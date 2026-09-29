Бойко Борисов: Ние не издигнахме кандидат за президент, защото им разрушихме схемата "Аз на теб, ти на мен"

Живко Тодоров не е направил една стъпка срещу партията, а се е учил през тези 20 години. Това заяви на брифинг в Стара Загора лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от "Фокус".

Припомняме, че по-рано днес кметът на Стара Загора заяви "Оставката винаги си я нося в задния джоб - подписах я и искам вот на доверие".

По думите на Борисов Тодоров никога не е действал срещу партията, а съобразно с разбиранията си за кмет. Той дори показа снимка на двамата от 2006 г., за да затвърди разбирателството помежду им. "Някой си мисли, че може да направи интрига в партията ни", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

Президентските избори и защо ГЕРБ няма кандидат?

"Ние не издигнахме кандидат, защото им разрушихме схемата - "Аз на теб, ти на мен". Йотова слага Гюров, след това идва Кандев. Ако ние имахме кандидат-президентска двойка, нямаше да има никакъв скандал", заяви Борисов и допълни, че липсата на кандидат за президент от ГЕРБ прави Йотова и Гюров конкуренти. Според него в противен случай, двамата са щели да се обединят срещу тях.

Той поздрави държавния глава, че е избрала Андрей Гюров за служебен премиер и добави, че би постъпил по същия начин.

"Илияна Йотова покани няколко души от нашата партия в инициативния си комитет и всички ми се обадиха, за да попитат какво да правят. Аз имам един принцип - непоискана подкрепа не се дава", подчерта Бойко Борисов.

Той разказа за възникнал проблем с кметица в Габрово, когато лично се е обадил на президента Йотова и тя му е оказала помощ.