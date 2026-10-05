САЩ изтеглиха B-1 от база „Феърфорд“ след терористичния заговор

САЩ са изтеглили всички свои бомбардировачи от британската военновъздушна база „Феърфорд“, след като обектът е станал мишена на предполагаем терористичен заговор през миналия уикенд. Всички разположени там самолети B-1 са се завърнали в американски бази, съобщи БНР, позовавайки се на „Дейли телеграф“ и „Уолстрийт джърнъл“.

Базата „Феърфорд“ е била използвана от американските сили за нанасяне на удари по Иран. Американски официални лица са заявили пред „Уолстрийт джърнъл“, че решението за изтеглянето е продиктувано от опасения за сигурността във връзка с предполагаеми терористични заговори срещу обекта.

Шестима са били арестувани във Великобритания

Британските контратерористични служби разследват дали Иран стои зад заговора. По случая са били арестувани петима британски граждани и човек с двойно британско-иранско гражданство. Задържаните са били заподозрени в терористична дейност и престъпления, свързани с взривни вещества.

И шестимата впоследствие са освободени под гаранция. Това не означава, че срещу тях са отпаднали всички подозрения, но към момента няма съобщение за повдигнати обвинения или съдебно решение по случая.

Пентагонът потвърди връщането на самолетите

Представител на Пентагона е заявил пред „Дейли телеграф“:

„Макар че изискванията за оперативна сигурност не позволяват на военните да потвърждават движението на американските ресурси и сили в реално време, сега те могат да потвърдят, че всички американски бомбардировачи, разположени във „Феърфорд“, са се завърнали в базите си в Съединените щати.“

Британското министерство на отбраната не е коментирало изтеглянето. Не е съобщено и кога американски бомбардировачи могат да бъдат върнати в базата.

Източници: БНР, Дейли телеграф, Уолстрийт джърнъл