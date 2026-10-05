Разследват източване на средства от Здравната каса в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив

Разследват финансово престъпление в университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив. По информация на Нова ТВ акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.
Малко преди 8 часа в понеделник няколко полицейски автомобила и микробуси са влезли в първа база на лечебното заведение на бул. „Васил Априлов“. Органите на реда са при отделението по ревматология. Разпитват се лекари и пациенти и се изземва медицинска документация.
Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети в клиниката тази сутрин, са върнати. Акцията продължава, като към момента няма официална информация от полицията, прокуратурата или ръководството на лечебното заведение.
Очаква се по-късно през деня властите да дадат повече подробности за разследването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всячески
Коментиран от #5
10:25 05.10.2026
2 доктор Цветелина Сали
10:26 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Някой, който гепи здраво от Здравната каса продължава да се отчита на предишните, а не на сегашните!!!
Какви са тези безобразия.....,,???!!!
10:26 05.10.2026
5 Да де
До коментар #1 от "Всячески":И варненската трябва да я проверят скоро, освен ако не си е платила ...
10:27 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Безхаберие !
Коментиран от #8
10:32 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ти Приказваш !
Коментиран от #10, #11
10:34 05.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Той !
До коментар #9 от "Ти Приказваш !":--------------- !
Коментиран от #12, #13, #14
10:35 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хихи
Източването на средства отдавна е узаконено и то не само от НЗОК. делигирани бюджети в училищата, "обществени поръчки" и т.н.
10:50 05.10.2026
18 ту-туу
11:14 05.10.2026