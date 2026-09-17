Новото Audi A2 влезе в производство, но защо моделът е толкова важен за марката?

Само няколко дни след световната премиера Audi официално стартира серийното производство на новия A2 e-tron в своя завод в Инголщат, Германия. Събитието, на което присъстваше министър-председателят на Бавария Маркус Зьодер, докато първите автомобили слизаха от конвейера, бележи знакова промяна в дейността на „Четирите пръстена“. Най-важното за компанията е, че успя да съкрати цикъла на разработване на автомобила с невероятните 21 месеца в сравнение с предишните програми – бързо пускане на пазара, постигнато чрез агресивна кампания за рационализация на частите, опростени изисквания и намалена структурна сложност.

Подчертавайки тази гъвкава производствена стратегия, новият компактен електромобил споделя конвейера в цеха за каросерии директно със съществуващия Audi A3, като по този начин се максимизира използването на производствените мощности, без да се налага изграждането на специален нов обект. За да се постигне това ниво на оперативна ефективност, заводът в Инголщат официално възприе производствената система „низ от перли“, която преди това беше тествана в завода на Audi в Некарзулм. В рамките на тази логистична структура, точната последователност на сглобяване за поръчките на клиентите се фиксира шест дни преди производството на шасито. Чрез фиксирането на последователността на сглобяване почти една седмица предварително доставчиците на компоненти могат да произвеждат и опаковат частите в точния ред, изискван на линията, като по този начин ефективно се елиминира нуждата от огромни междинни складови поръчки и сложни буферни зони за сортиране. В производствената зала централно място заема съвременната автоматизация, включваща напълно автоматизирани роботизирани клетки за монтаж на колела и роботи с визуално насочване, способни на автономно „вземане от контейнери“ (bin-picking), за да извличат отделни щамповани метални листове директно от несортирани контейнери.

В допълнение към физическата автоматизация се внедряват в цялото предприятие цифрови асистенти, поддържани от изкуствен интелект, интегрирани в производствената мрежа. Персоналът на завода вече използва специализирани чатботове за веригата на доставки, за да проверява незабавно документация и логистични процедури, както и специален изкуствен интелект за поддръжка, предназначен да ускори диагностиката на неизправности в реално време и отстраняването на проблеми с оборудването. Чрез комбинирането на принципите на физически монтаж с инструменти за подкрепа на персонала, свързани с облака, Audi представя пускането на A2 e-tron като модел за своята трансформация към модерна „умна фабрика“.