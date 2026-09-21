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„Единна Русия“ запази мнозинството си в руския парламент
  Тема: Украйна

„Единна Русия“ запази мнозинството си в руския парламент

21 Септември, 2026 13:10 773 44

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  • единна русия-
  • владимир путин-
  • избори

Според ЦИК резултатите от над 95% от избирателните секции дават на „Единна Русия“ малко под 58% от гласовете

„Единна Русия“ запази мнозинството си в руския парламент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основната партия, подкрепяща Кремъл, запази мнозинството си в руския парламент, съобщиха представители на изборните власти след вот, от който повечето опозиционни кандидати бяха отстранени и който позволи на управляващите да запазят силния си контрол върху властта, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Според Централната избирателна комисия резултатите от над 95% от избирателните секции дават на „Единна Русия“ малко под 58% от гласовете за 225-те депутатски места, разпределяни по партийни листи. Останалите 225 депутати се избират в едномандатни избирателни райони, като кандидатите на „Единна Русия“ водят в 208 от тях.

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Председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че според предварителните резултати „Единна Русия“ ще получи 355 от общо 450 места в Държавната дума.

Това бяха първите парламентарни избори след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. и първите, в които беше организирано гласуване и сред жителите на четири украински области, окупирани и незаконно анексирани от Москва по-късно същата година. Гласуване имаше и в Крим, незаконно анексиран от Русия през 2014 година, посочи АП. Киев определи вота в тези украински територии като незаконен.

Преди изборите Кремъл засили натиска срещу опозицията, като наред с другото не допусна единствената либерална и антивоенна партия в Русия до участие с партийна листа и ѝ позволи да издига кандидати единствено в едномандатните райони. Освен „Единна Русия“ места в Държавната дума, долната камара на руския парламент, спечелиха и няколко други партии, които почти винаги подкрепят инициативите на Кремъл.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха

    10 7 Отговор
    само да питам - кой брои гласовете?

    13:14 21.09.2026

  • 2 Браво !

    14 7 Отговор
    „Единна Русия“ ще получи 355 от общо 450 места в Държавната дума.

    Коментиран от #5

    13:15 21.09.2026

  • 3 ем чи

    9 10 Отговор
    то нямаше за кой да гласуват. Опозиция няма в тази държава. Поне никой не може да назове име на човек име на опозиционен лидер който е допуснат да гласува и е ОТЯВЛЕНО срещу управлението на Пу$$ин

    Коментиран от #16

    13:16 21.09.2026

  • 4 Ужас за Урсулите:

    15 12 Отговор
    Докато "Единна Русия" печели рекорден брой места,
    и има Пълно мнозинство в Държавната дума.
    МЕРЦ в Германия - ПРИКЛЮЧИ!
    ТРАГИЧНИ НОВИНИ ОТ ИЗБОРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ЗЕЛЕНСКИ,
    УРСУЛА И ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
    Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%

    Коментиран от #8, #22, #33

    13:16 21.09.2026

  • 5 Ще получи....

    10 12 Отговор

    До коментар #2 от "Браво !":

    Или ще фалшифицира и ще вземе гласовете.Изобщо има ли някой да вярва в честността на руските избори.

    Коментиран от #17, #20

    13:17 21.09.2026

  • 6 Дядо

    13 12 Отговор
    Познато. И при нас беше така при Тошко. 80% БКП, 15% БЗНС и 5% ОФ. Други нямаше, а трите бяха под шапката на СССР.

    Коментиран от #13

    13:18 21.09.2026

  • 7 Ай майкуууу

    10 6 Отговор
    И в Северна Корея така.😂😂😂😂😂

    13:19 21.09.2026

  • 8 Гресирана ватенка

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ужас за Урсулите:":

    Но ти продължавай да си го слагаш 😁

    Коментиран от #10

    13:19 21.09.2026

  • 9 До 1989 в България

    5 9 Отговор
    БКП запазваше мнозинството си също както КПСС в СССР до 1991.

