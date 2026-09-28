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Сбогом, VW ID.4. Здравей, ID. Tiguan!

Сбогом, VW ID.4. Здравей, ID. Tiguan!

28 Септември, 2026 14:16 708 4

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Премиерата е насрочена за началото на следващия месец

Сбогом, VW ID.4. Здравей, ID. Tiguan! - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Виена, Австрия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

По-рано този месец ви запознахме с наследника на Volkswagen ID.4, който официално вече приема името на своя събрат с конвенционално гориво – Tiguan. Електрическата версия, която добавя означението ID., ще бъде разкрита напълно след около две седмици като тогава ще разберем и повече подробности около новия модел.

Сбогом, VW ID.4. Здравей, ID. Tiguan!

Ръководството на марката от Волфсбург залага на утвърдената пазарна тежест на името Tiguan, под което до момента са реализирани над 8.3 милиона автомобила с ДВГ и хибридни задвижвания. Стратегията предвижда новото електрическо возило да стъпи на европейския пазар в началото на 2027 година.

Сбогом, VW ID.4. Здравей, ID. Tiguan!

Въвеждането на ID. Tiguan бележи и края на досегашната фаза за купе-образния побратим ID.5, който няма да получи директен наследник с ново име. Така фокусът на компанията се консолидира върху силно разпознаваемия модел, който ще се произвежда в завода в Емден, Германия, и ще съществува паралелно с класическите версии на конвенционалния Tiguan, осигурявайки на потребителите плавен и интуитивен преход към ерата на електромобилността.


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    заливане с емигранти, гушкане с паразита Израел, омраза към Русия и т.н.

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    До коментар #1 от "Трябва":

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    15:04 28.09.2026