Volkswagen официално превръща един от заводите си в производствен център за отбрана и сигурност

Volkswagen Group постигна споразумение за продажбата на своя завод в Оснабрюк на консорциум, воден от базираната в Тел Авив частна инвестиционна компания Aurelius Capital и германската провинция Долна Саксония. Вместо да произвежда нишови автомобили, заводът със 125-годишна история ще бъде превърнат във високотехнологичен производствен център за отбрана и сигурност в партньорство с израелския гигант в областта на отбраната Rafael Advanced Defense Systems. Съгласно предложената рамка на сделката, която все още подлежи на окончателно одобрение от регулаторните органи и корпоративните органи, Rafael ще предостави технологично ноу-хау за производството на компоненти, платформи за тежък транспорт, генератори на електроенергия и пускови установки за съвременни системи за противовъздушна отбрана – включително системи, свързани с платформата „Железен купол“ – предназначени за нуждите на германската и европейската сигурност.

Преходът се възползва от дългогодишното наследство на Оснабрюк като специалист в гъвкавото сглобяване на малки серии, като запазва критичната индустриална инфраструктура, прецизните инструменти и процесите за контрол на качеството, чието създаване от нулата би било непосилно скъпо. Чрез прехвърлянето на мажоритарното участие към Aurelius и Долна Саксония структурата на сделката успешно заобикаля потенциалните пречки в управлението, включително предишната съпротива от страна на ключовия акционер на Volkswagen. Представители на синдикатите оценяват, че преориентирането към отбраната ще запази между 1 200 и 1 400 работни места в завода след прекратяването на сглобяването на автомобили, като ще осигури на опитната индустриална работна сила жизнеспособно дългосрочно бъдеще извън автомобилния сектор.

Преориентирането в Оснабрюк идва на фона на мащабна и болезнена реструктуризация в производствената мрежа на Volkswagen в Германия, предизвикана от скока в цените на енергията и труда в Европа, бавното навлизане на електромобилите на пазара и агресивната ценова конкуренция от страна на китайските автомобилни производители. Тъй като хечбеците от входния сегмент, като базовия модел Polo, вече се продават за над 20 000 евро в германските автосалони, традиционните производители на оригинално оборудване (OEM) все по-трудно успяват да оправдаят поддържането на излишен монтажен капацитет. Докато големите автомобилни производствени обекти в Цвикау, Емден, Хановер и Некарзулм са изправени пред несигурно бъдеще в рамките на дългосрочното съкращаване на дейността на VW, сделката за отбраната в Оснабрюк вече се разглежда от анализаторите в бранша като потенциален стратегически модел за превръщането на недостатъчно използваните европейски автомобилни заводи в центрове за производство на високотехнологична отбранителна техника.