McLaren е готов с първото си SUV

Марката McLaren официално потвърди, че работи усилено върху своето дебютно SUV, което ще представлява модел с четири врати, задвижване на четирите колела и два пълноценни реда седалки. Новото превозно средство трябва да се появи на пазара до края на десетилетието, насочвайки се към пряк сблъсък с утвърдени играчи като Lamborghini Urus и Aston Martin DBX. Британците обещават да пренесат ДНК-то на своите пистови автомобили — ниско тегло, впечатляваща специфична мощност и чиста динамика, съчетани с много по-висока практичност, просторен заден ред и голям багажен обем.

Проектът се изгражда от нулата под ръководството на главния дизайнер Кемал Чурич. За разлика от много свои съперници, марката реши да не използва готова платформа от друг автомобилен концерн, а да създаде собствен архитектурен фундамент. В момента инженерите анализират материалите за носещата конструкция — въпреки че карбонът е запазена марка за базираната в Уокинг компания, неговата поддръжка, ремонт и производствени разходи при петметров SUV остават сериозно предизвикателство, което може да наложи частичното преминаване към алуминий.

Задвижващата система задължително ще бъде хибридна. Макар че точните технически параметри все още се пазят в тайна, инженерният екип се стреми към мощности, способни да засенчат Lamborghini Urus с неговите 789 к.с. и Aston Martin DBX S със 727 к.с. Изцяло електрическа версия не се предвижда на първоначалния етап, но архитектурата ще разполага с конструктивна подготвеност за подобна адаптация в бъдеще.

За да обезпечи това мащабно разширение, автомобилостроителят влага 500 милиона британски лири в производствената и развойна база на територията на Обединеното кралство. Програмата включва изграждането на собствен завод за агрегати и трансмисии, втора монтажна линия и разширяване на центъра за композитни материали в Южен Йоркшир, с което ще бъдат разкрити близо 1000 нови работни места до 2032 г. Тъй като историческият комплекс в Уокинг е с ограничен капацитет и ще служи само за тестови прототипи, компанията вече търси локация за второ голямо съоръжение за серийно производство.

Засега британската марка не е разпространила официални скици или кадри на серийния модел. Изданието Autoblog публикува неофициална визуализация, базирана на дизайна на концепта McL 6GT и стилистични елементи от Artura и 750S. Този компютърен рендер, както и слуховете за работното име P47 или премиера през 2028 г., нямат официално потвърждение. Фиксиран остава единствено ангажиментът, че до 2030 г. моделът ще бъде факт, носейки уникална платформа, хибридна задвижваща система и задвижване на всички колела.