    13:22 21.09.2026

  • 10 Ти си го сложи с Това:

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "Гресирана ватенка":

    Докато "Единна Русия" печели рекорден брой места,
    и има Пълно мнозинство в Държавната дума.
    МЕРЦ в Германия - ПРИКЛЮЧИ!
    ТРАГИЧНИ НОВИНИ от ИЗБОРИТЕ в ГЕРМАНИЯ и РУСИЯ за ЗЕЛЕНСКИ,
    УРСУЛА и ЦЯЛАТА ЕВРОПАПЛАЧ!
    Алтернативата бие с 37%, а ХДС на Мерца е със Само 5%

    Коментиран от #12

    13:23 21.09.2026

  • 11 Историк

    6 13 Отговор
    Голяма изненада! В Русия отдавна няма избори.

    Коментиран от #38

    13:23 21.09.2026

  • 12 Гресирана ватенка

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Ти си го сложи с Това:":

    Грес!

    Коментиран от #23

    13:24 21.09.2026

  • 13 У нас съревнованието беше

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дядо":

    къде ще приключат гласуването най-рано и колко процента са гласували. Обикновено бяха над 99 и половина. В Ямбол стигнаха до 100.

    13:25 21.09.2026

  • 14 Който гласува против

    7 9 Отговор
    Заминава за Украйна където следите му потъват на метър два в чернозем и се изгубват

    13:28 21.09.2026

  • 15 Първо избор реално няма

    7 6 Отговор
    Всички партии са съюзници, както у нас БКП и БЗНС. Опозицията я забраниха. А народът си наляга парцалите.

    13:28 21.09.2026

  • 16 Селяк,

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "ем чи":

    в ykлайна има ли опозиция!

    Коментиран от #27

    13:29 21.09.2026

  • 17 Ха ха

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ще получи....":

    Да не си от умните и красивите жълтопветници?

    13:29 21.09.2026

  • 18 Рефер

    5 11 Отговор
    Джуджето -фараон...ще го мумифицират и него!

    13:30 21.09.2026

  • 19 Избори в русия

    7 10 Отговор
    Това някакъв майтап ли е?

    13:31 21.09.2026

  • 20 Както в Румъния

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ще получи....":

    бяха "демократични" избори!

    13:31 21.09.2026

  • 21 Ужас

    9 1 Отговор
    Урси ще пометне а европейският парламент , сега как да ги почна ....ще стане дълбоко труден от загриженост.

    13:32 21.09.2026

  • 22 А братушката

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ужас за Урсулите:":

    Ким Газо... с колко спечели?
    И не се срамувай, че си ум ствено непъл ноценен,..само копейките, робите и монгольята верват на..."избори" в московия и С.Корея!
    Хихихихи

    13:32 21.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Аре а не се будалкаме

    3 8 Отговор
    У Йло Пен ДЕЛА БЕШЕ назначен от алкаша Ел цин БЕЗ Избори и след ПРЕВРАТА в моксель!
    26 г... царува над робите монголски и 13 год мляска украинските КУ ранаги у Донбас!

    Факт

    Коментиран от #40

    13:34 21.09.2026

  • 25 12...34

    1 7 Отговор
    Няма вариант да не са,като Северна Корея

    13:36 21.09.2026

  • 26 Тъпото руско говедо

    5 8 Отговор
    В недемократична страна като русия и да се очакват демократични и честни избори... няма такова животно... все еднов Северна Корея да има демократични избори, където вкарват в затвора ако другарката или другаря не плачат достатъчно при погребението на някой от централния комитет на комунистическата им партия. Вие добре ли сте да очаквате нещо различно от манипулации на руското народонаселение от върхушката в кремъл.

    Заслужават цялата си мизерия в русия, глад, алкохол и липса на горива.

    13:36 21.09.2026

  • 27 е ми селяк

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Селяк,":

    За Украйна ли говорим? И да. Има. Ако не помниш управляващите се смениха 3 пъти от 3 различни партии. Ха сега последни преди да се излагаш селяче.

