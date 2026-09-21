„Единна Русия“ запази мнозинството си в руския парламент

Основната партия, подкрепяща Кремъл, запази мнозинството си в руския парламент, съобщиха представители на изборните власти след вот, от който повечето опозиционни кандидати бяха отстранени и който позволи на управляващите да запазят силния си контрол върху властта, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Според Централната избирателна комисия резултатите от над 95% от избирателните секции дават на „Единна Русия“ малко под 58% от гласовете за 225-те депутатски места, разпределяни по партийни листи. Останалите 225 депутати се избират в едномандатни избирателни райони, като кандидатите на „Единна Русия“ водят в 208 от тях.

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Председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че според предварителните резултати „Единна Русия“ ще получи 355 от общо 450 места в Държавната дума.

Това бяха първите парламентарни избори след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. и първите, в които беше организирано гласуване и сред жителите на четири украински области, окупирани и незаконно анексирани от Москва по-късно същата година. Гласуване имаше и в Крим, незаконно анексиран от Русия през 2014 година, посочи АП. Киев определи вота в тези украински територии като незаконен.

Преди изборите Кремъл засили натиска срещу опозицията, като наред с другото не допусна единствената либерална и антивоенна партия в Русия до участие с партийна листа и ѝ позволи да издига кандидати единствено в едномандатните райони. Освен „Единна Русия“ места в Държавната дума, долната камара на руския парламент, спечелиха и няколко други партии, които почти винаги подкрепят инициативите на Кремъл.