.5 МИЛИАРДА ДОЛАРА :)
    ....
    ТАЙФУНИ С НЕЖНИ ИМЕНА В ТРАКИЙСКАТА НИЗИНА :)

    20:28 29.09.2026

  • 21 Този

    4 0 Отговор
    Кой беше Бе. Винету или Ту ту ту. Деде айде стига толкова. Гледай си пенсията и доматите у Банкя.

    20:34 29.09.2026

  • 22 По лека,лека сбищината на Тиквата

    5 0 Отговор
    се разпада.

    20:41 29.09.2026

  • 23 Още 8г.

    2 0 Отговор
    Йотова се гласи от 9 години.Не може я пипнете.

    20:42 29.09.2026

  • 24 ?????

    2 1 Отговор
    Баце ясно е че те наведоха посолствата за да не правиш конкуренция на ПП-тата, но ти си знаеш що ги послуша.
    Така или иначе губиш партията вече.

    Коментиран от #32

    20:44 29.09.2026

  • 25 Видьо Видев

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Помните ли? За да изберат за президент Радев, Борисов му противопостави неизбираемата Цачева. Сега, за да се класира Йотова поне на балотаж, Борисов никой не и противопоставя, за да гласуват гербаджии за Йотова, нали?

    20:46 29.09.2026

  • 26 ИНТЕРЕСНО?

    3 0 Отговор
    Баце, умен си, няма спор, ама малко...ха-ха. Всички "патриоти" плюят по Гюров, защото като служебен премиер подписа 10. годишен договор с Украйна за дружба и взаимопомощ, и ги обезличи... Да, пропадна "идеята" да сблъскат ГЕРБ с Гюров в полза на Митрофанова опс, Йотова.

    20:47 29.09.2026

  • 27 Гост

    4 1 Отговор
    Само схеми са ти на тебе у главата, бацоооо

    20:50 29.09.2026

  • 28 Кой е тоя

    1 1 Отговор
    Бойко Борисов, че забрави?. Оня дето раздаваше ризи и сака на комбайнерите ли ?

    20:53 29.09.2026

  • 29 Смях

    1 1 Отговор
    в залата. Яко смях!

    20:56 29.09.2026

  • 30 Никой

    1 1 Отговор
    Няма ли край с това същество.

    Поигра си добре - дано да е жив и здрав, ама то бива-бива, ама съвсем пък.
    Нахалбо се държи, но няма нещо реално.

    20:58 29.09.2026

  • 31 Дедо

    1 0 Отговор
    Винаги ти е липсвала смелост и ТОПКИ . Смешник ще си останеш

    21:00 29.09.2026

  • 32 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "?????":

    Конкуренция хахаха Йотова е назначена пожизнено от Радев със счупените машини диктаторски това е

    21:00 29.09.2026

  • 33 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даа":

    13 я гледай тук разни затворници вие като какви се изявявате тук

    21:01 29.09.2026

  • 34 българина

    1 1 Отговор
    всички знаем защо, а ти можеш да лъжеш както винаги, но вече никой не те слуша

    Коментиран от #38

    21:02 29.09.2026

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Винету":

    Има и то доста с огромно учудване милион и нещо са

    21:02 29.09.2026

  • 36 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Съдията":

    10 сериозно ти да се не мислиш за раздавач на присъди по сайтовете я марш че по голяма шайка от теб и лъжците организирани навсякъде няма

    21:04 29.09.2026

  • 37 Б. Борисов

    2 0 Отговор
    При мен схемата беше: "Всичко за мен, сметките за вас!"

    21:04 29.09.2026

  • 38 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "българина":

    34 а ти казваш истината ли хахахаха отявлени лъжци тук хахаха

    21:04 29.09.2026

  • 39 Бай Ставри

    2 0 Отговор
    Това "нящо" още ли е на свобода?

    21:05 29.09.2026

  • 40 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ахъм":

    5 че по големи тролове от теб няма Не го мисли Борисов успешен политик уважаван демократ в Европа а вие сте едни лъжци и нищо повече

    21:06 29.09.2026

  • 41 Дребнав човек и

    1 0 Отговор
    много обстоятелствен и все той прав
    Това е смешно, тъжно и срамно
    Няма такъв човек толкова объркан.

    21:07 29.09.2026

  • 42 Не е добре

    0 0 Отговор
    Схемите започнаха когато ти дойде на власт. Винаги сигурно ги е имало, но при теб станаха ежедневие. Кражби, кюлчета, Мата Хари, схеми и фалити. С какви очи гледаш българите, типигьоз и нахален. Схемата ти беше от мен на родата, родата пак на мен. С джипа по кърищата раздаваше не твоите, а нашите пари, ограждаше се с такива като теб, но ти омръзна на всички. Много по умни от теб са на подсъдимата скамейка, така че там в съда доказвай колко много направи за България(по скоро колко много окраде от българите).

    21:08 29.09.2026

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