    Коментиран от #39

    13:37 21.09.2026

  • 28 не може да бъде

    9 1 Отговор
    Статията е съвсем очевидно с мото -наливай боза колкото може по-кисела ...както винаги !?А на главните въпроси -никакъв отговор!?Най-главният въпрос е -руснаците одобряват ли политиката на Путин и начинът по-който се водят военните действия в Украйна -това определя и почти всички аспекти в политиката на Русия и Путин !?Една опозиционна партия Родина с председател Журавльов - радикален националист -имаше такъв предизборен лозунг-приблизително- -който гласува за Родина гласува против нерешителността и за бърза победа в Украйна !?Ѝ получават 0 депутати- само Журавльов влиза с мажоритарния вот!?Това означава че руснаците са съгласни с политиката на дълга война на война на изтощение на изчакване и всекидневно засилване на военната мощ на Русия -без да се влиза в голям конфликт!?А второто нещо е изборното участие -около 58% с - около 9% повече спрямо предишните избори -не са много не са 79% или 72% както на изборите в Германия -но показва че все повече руснаци осъзнават какво означава за Русия създадената ситуация!?И застават зад Путин !?

    13:37 21.09.2026

  • 29 Изненада

    5 8 Отговор
    руският Фашист путин си осигури гласовете на крепостните, да избива техните събратя!?!?!

    13:41 21.09.2026

  • 30 Голям

    6 7 Отговор
    След като путин ще брои бюлетините, някой съмнява ли се че ще спечели и тези "избори" в руската кочина.

    13:42 21.09.2026

  • 31 Мтрфанова

    5 6 Отговор
    С днем Победы дорогие друзья. По този случай от утре ще ви пускам и във выхлопная труба.

    13:42 21.09.2026

  • 32 Анонимен

    8 1 Отговор
    Така като гледам,избранити от партийни листи и тези от едномандатни райони дават на партията на Путин конституционно мнозинство. И това след 4 години война и санкции.

    13:43 21.09.2026

  • 33 ГДР Трабант

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ужас за Урсулите:":

    Къв ужас? Прогресивна Западна Германия е против ГДР проруската лесбийка!

    13:44 21.09.2026

  • 34 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    4 8 Отговор
    Пълна пародия са тези избори в руслямаската путлерландия .
    Такова фалшифициране на избори и такава брутална разправа с опозицията е няма и в ислямския свят.

    13:45 21.09.2026

  • 35 123

    1 6 Отговор
    Да се чуди човек, тия въобще защо гласуват?

    13:45 21.09.2026

  • 36 Тъпото руско говедо

    1 6 Отговор
    Ако има референдум в русия дали иска руското население, русия да започне 3та световна война и да избият всички хора на Земята, освен руснаците, какъв си мислите че ще бъде резултата от гласуването? Това място е населено от 60клуци приличащи на хора.

    Коментиран от #42

    13:47 21.09.2026

  • 37 Два geбилa, ета сила !

    2 4 Отговор
    Руска логика: Москва гори, но пак гласуват за виновника.

    13:51 21.09.2026

  • 38 Смях в залата

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Голяма изненада! В Русия отдавна няма избори,
    Докато в Украйна се провеждат Ежегодно Чести избори!

    13:51 21.09.2026

  • 39 И кой ти го внуши и

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "е ми селяк":

    наби в кухата картуна, че са различни партии, цървул?

    13:53 21.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 анонимен

    2 0 Отговор
    Сега чакам да видя избори в Украйна, ама ги е страх защото бандерците ще паднат от власт.

    13:59 21.09.2026

  • 42 А кухото укротеле

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тъпото руско говедо":

    всеки месец ходи на избори на два метра под земята. 🤭🤭😆

    14:00 21.09.2026

  • 43 Ужас за Урсулите:

    1 0 Отговор
    Историческо поражение за партията на Мерц -
    Изпадна от парламента на Мекленбург-Предна Померания.
    За първи път от 1949 г. насам ХДС – партията на канцлера Фридрих Мерц
    – остана под прага от 5%, необходим за представителство в провинциалния парламент,
    по време на регионалните избори.

    14:04 21.09.2026

  • 44 Браво!

    0 0 Отговор
    Поздравления за Единна Русия!

    14:08 21.09.2026

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