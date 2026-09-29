Бойко Борисов: Ние не издигнахме кандидат за президент, защото им разрушихме схемата "Аз на теб, ти на мен"

Живко Тодоров не е направил една стъпка срещу партията, а се е учил през тези 20 години. Това заяви на брифинг в Стара Загора лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от "Фокус".
Припомняме, че по-рано днес кметът на Стара Загора заяви "Оставката винаги си я нося в задния джоб - подписах я и искам вот на доверие".
По думите на Борисов Тодоров никога не е действал срещу партията, а съобразно с разбиранията си за кмет. Той дори показа снимка на двамата от 2006 г., за да затвърди разбирателството помежду им. "Някой си мисли, че може да направи интрига в партията ни", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.
Президентските избори и защо ГЕРБ няма кандидат?
"Ние не издигнахме кандидат, защото им разрушихме схемата - "Аз на теб, ти на мен". Йотова слага Гюров, след това идва Кандев. Ако ние имахме кандидат-президентска двойка, нямаше да има никакъв скандал", заяви Борисов и допълни, че липсата на кандидат за президент от ГЕРБ прави Йотова и Гюров конкуренти. Според него в противен случай, двамата са щели да се обединят срещу тях.
Той поздрави държавния глава, че е избрала Андрей Гюров за служебен премиер и добави, че би постъпил по същия начин.
"Илияна Йотова покани няколко души от нашата партия в инициативния си комитет и всички ми се обадиха, за да попитат какво да правят. Аз имам един принцип - непоискана подкрепа не се дава", подчерта Бойко Борисов.
Той разказа за възникнал проблем с кметица в Габрово, когато лично се е обадил на президента Йотова и тя му е оказала помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този път е прав
Коментиран от #9, #20
20:17 29.09.2026
2 Робот
Коментиран от #25
20:17 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Винету
Коментиран от #35
20:18 29.09.2026
5 Ахъм
Коментиран от #40
20:18 29.09.2026
6 Ристьо Юристьо
Стратег!
20:18 29.09.2026
7 Кого
Коментиран от #13
20:18 29.09.2026
8 Без майтап
20:19 29.09.2026
9 Хм...
До коментар #1 от "Този път е прав":Живко е типичен гербаджия - келепирът и усвояването на първо място. Утре ако се появи друг силен, ше отиде при него.
20:20 29.09.2026
10 Съдията
Коментиран от #36
20:20 29.09.2026
11 Много Известен Съветски Актьор
20:20 29.09.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО ЦК НА БКП И ПОЛИТБЮРО
СЛЕД 10-ТИ НОЕМВРИ
.....
КАК СЕ ЧУСТВАТ ? ЕДИН СИН НА ЦК НА БКП СЕ ИЗПУСНА
" ВСЕКИ ДЕН ЧАКАХМЕ ДА НИ АРЕСТУВАТ , НЕ ИЗДЪРЖАХ И ИМИГРИРАХ"
....
МУТРИ , ЧЕМОДАН , ЛЕТИЩЕ АРАТЮРК И В АРЖЕНТИНЕ - ТЕ ИМАТ ТРАДИЦИИ ДА УКРИВАТ ФАШЯГИ
20:22 29.09.2026
13 Даа
До коментар #7 от "Кого":За затвора са, но никой няма да влезе. Няма и сигнал дори за някакви действия срещу опгербдпс, заверата е в действие.
Коментиран от #33
20:22 29.09.2026
14 ЦК на БКП
20:22 29.09.2026
15 ШЕФА
20:24 29.09.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАУЧИЛА ТАКИВА СКАНДАЛНИ НЕЩА
ЗА БАТ БОЙКО,
ЧЕ ВЕЧЕ НЕ МУ ВДИГАЛА ТЕЛЕФОНА
......
ТОЛКОВА Е ТОКСИЧЕН ТУЛУПА :)
20:24 29.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 така е
20:27 29.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Този път е прав":ФИРМАТА САЙСАЙЕФ В КОЯТО СЪДРУЖНИЦИ
ДА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА И РУЖА ИГНАТОВА
СТРОИ ЗАВОД ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ В
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СТАРА ЗАГОРА
.....
ДА НАПОМНЯ ЧЕ РУЖА Е ЕДИНСТВЕНАТА ЖЕНА В ТОП 10 НА ФБР И Е ИЗДИРВАНА ЗА 4.5 МИЛИАРДА ДОЛАРА :)
....
ТАЙФУНИ С НЕЖНИ ИМЕНА В ТРАКИЙСКАТА НИЗИНА :)
20:28 29.09.2026
21 Този
20:34 29.09.2026
22 По лека,лека сбищината на Тиквата
20:41 29.09.2026
23 Още 8г.
20:42 29.09.2026
24 ?????
Така или иначе губиш партията вече.
Коментиран от #32
20:44 29.09.2026
25 Видьо Видев
До коментар #2 от "Робот":Помните ли? За да изберат за президент Радев, Борисов му противопостави неизбираемата Цачева. Сега, за да се класира Йотова поне на балотаж, Борисов никой не и противопоставя, за да гласуват гербаджии за Йотова, нали?
20:46 29.09.2026
26 ИНТЕРЕСНО?
20:47 29.09.2026
27 Гост
20:50 29.09.2026
28 Кой е тоя
20:53 29.09.2026
29 Смях
20:56 29.09.2026
30 Никой
Поигра си добре - дано да е жив и здрав, ама то бива-бива, ама съвсем пък.
Нахалбо се държи, но няма нещо реално.
20:58 29.09.2026
31 Дедо
21:00 29.09.2026
32 Анонимен
До коментар #24 от "?????":Конкуренция хахаха Йотова е назначена пожизнено от Радев със счупените машини диктаторски това е
21:00 29.09.2026
33 Анонимен
До коментар #13 от "Даа":13 я гледай тук разни затворници вие като какви се изявявате тук
21:01 29.09.2026
34 българина
Коментиран от #38
21:02 29.09.2026
35 Анонимен
До коментар #4 от "Винету":Има и то доста с огромно учудване милион и нещо са
21:02 29.09.2026
36 Анонимен
До коментар #10 от "Съдията":10 сериозно ти да се не мислиш за раздавач на присъди по сайтовете я марш че по голяма шайка от теб и лъжците организирани навсякъде няма
21:04 29.09.2026
37 Б. Борисов
21:04 29.09.2026
38 Анонимен
До коментар #34 от "българина":34 а ти казваш истината ли хахахаха отявлени лъжци тук хахаха
21:04 29.09.2026
39 Бай Ставри
21:05 29.09.2026
40 Анонимен
До коментар #5 от "Ахъм":5 че по големи тролове от теб няма Не го мисли Борисов успешен политик уважаван демократ в Европа а вие сте едни лъжци и нищо повече
21:06 29.09.2026
41 Дребнав човек и
Това е смешно, тъжно и срамно
Няма такъв човек толкова объркан.
21:07 29.09.2026
42 Не е добре
21:08 29.09.2026