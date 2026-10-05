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Тръмп номинира Джон Коул за специален пратеник по въпросите на заложниците

Тръмп номинира Джон Коул за специален пратеник по въпросите на заложниците

5 Октомври, 2026 10:22 566 3

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Адвокатът, който в момента е пратеник на САЩ за Беларус, ще заеме поста с ранг на посланик

Тръмп номинира Джон Коул за специален пратеник по въпросите на заложниците - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп номинира Джон Коул за специален пратеник на президента по въпросите на заложниците с ранг на посланик. Той съобщи решението си в своята социална мрежа Truth Social, предава News.bg.

Коул е адвокат и изтъкнат юрист, а в момента изпълнява длъжността пратеник на САЩ за Беларус.

Тръмп посочи, че през последната година Коул е осигурил завръщането на повече от 65 американски граждани и граждани на съюзнически държави от Беларус. По думите на президента той е допринесъл и за освобождаването на над 800 политически затворници от различни страни в Източна Европа.

Държавният глава добави, че на новата си позиция Джон Коул ще работи неуморно за връщането на американските граждани у дома.

Междувременно Адам Болър, който според Тръмп е свършил невероятна работа, осигурявайки освобождаването на 196 заложници, ще продължи да оказва съдействие по други въпроси в качеството си на старши съветник.


САЩ
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