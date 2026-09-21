Красимир Каракачанов: Европа се готви за война с Русия

Бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов призова държавата да поеме инициативата за производство на антидрон системи у нас, по време на свое телевизионно участие пред Българската национална телевизия. Според него страната ни има нужния капацитет, а решението на Съвета по сигурността за ускорено придобиване на подобни технологии е дори закъсняло.

Възможности за родно производство

В ефира на предаването „Говори сега“ политикът изрази увереност, че България може да произвежда съвременни безпилотни апарати и системи за противодействие.

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„Абсолютно по възможностите на нашия военнопромишлен комплекс е, абсолютно по възможностите на доста частни предприятия. Държавата трябва да е инициатор на този процес, тя да участва в процеса, да участва и като собственик“, заяви Каракачанов. Той подчерта, че материалната база на ТЕРЕМ в град Търговище е напълно подходяща за целта и призова държавата да не бъде само клиент, а реален производител, за да гарантира собствената си сигурност.

Геополитика и сигурност

Относно инцидентите в оръжейните заводи на ЕМКО, бившият министър посочи, че макар в миналото да е имало данни за замесени руски граждани при подобни саботажи, към момента няма категорични доказателства за директна държавна намеса от страна на Москва.

Каракачанов критикува остро външната политика на Европейския съюз. Според него инициативите за обща европейска отбрана целят по-скоро персонално противопоставяне на Доналд Тръмп, отколкото изграждане на реална сигурност.

„В интерес на Европа е конфликтът в Украйна да не се разширява, а да се търси решение за мир. Европа се готви за война с Русия и това го виждаме“, коментира лидерът на ВМРО. Той допълни, че континентът се управлява от некомпетентни лидери, които тласкат икономиката към срив и откриват фронтове едновременно срещу Русия, Китай и САЩ.

Президентските избори у нас

В края на участието си Красимир Каракачанов прогнозира, че предстоящите президентски избори ще се решат на балотаж заради очакваната ниска избирателна активност. Според него предизборната кампания ще бъде изключително мръсна и фокусирана върху окалване на опонентите. Политикът припомни, че едни избори струват на данъкоплатците около 130 милиона евро, което прави вторият тур изключително сериозен и излишен разход за държавния бюджет.