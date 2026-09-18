„Инфлационен чек“: Правителството дава по 50 евро на лица и семейства с ниски доходи

Предвидили сме мярка „Инфлационен чек“ за гарантиране на базова социална сигурност в условията на ръста на цените на горивата. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет, след края на работната среща за мерките във връзка с цените на горивата, предават от БТА.
По думите на Ефремова общо осем групи от обществото ще бъдат обхванати от помощта. Изплащането ѝ ще започне следващия месец.
Министър Ефремова каза, че финансовата подкрепа ще бъде насочена включително към лица и младежи без родителска грижа; подпомагане на граждани с целева помощ за отопление; семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца, които се отглеждат от роднини или в приемни семейства; военноинвалиди и военнопострадали.
Изплащането ще бъде еднократно, като няма да се изисква подаване на заявления, посочи министърът. Проверката ще става по служебен път, а помощта ще се изплаща по карта или по пощата.
Социалният министър подчерта, че няма да се изисква притежание на автомобил, защото нискодоходните семейства не винаги притежават кола.
Помощта ще се администрира директно от Агенцията за социално подпомагане. Общият бюджет на мярката възлиза на 30 млн. евро и над 550 000 души ще могат да се възползват от нея, заяви още Ефремова.
Информация за подкрепата за бизнеса и земеделските производители във връзка с високите цени на горивата дадоха министърът на икономиката Александър Пулев и земеделският министър Пламен Абровски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пффф
10:30 18.09.2026
2 честен ционист
10:31 18.09.2026
3 Кабакрадев
10:33 18.09.2026
4 Въпрос
Коментиран от #7, #13
10:34 18.09.2026
5 Белите Циганчета !
Наистина !
Циганчета !
10:35 18.09.2026
6 БРАВО
10:36 18.09.2026
7 честен ционист
До коментар #4 от "Въпрос":Защото при мобилизация всички инвалиди стават военни инвалиди особено, когато има недокомплект.
10:36 18.09.2026
8 Прогресивните мра
10:38 18.09.2026
9 Киро
10:38 18.09.2026
10 Кабакрадев
10:39 18.09.2026
11 ПРЕСТЪПНИКА БОКО ВЛИЗА В КАТЕГОРИЯТА
10:39 18.09.2026
12 Търновец
10:40 18.09.2026
13 пенчо
До коментар #4 от "Въпрос":Сигурно, защото има много фалшиви телкови решения. Има една поговорка „Покрай сухото гори и суровото“. За съжаление заради фалшивите ще изгорят и тези които имат в действителност проблем.
10:40 18.09.2026
14 Ввв
10:44 18.09.2026
15 Баба Яга
10:47 18.09.2026
16 Сега
10:50 18.09.2026
17 този чек
10:50 18.09.2026
18 Чип Дейл
10:54 18.09.2026
19 миме
10:55 18.09.2026