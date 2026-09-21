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Красимир Каракачанов: Европа се готви за война с Русия
  Тема: Украйна

Красимир Каракачанов: Европа се готви за война с Русия

21 Септември, 2026 13:09 1 010 25

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Лидерът на ВМРО настоява държавата да инвестира във военната индустрия

Красимир Каракачанов: Европа се готви за война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов призова държавата да поеме инициативата за производство на антидрон системи у нас, по време на свое телевизионно участие пред Българската национална телевизия. Според него страната ни има нужния капацитет, а решението на Съвета по сигурността за ускорено придобиване на подобни технологии е дори закъсняло.

Възможности за родно производство

В ефира на предаването „Говори сега“ политикът изрази увереност, че България може да произвежда съвременни безпилотни апарати и системи за противодействие.

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„Абсолютно по възможностите на нашия военнопромишлен комплекс е, абсолютно по възможностите на доста частни предприятия. Държавата трябва да е инициатор на този процес, тя да участва в процеса, да участва и като собственик“, заяви Каракачанов. Той подчерта, че материалната база на ТЕРЕМ в град Търговище е напълно подходяща за целта и призова държавата да не бъде само клиент, а реален производител, за да гарантира собствената си сигурност.

Геополитика и сигурност

Относно инцидентите в оръжейните заводи на ЕМКО, бившият министър посочи, че макар в миналото да е имало данни за замесени руски граждани при подобни саботажи, към момента няма категорични доказателства за директна държавна намеса от страна на Москва.

Каракачанов критикува остро външната политика на Европейския съюз. Според него инициативите за обща европейска отбрана целят по-скоро персонално противопоставяне на Доналд Тръмп, отколкото изграждане на реална сигурност.

„В интерес на Европа е конфликтът в Украйна да не се разширява, а да се търси решение за мир. Европа се готви за война с Русия и това го виждаме“, коментира лидерът на ВМРО. Той допълни, че континентът се управлява от некомпетентни лидери, които тласкат икономиката към срив и откриват фронтове едновременно срещу Русия, Китай и САЩ.

Президентските избори у нас

В края на участието си Красимир Каракачанов прогнозира, че предстоящите президентски избори ще се решат на балотаж заради очакваната ниска избирателна активност. Според него предизборната кампания ще бъде изключително мръсна и фокусирана върху окалване на опонентите. Политикът припомни, че едни избори струват на данъкоплатците около 130 милиона евро, което прави вторият тур изключително сериозен и излишен разход за държавния бюджет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кина

    12 3 Отговор
    Боклуци като този напълно ще унищожат крехката българска икономика а военната индустрия ще бъде взривена..! На там е тръгнало..!

    13:13 21.09.2026

  • 2 Чебурашка

    11 3 Отговор
    Ще бориме Русия с торбата на Била.

    Коментиран от #25

    13:14 21.09.2026

  • 3 1001

    11 2 Отговор
    Глупака не знае какво означава война, дано никога не я вижда!

    13:15 21.09.2026

  • 4 Агент

    11 3 Отговор
    Иван уйник !

    13:15 21.09.2026

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    12 12 Отговор
    Като каните ДС агенти, клели се във вярност на БКП и КГБ, какво очаквате да ви кажат ?!
    Това са национални предатели, които отдавна трябваше да бъдат изритани, защото продължават да слугуват на 200 комунистически семейства и русия, които ограбват Българя и българите.

    Коментиран от #19

    13:15 21.09.2026

  • 6 Ончо

    4 3 Отговор
    Оръжията ги плаща данъкоплатеца не носят нищо. Ако сееш смърт те очаква смърт.

    13:16 21.09.2026

  • 7 Цончо

    8 5 Отговор
    Докога ще се дава ефир на такива провалени хора?. Спрете да издевателствате над българина. Ще ви се върне един ден.

    13:16 21.09.2026

  • 8 Дегустатор на либерантофил

    3 4 Отговор
    България трябва да предостави територията си за отваряне на втори фронт срещу Русия.Само така можем да докажем евроатлантизма си,който е протия е протия националния интерес.

    13:18 21.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А ти се бориш

    3 2 Отговор
    За тенджере със кюфтета

    13:19 21.09.2026

  • 11 Громико

    9 4 Отговор
    Тоя червен шопар с торбичката от Била в първите окопи срещу блатарите

    13:19 21.09.2026

  • 12 Войната се води вече Каракачанов

    9 3 Отговор
    Не съвсем официално. Лумпенизацията в Европа затихва постепенно , но има още много малоумници.

    13:19 21.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    7 2 Отговор
    Волен изтрезня ли?

    13:28 21.09.2026

  • 16 Държавна сигурност съм!

    4 2 Отговор
    Краси ,хайде де се прибираш вече,достатъчно заработи

    13:33 21.09.2026

  • 17 Един

    3 2 Отговор
    Ех, шкембе, шкембе ВОЕвода и ти ли се продаде за шепа жълтици на руската отрова!

    13:37 21.09.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    ШКЕМБЕ (ЧОРБА) ВОЙВОДА ......................... ЕВРОПА НЕ СЕ КАНИ ДА НАПАДА ФАШИСТКА РУСИЯ, А......................... ПУТЛЕРОВА РУСИЯ НАПАДНА УКРАЙНА ИМА .......................АПЕТИТИ КЪМ БАЛТИЙСКИТЕ СТРАНИ ...................... ФАКТ !

    13:37 21.09.2026

  • 19 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Респект!

    13:38 21.09.2026

  • 20 Ха сега де...

    3 2 Отговор
    Аман от заигравки със страховете на хората по време на предизборни кампании. А ние с кого се готвим да воюаме?

    13:40 21.09.2026

  • 21 опик@н в@евода

    1 0 Отговор
    да си приготви вазе лин

    13:48 21.09.2026

  • 22 Аууу

    1 2 Отговор
    Ей шопар недей да лъжеш хората.Русия се готви да нападне някоя европейска държава .

    13:49 21.09.2026

  • 23 Налудник

    0 0 Отговор
    Това турме ли беше оня, с напикания панталон?

    14:00 21.09.2026

  • 24 Фют

    0 0 Отговор
    Ама е го къде е Брюксел.
    Фърлят ли ракета, народа ще ги изрине всичките.
    Няма европеец, който да търпи да живее във война.

    14:04 21.09.2026

  • 25 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чебурашка":

    Не знам, Но мога да кажа,че заглавието е вярно..... А тая Война ще бъде загубена от европата със сигурност, ако вярваме на думите на Сергей Лавров.....така, би било добре Европа да се занимава със собствените проблеми и да не се закача с Русия...... Европейската русофобия на урсулата и компания е съвременния фашизъм....

    14:05 21.09.2026

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