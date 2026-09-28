Шефът на Toyota призова за обединение на автомобилните производители

Председателят на Toyota Motor Corporation, Акио Тойода затвърди легендарното наследство на своето семейство в Детройт, заемайки заслуженото си място като четвърти член на династията Тойода, включен в Залата на славата на автомобилната индустрия. Представен от заместник-председателя на Penske Automotive Group Грег Пенске, който подчерта характерната за мениджъра смелост да се доверява на собствените си инстинкти, Тойода се качи на подиума пред зала с над 700 лидери от бранша, дилъри и икони на моторните спортове, за да отклони личните похвали към по-широката автомобилна общност. С този важен момент Toyota може да се похвали с безпрецедентните пет лауреати в Залата на славата, което подчертава поколенческата линия, която е оформила дълбоко глобалния производствен пейзаж редом с исторически пионери като Хенри Форд и Фердинанд Порше.

Вместо да се спира изключително на семейната история или миналите корпоративни изпитания, Тойода използва престижната международна платформа, за да отправи убедителен призив за действие към една индустрия, намираща се на сложен кръстопът. Обръщайки се към събралите се конкуренти, доставчици и партньори, председателят на Toyota призова присъстващите да разчитат по-малко на традиционната безмилостна конкуренция и вместо това да обединят колективните си сили, за да се справят с предстоящите мащабни технологични и пазарни промени. Подчертавайки, че крайната цел на сектора е общата способност да обогатява живота на хората, Тойода изтъкна, че бъдещето на мобилността изисква безпрецедентно сътрудничество, а не изолирана конкуренция.

Речта отрази характерната откровеност, която определя лидерството на Тойода, съчетавайки дълбоко уважение към инженерното наследство с прагматична визия за пътя напред. Споделяйки сцената с колегата си, включен в Залата на славата през 2026 година, и легендарния архитект на състезателни шасита Джампаоло Далара, Тойода потвърди своята основна философия, че автомобилите трябва да останат носители на страст, радост и емоционална връзка. Макар че през вечерта не бяха обявени официални корпоративни съюзи или конкретни съвместни предприятия, тя утвърди категорично философска позиция от един от най-влиятелните гласове в индустрията, призовавайки глобалните конкуренти да признаят, че огромните предизвикателства, пред които е изправена екосистемата на мобилността на бъдещето, могат да бъдат преодолени само заедно.