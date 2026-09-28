Сбогом, VW ID.4. Здравей, ID. Tiguan!

Виена, Австрия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

По-рано този месец ви запознахме с наследника на Volkswagen ID.4, който официално вече приема името на своя събрат с конвенционално гориво – Tiguan. Електрическата версия, която добавя означението ID., ще бъде разкрита напълно след около две седмици като тогава ще разберем и повече подробности около новия модел.

Ръководството на марката от Волфсбург залага на утвърдената пазарна тежест на името Tiguan, под което до момента са реализирани над 8.3 милиона автомобила с ДВГ и хибридни задвижвания. Стратегията предвижда новото електрическо возило да стъпи на европейския пазар в началото на 2027 година.

Въвеждането на ID. Tiguan бележи и края на досегашната фаза за купе-образния побратим ID.5, който няма да получи директен наследник с ново име. Така фокусът на компанията се консолидира върху силно разпознаваемия модел, който ще се произвежда в завода в Емден, Германия, и ще съществува паралелно с класическите версии на конвенционалния Tiguan, осигурявайки на потребителите плавен и интуитивен преход към ерата на електромобилността.