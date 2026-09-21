„Единна Русия“ запази мнозинството си в руския парламент

Основната партия, подкрепяща Кремъл, запази мнозинството си в руския парламент, съобщиха представители на изборните власти след вот, от който повечето опозиционни кандидати бяха отстранени и който позволи на управляващите да запазят силния си контрол върху властта, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Според Централната избирателна комисия резултатите от над 95% от избирателните секции дават на „Единна Русия“ малко под 58% от гласовете за 225-те депутатски места, разпределяни по партийни листи. Останалите 225 депутати се избират в едномандатни избирателни райони, като кандидатите на „Единна Русия“ водят в 208 от тях.
Председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че според предварителните резултати „Единна Русия“ ще получи 355 от общо 450 места в Държавната дума.
Това бяха първите парламентарни избори след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. и първите, в които беше организирано гласуване и сред жителите на четири украински области, окупирани и незаконно анексирани от Москва по-късно същата година. Гласуване имаше и в Крим, незаконно анексиран от Русия през 2014 година, посочи АП. Киев определи вота в тези украински територии като незаконен.
Преди изборите Кремъл засили натиска срещу опозицията, като наред с другото не допусна единствената либерална и антивоенна партия в Русия до участие с партийна листа и ѝ позволи да издига кандидати единствено в едномандатните райони. Освен „Единна Русия“ места в Държавната дума, долната камара на руския парламент, спечелиха и няколко други партии, които почти винаги подкрепят инициативите на Кремъл.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха ха
13:14 21.09.2026
2 Браво !
Коментиран от #5
13:15 21.09.2026
3 ем чи
Коментиран от #16
13:16 21.09.2026
4 Ужас за Урсулите:
и има Пълно мнозинство в Държавната дума.
МЕРЦ в Германия - ПРИКЛЮЧИ!
ТРАГИЧНИ НОВИНИ ОТ ИЗБОРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ЗЕЛЕНСКИ,
УРСУЛА И ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%
Коментиран от #8, #22, #33
13:16 21.09.2026
5 Ще получи....
До коментар #2 от "Браво !":Или ще фалшифицира и ще вземе гласовете.Изобщо има ли някой да вярва в честността на руските избори.
Коментиран от #17, #20
13:17 21.09.2026
6 Дядо
Коментиран от #13
13:18 21.09.2026
7 Ай майкуууу
13:19 21.09.2026
8 Гресирана ватенка
До коментар #4 от "Ужас за Урсулите:":Но ти продължавай да си го слагаш 😁
Коментиран от #10
13:19 21.09.2026
9 До 1989 в България
13:22 21.09.2026
10 Ти си го сложи с Това:
До коментар #8 от "Гресирана ватенка":Докато "Единна Русия" печели рекорден брой места,
и има Пълно мнозинство в Държавната дума.
МЕРЦ в Германия - ПРИКЛЮЧИ!
ТРАГИЧНИ НОВИНИ от ИЗБОРИТЕ в ГЕРМАНИЯ и РУСИЯ за ЗЕЛЕНСКИ,
УРСУЛА и ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%
Коментиран от #12
13:23 21.09.2026
11 Историк
Коментиран от #38
13:23 21.09.2026
12 Гресирана ватенка
До коментар #10 от "Ти си го сложи с Това:":Грес!
Коментиран от #23
13:24 21.09.2026
13 У нас съревнованието беше
До коментар #6 от "Дядо":къде ще приключат гласуването най-рано и колко процента са гласували. Обикновено бяха над 99 и половина. В Ямбол стигнаха до 100.
13:25 21.09.2026
14 Който гласува против
13:28 21.09.2026
15 Първо избор реално няма
13:28 21.09.2026
16 Селяк,
До коментар #3 от "ем чи":в ykлайна има ли опозиция!
Коментиран от #27
13:29 21.09.2026
17 Ха ха
До коментар #5 от "Ще получи....":Да не си от умните и красивите жълтопветници?
13:29 21.09.2026
18 Рефер
13:30 21.09.2026
19 Избори в русия
13:31 21.09.2026
20 Както в Румъния
До коментар #5 от "Ще получи....":бяха "демократични" избори!
13:31 21.09.2026
21 Ужас
13:32 21.09.2026
22 А братушката
До коментар #4 от "Ужас за Урсулите:":Ким Газо... с колко спечели?
И не се срамувай, че си ум ствено непъл ноценен,..само копейките, робите и монгольята верват на..."избори" в московия и С.Корея!
Хихихихи
13:32 21.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Аре а не се будалкаме
26 г... царува над робите монголски и 13 год мляска украинските КУ ранаги у Донбас!
Факт
Коментиран от #40
13:34 21.09.2026
25 12...34
13:36 21.09.2026
26 Тъпото руско говедо
Заслужават цялата си мизерия в русия, глад, алкохол и липса на горива.
13:36 21.09.2026
27 е ми селяк
До коментар #16 от "Селяк,":За Украйна ли говорим? И да. Има. Ако не помниш управляващите се смениха 3 пъти от 3 различни партии. Ха сега последни преди да се излагаш селяче.
Коментиран от #39
13:37 21.09.2026
28 не може да бъде
13:37 21.09.2026
29 Изненада
13:41 21.09.2026
30 Голям
13:42 21.09.2026
31 Мтрфанова
13:42 21.09.2026
32 Анонимен
13:43 21.09.2026
33 ГДР Трабант
До коментар #4 от "Ужас за Урсулите:":Къв ужас? Прогресивна Западна Германия е против ГДР проруската лесбийка!
13:44 21.09.2026
34 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
Такова фалшифициране на избори и такава брутална разправа с опозицията е няма и в ислямския свят.
13:45 21.09.2026
35 123
13:45 21.09.2026
36 Тъпото руско говедо
Коментиран от #42
13:47 21.09.2026
37 Два geбилa, ета сила !
13:51 21.09.2026
38 Смях в залата
До коментар #11 от "Историк":Голяма изненада! В Русия отдавна няма избори,
Докато в Украйна се провеждат Ежегодно Чести избори!
13:51 21.09.2026
39 И кой ти го внуши и
До коментар #27 от "е ми селяк":наби в кухата картуна, че са различни партии, цървул?
13:53 21.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 анонимен
13:59 21.09.2026
42 А кухото укротеле
До коментар #36 от "Тъпото руско говедо":всеки месец ходи на избори на два метра под земята. 🤭🤭😆
14:00 21.09.2026
43 Ужас за Урсулите:
Изпадна от парламента на Мекленбург-Предна Померания.
За първи път от 1949 г. насам ХДС – партията на канцлера Фридрих Мерц
– остана под прага от 5%, необходим за представителство в провинциалния парламент,
по време на регионалните избори.
14:04 21.09.2026
44 Браво!
14:08 21.09.2026