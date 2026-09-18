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„Инфлационен чек“: Правителството дава по 50 евро на лица и семейства с ниски доходи

„Инфлационен чек“: Правителството дава по 50 евро на лица и семейства с ниски доходи

18 Септември, 2026 10:25 647 19

  • инфлационен чек-
  • правителство-
  • 50 евро-
  • ниски доходи

По думите на социалния министър Наталия Ефремова общо осем групи от обществото ще бъдат обхванати от помощта. Изплащането ѝ ще започне следващия месец.

„Инфлационен чек“: Правителството дава по 50 евро на лица и семейства с ниски доходи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предвидили сме мярка „Инфлационен чек“ за гарантиране на базова социална сигурност в условията на ръста на цените на горивата. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет, след края на работната среща за мерките във връзка с цените на горивата, предават от БТА.

По думите на Ефремова общо осем групи от обществото ще бъдат обхванати от помощта. Изплащането ѝ ще започне следващия месец.

Министър Ефремова каза, че финансовата подкрепа ще бъде насочена включително към лица и младежи без родителска грижа; подпомагане на граждани с целева помощ за отопление; семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца, които се отглеждат от роднини или в приемни семейства; военноинвалиди и военнопострадали.

Изплащането ще бъде еднократно, като няма да се изисква подаване на заявления, посочи министърът. Проверката ще става по служебен път, а помощта ще се изплаща по карта или по пощата.

Социалният министър подчерта, че няма да се изисква притежание на автомобил, защото нискодоходните семейства не винаги притежават кола.

Помощта ще се администрира директно от Агенцията за социално подпомагане. Общият бюджет на мярката възлиза на 30 млн. евро и над 550 000 души ще могат да се възползват от нея, заяви още Ефремова.

Информация за подкрепата за бизнеса и земеделските производители във връзка с високите цени на горивата дадоха министърът на икономиката Александър Пулев и земеделският министър Пламен Абровски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пффф

    7 1 Отговор
    На ви 50 евро и не ни занимавайте , така ми звучи

    10:30 18.09.2026

  • 2 честен ционист

    7 1 Отговор
    "Инфлационен чек", който ще важи само за "кошница с грижа" си е чиста купонна система.

    10:31 18.09.2026

  • 3 Кабакрадев

    5 3 Отговор
    Чек под 1 милио н не приемам.....50 50 евро ми е само сутриш...ното кафе.... с Офел.ия...

    10:33 18.09.2026

  • 4 Въпрос

    9 0 Отговор
    Защо само на военно инвалидите? А останалите инвалиди,?

    Коментиран от #7, #13

    10:34 18.09.2026

  • 5 Белите Циганчета !

    8 0 Отговор
    Станаха !

    Наистина !
    Циганчета !

    10:35 18.09.2026

  • 6 БРАВО

    5 0 Отговор
    Ще има за ракия и цигари !

    10:36 18.09.2026

  • 7 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос":

    Защото при мобилизация всички инвалиди стават военни инвалиди особено, когато има недокомплект.

    10:36 18.09.2026

  • 8 Прогресивните мра

    3 0 Отговор
    Шляци пак се уцвъкаха.

    10:38 18.09.2026

  • 9 Киро

    3 0 Отговор
    Пак на манголиите!

    10:38 18.09.2026

  • 10 Кабакрадев

    0 0 Отговор
    Чек под 1 милио н не приемам.....50 50 евро ми е само сутриш...ното кафе.... с Офел.ия...

    10:39 18.09.2026

  • 11 ПРЕСТЪПНИКА БОКО ВЛИЗА В КАТЕГОРИЯТА

    3 0 Отговор
    НА НИСКОДОХОДНИТЕ И ЩЕ МУ ДАВАТ ПО 50 ЕВРО НА МЕСЕЦ ЗА ДА НЕ ОТСЛАБНЕ !

    10:39 18.09.2026

  • 12 Търновец

    3 0 Отговор
    Много по добре беше да се промени плоския данък за банкери и други богаташи, Радев си купува симпатии а в същото време вдига местни данъци и такси - има провал в инвестициите и Германците напускат България с Японците инвестират е Сърбия. А кой е купувачът на въглищните централи Марица - чичко тревичко ли е?

    10:40 18.09.2026

  • 13 пенчо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос":

    Сигурно, защото има много фалшиви телкови решения. Има една поговорка „Покрай сухото гори и суровото“. За съжаление заради фалшивите ще изгорят и тези които имат в действителност проблем.

    10:40 18.09.2026

  • 14 Ввв

    5 0 Отговор
    Пълни некадърници,отново средната класа се товари и няма помощ за нея,Радеff ще изхвърчи като тапа за шампанско зимата!!!

    10:44 18.09.2026

  • 15 Баба Яга

    4 0 Отговор
    Държавата да престане да се гаври със своите данъкоплатци. Променете най-малко десетки нормативи, които притискат неправомерно хората. Примерно да се промени това постановление за подмяна на водомери, топломери и др. подобни на всеки 10 години, или нов или преглед в лаборатория. Ама тези водомери как така точно на десетата година ще започнат да мерят невярно?! Увелечете срока. Или накарайте тези лаборанти да посещават домовете си с нови уреди да съумяват да мерят на място водомера, дали е изправен. Кой ще сваля, носи, връща и слага един водомер?!?! -Кой бе??! Паспортите защо да се сменят на 5 години, а личните карти на 10?! Защо е това "ранообразие"?!! Нима с новите парспорти, където има пръстови отпечатъци може да се сменят отпечатъците изобщо докато човек е жив?! Стига малоумни постановления и правилници, закони за свои хора и за далавери. Примери още колкото щеш... Спрете да се гаврите с цял народ!

    10:47 18.09.2026

  • 16 Сега

    3 0 Отговор
    Оставка

    10:50 18.09.2026

  • 17 този чек

    2 1 Отговор
    до колкото разбирам е еднократен т.е. предизборен,после хората кучета ги яли. Това е нарушение на изборния кодекс. Ами те цените на дизела сега и след месец пак ще са високи.Къде Е ПОМОЩТА която се даваше всеки месец при правителството на Гюров при дизел над 1.60 вече четвърти месец???

    10:50 18.09.2026

  • 18 Чип Дейл

    1 0 Отговор
    Тия я са най-малко за затвор!

    10:54 18.09.2026

  • 19 миме

    0 0 Отговор
    бре и ся кво, я либерасите -любители на капитализма бърже да обяснят где изчезнА " неведомата ръка на пазарЯ " дет лъжат , че натискала цените

    10:55 18.09.2026

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