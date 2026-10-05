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Разследват източване на средства от Здравната каса в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив

Разследват източване на средства от Здравната каса в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив

5 Октомври, 2026 10:22 666 18

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  • умбал „св. георги“

Разпитват се лекари и пациенти и се изземва медицинска документация

Разследват източване на средства от Здравната каса в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разследват финансово престъпление в университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив. По информация на Нова ТВ акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.

Малко преди 8 часа в понеделник няколко полицейски автомобила и микробуси са влезли в първа база на лечебното заведение на бул. „Васил Априлов“. Органите на реда са при отделението по ревматология. Разпитват се лекари и пациенти и се изземва медицинска документация.

Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети в клиниката тази сутрин, са върнати. Акцията продължава, като към момента няма официална информация от полицията, прокуратурата или ръководството на лечебното заведение.

Очаква се по-късно през деня властите да дадат повече подробности за разследването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всячески

    0 2 Отговор
    Се опитват да очернят Пловдив и Варна това че дори не пуснаха влак от Варна за поклонението какво говори.

    Коментиран от #5

    10:25 05.10.2026

  • 2 доктор Цветелина Сали

    3 1 Отговор
    С кака нищо не сме направили, касата е обща и всеки може да вцима от нея толкова, колкото му е нужно!

    10:26 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    4 1 Отговор
    Абе кХакво стХава тХука бе.....???!!!
    Някой, който гепи здраво от Здравната каса продължава да се отчита на предишните, а не на сегашните!!!
    Какви са тези безобразия.....,,???!!!

    10:26 05.10.2026

  • 5 Да де

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всячески":

    И варненската трябва да я проверят скоро, освен ако не си е платила ...

    10:27 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Безхаберие !

    2 0 Отговор
    И Безразличие !

    Коментиран от #8

    10:32 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ти Приказваш !

    0 0 Отговор
    На Ректора !

    Коментиран от #10, #11

    10:34 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Той !

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ти Приказваш !":

    --------------- !

    Коментиран от #12, #13, #14

    10:35 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хихи

    6 0 Отговор
    ще хванат на "босия цървулите" !!!

    Източването на средства отдавна е узаконено и то не само от НЗОК. делигирани бюджети в училищата, "обществени поръчки" и т.н.

    10:50 05.10.2026

  • 18 ту-туу

    1 0 Отговор
    А Медика я прикриха щото герб и дпс шефстват и търновския бопаджия потули хайде Демерджиев да го отсвири

    11:14 05.10.2026

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