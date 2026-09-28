Продава се единственото в света BMW M5 с W10 двигател от Volkswagen

Необичайно съчетание на модели от конкурентни германски автомобилни марки ще бъде предложено на търг. Broad Arrow Auctions се готви да представи уникално модифицирано BMW M5 от 2000 година на 9 октомври с предварителна оценка от 250 000 до 350 000 евро. Този скромен суперседан от поколението E39 е облечен в заводско лаково покритие „Carbon Black Metallic“ с черна кожа, като под капака си крие една от най-добре пазените тайни в автомобилния свят. Това е единственият пътнически автомобил, произведен някога с двигател Volkswagen W10.

Тайният проект е роден от безкомпромисна инженерна задача, поставена през 1999 година от легендарния председател на Volkswagen Фердинанд Пиех, който е търсел двигател с висока производителност, способен да се съревновава с най-добрите модели от Мюнхен, в момент, когато нито Volkswagen, нито Audi разполагаха с пряк отговор на M5. Изграден изцяло „под масата“, извън официалните корпоративни канали за научноизследователска и развойна дейност, на цена, която според информациите се приближава до 2 милиона евро, този таен тестов прототип използва шаси на M5 от март 1999 година, оборудвано с автономна система за управление на двигателя, опростено състезателно табло „Stack“ и деактивирани ABS и система за контрол на сцеплението, като същевременно запазва традиционната шестстепенна ръчна скоростна кутия на автомобила.

Под алуминиевия капак се крие атмосферен 5,0-литров W10 двигател, развиващ солидните 473 конски сили, който превъзхожда по мощност серийния S62 V8, като същевременно служи като пряк инженерен предшественик на четиритурбинния W16, по-късно увековечен в Bugatti Veyron. Според ръководителката на инженерния екип Сабине Вилеке, са отлети само три от тези компактни десетцилиндрови агрегати, което прави този конкретен M5 единствения оцелял автомобил на света, задвижван от този двигател – машина, която, както е известно, е служила и като личен автомобил на Пиех, преди в крайна сметка да попадне в частни ръце и да получи регистрация за движение по пътищата в Словакия.