Европа отново отлага решението за забрана на ДВГ

Европейските институции отново отлагат ключови решения за бъдещето на автомобилната индустрия, след като стана ясно, че насроченото гласуване в Комисията по транспорта на Европейския парламент относно смекчаването на забраната за двигатели с вътрешно горене от 2035 година се отлага. Причината за това решение се крие в необходимостта политическите групи в Брюксел да постигнат по-стабилен компромис, особено на фона на натиска от страна на Европейската народна партия, която настоява за по-гъвкави правила и запазване на около десет процента от продажбите на конвенционални или алтернативни двигатели след посочения срок, обвързани с използването на екологични горива и компенсаторни механизми.

В същото време Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) официално настоява за повече време и гъвкавост не само по отношение на самите емисионни цели, но и спрямо амбициозните изисквания на Закона за ускоряване на индустриалното производство. Според бранша наложеният план за задължително локално производство на ключови компоненти и в частност на батерии за електромобили е твърде краен. Въпреки че производителите подкрепят идеята за изграждане на независима европейска верига за доставка, огромната зависимост от външни пазари, начело с Китай, прави сроковете на Брюксел нереалистични на този етап.

Тази динамика показва задълбочаващата се криза в европейския автомобилен сектор, който е принуден да балансира между строгите екологични изисквания, високите производствени разходи и сериозната конкуренция от страна на азиатските марки. Докато политиците продължават да търсят институционален баланс между климатичните цели и защитата на икономическата стабилност, самите компании предупреждават, че прибързаните нормативни рамки могат да поставят под сериозен удар оцеляването на редица заводи и хиляди работни места на Стария континент.