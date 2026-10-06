Европа отново отлага решението за забрана на ДВГ

Европейските институции отново отлагат ключови решения за бъдещето на автомобилната индустрия, след като стана ясно, че насроченото гласуване в Комисията по транспорта на Европейския парламент относно смекчаването на забраната за двигатели с вътрешно горене от 2035 година се отлага. Причината за това решение се крие в необходимостта политическите групи в Брюксел да постигнат по-стабилен компромис, особено на фона на натиска от страна на Европейската народна партия, която настоява за по-гъвкави правила и запазване на около десет процента от продажбите на конвенционални или алтернативни двигатели след посочения срок, обвързани с използването на екологични горива и компенсаторни механизми.
В същото време Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) официално настоява за повече време и гъвкавост не само по отношение на самите емисионни цели, но и спрямо амбициозните изисквания на Закона за ускоряване на индустриалното производство. Според бранша наложеният план за задължително локално производство на ключови компоненти и в частност на батерии за електромобили е твърде краен. Въпреки че производителите подкрепят идеята за изграждане на независима европейска верига за доставка, огромната зависимост от външни пазари, начело с Китай, прави сроковете на Брюксел нереалистични на този етап.
Тази динамика показва задълбочаващата се криза в европейския автомобилен сектор, който е принуден да балансира между строгите екологични изисквания, високите производствени разходи и сериозната конкуренция от страна на азиатските марки. Докато политиците продължават да търсят институционален баланс между климатичните цели и защитата на икономическата стабилност, самите компании предупреждават, че прибързаните нормативни рамки могат да поставят под сериозен удар оцеляването на редица заводи и хиляди работни места на Стария континент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:01 06.10.2026
2 опаа
16:10 06.10.2026
3 ДВГ
16:22 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Слънчасалия
Коментиран от #6, #7
16:28 06.10.2026
6 Това ще стане
До коментар #5 от "Слънчасалия":Когато с 800дм3 батерия, осигуриш 4000км преход. Автомобил идва от автономия.
Не е невъзможно, но засега е.
16:55 06.10.2026
7 Мнение
До коментар #5 от "Слънчасалия":Пълна пародия, спусната от едни "глобалисти", които са си повярвали, че са господари на света!
Електричките (съвремените), нито са еко, нито са надеждни, нито са дълготрайни, нито имат адекватна втора употреба! Пълна пародия на технология (последователно свързани батерии от джиесеми, поставени на шаси с ел двигатели), спусната от тия които искат да поробят и контролират човечеството!
Урсулите НЕ са пряко избирани от европейците, а са спуснати начело на ЕС (точно както "демократично" отмениха резултатите от изборите в Румъния)!
"Зелената" сделка е насочена САМО И ЕДИНСТВЕНО срещу обикновеният човек, а глобалягите и техните урсулеви марионетки си джиткат ежедневно с частните самолети!
Сходна е и причината за войните!
Колективният запад (по-скоро западните кукловоди) стартираха И войната в Украйна, през 2014та, с цел да отслабят Русия и да и вземат ресурсите!
Но понеже марионетките (начело на ЕС и в британия) не стават за друго освен да са слуги на някого, планът им срещу Русия не се осъществи и сега тя (Русия) е много по-силна отпреди!
А сметката естествено остава за европейците!
Нямат право на евтини горива от Русия, а трябва да ги купуват същите през посредници на доста по-висока цена ("демократизирани")!
Когато стадото се радва, че го тикат към заколение, НЯМА как да му се помогне, понеже то е доволно от пътеката по която върви!
Естествено тези които имат очи да видят и уши да чуят, ще го направят! А останалите които се радват на време
16:56 06.10.2026
8 Жан Бойко
17:28 06.10.2026