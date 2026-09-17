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4 причини за главоболие по време на шофиране

4 причини за главоболие по време на шофиране

17 Септември, 2026 11:11 450 5

  • шофиране-
  • главоболие-
  • съвети

Фактори, които шофьорът и пътниците често пренебрегват

4 причини за главоболие по време на шофиране - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Главоболието зад волана рядко е продукт на случайността. Обикновено то е резултат от постепенно натрупване на микростресови фактори, които шофьорът и пътниците често пренебрегват до момента, в който болката вече пречи на концентрацията.

Първият сериозен капан е микроклиматът в интериора

Климатичните системи изсушават въздуха изключително бързо, а резките температурни разлики между купето и външната среда бързо водят до съдови спазми в областта на главата и шията. В съчетание със неподдържан кабинен филтър, който разпространява прах и прашец, или натрупването на въглероден диоксид при продължителна рециркулация, средата в автомобила бързо се превръща в катализатор за тежки мигренозни пристъпи.

Физиологичното изтощение допълнително влошава ситуацията

При продължително управление тялото губи течности почти незабележимо, а дехидратацията е пряк път към съдово главоболие. Спящите хранения, сривът в нивата на кръвната захар и постоянната зрителна умора от заслепяващото слънце или фаровете на срещните автомобили претоварват нервната система много преди да усетите физическа умора.

Не бива да се подценява и ергономията зад волана

Вибрациите от пътната настилка постоянно се предават към гръбначния стълб, докато неправилно настроената позиция на седалката или подглавника създава постоянно напрежение в шийните прешлени. Когато към това се добави продължителният фонов шум от гумите и вятъра, мускулите на врата и раменете изпадат в болезнен спазъм, който се пренася директно към главата.

Напрежението се допълва от вестибуларни и психологически дразнители

При пътниците конфликтът между сигналите от вътрешното ухо и статичната гледка в купето води до кинетоза и гадене. За самия водач интензивният трафик, резките ситуации и хроничният страх от инциденти поддържат високи нива на стресови хормони, което стяга мускулатурата в скалпа и врата като примка.


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