Красимир Каракачанов: Европа се готви за война с Русия

Бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов призова държавата да поеме инициативата за производство на антидрон системи у нас, по време на свое телевизионно участие пред Българската национална телевизия. Според него страната ни има нужния капацитет, а решението на Съвета по сигурността за ускорено придобиване на подобни технологии е дори закъсняло.
Възможности за родно производство
В ефира на предаването „Говори сега“ политикът изрази увереност, че България може да произвежда съвременни безпилотни апарати и системи за противодействие.
„Абсолютно по възможностите на нашия военнопромишлен комплекс е, абсолютно по възможностите на доста частни предприятия. Държавата трябва да е инициатор на този процес, тя да участва в процеса, да участва и като собственик“, заяви Каракачанов. Той подчерта, че материалната база на ТЕРЕМ в град Търговище е напълно подходяща за целта и призова държавата да не бъде само клиент, а реален производител, за да гарантира собствената си сигурност.
Геополитика и сигурност
Относно инцидентите в оръжейните заводи на ЕМКО, бившият министър посочи, че макар в миналото да е имало данни за замесени руски граждани при подобни саботажи, към момента няма категорични доказателства за директна държавна намеса от страна на Москва.
Каракачанов критикува остро външната политика на Европейския съюз. Според него инициативите за обща европейска отбрана целят по-скоро персонално противопоставяне на Доналд Тръмп, отколкото изграждане на реална сигурност.
„В интерес на Европа е конфликтът в Украйна да не се разширява, а да се търси решение за мир. Европа се готви за война с Русия и това го виждаме“, коментира лидерът на ВМРО. Той допълни, че континентът се управлява от некомпетентни лидери, които тласкат икономиката към срив и откриват фронтове едновременно срещу Русия, Китай и САЩ.
Президентските избори у нас
В края на участието си Красимир Каракачанов прогнозира, че предстоящите президентски избори ще се решат на балотаж заради очакваната ниска избирателна активност. Според него предизборната кампания ще бъде изключително мръсна и фокусирана върху окалване на опонентите. Политикът припомни, че едни избори струват на данъкоплатците около 130 милиона евро, което прави вторият тур изключително сериозен и излишен разход за държавния бюджет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кина
13:13 21.09.2026
2 Чебурашка
Коментиран от #25
13:14 21.09.2026
3 1001
13:15 21.09.2026
4 Агент
13:15 21.09.2026
5 Възpожденец 🇧🇬
Това са национални предатели, които отдавна трябваше да бъдат изритани, защото продължават да слугуват на 200 комунистически семейства и русия, които ограбват Българя и българите.
Коментиран от #19
13:15 21.09.2026
6 Ончо
13:16 21.09.2026
7 Цончо
13:16 21.09.2026
8 Дегустатор на либерантофил
13:18 21.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А ти се бориш
13:19 21.09.2026
11 Громико
13:19 21.09.2026
12 Войната се води вече Каракачанов
13:19 21.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе
13:28 21.09.2026
16 Държавна сигурност съм!
13:33 21.09.2026
17 Един
13:37 21.09.2026
18 ЕДГАР КЕЙСИ
13:37 21.09.2026
19 Един
До коментар #5 от "Възpожденец 🇧🇬":Респект!
13:38 21.09.2026
20 Ха сега де...
13:40 21.09.2026
21 опик@н в@евода
13:48 21.09.2026
22 Аууу
13:49 21.09.2026
23 Налудник
14:00 21.09.2026
24 Фют
Фърлят ли ракета, народа ще ги изрине всичките.
Няма европеец, който да търпи да живее във война.
14:04 21.09.2026
25 Европеец
До коментар #2 от "Чебурашка":Не знам, Но мога да кажа,че заглавието е вярно..... А тая Война ще бъде загубена от европата със сигурност, ако вярваме на думите на Сергей Лавров.....така, би било добре Европа да се занимава със собствените проблеми и да не се закача с Русия...... Европейската русофобия на урсулата и компания е съвременния фашизъм....
14:05 21.09.2026