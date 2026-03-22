ADAC обяви най-добрите летни гуми за 2026-а

Германският автомобилен клуб ADAC традиционно разтърси пазара, публикувайки резултатите от своя мащабен тест на летни гуми за сезон 2026. Този път под лупа бе поставен масово разпространеният размер 225/50 R17, а равносметката от изпитанията на 16-те претендента е категорична: сигурността има име, но съвършенството остава мираж.

На върха на хранителната верига, с почетното първо място и впечатляваща оценка от 1,9, застана Continental PremiumContact 7. Германският инженерен гений е постигнал завидни резултати, предлагайки брутално къс спирачен път и хирургическа прецизност при управление на мокра настилка. Веднага след него, дишайки му във врата, се нарежда Pirelli Cinturato C3. Италианското предложение се превърна в еталон за стабилност при аквапланинг, доказвайки, че безопасността при проливен дъжд е негова втора природа. Челната тройка се допълва от Goodyear EfficientGrip Performance 2 – гума, която може и да отстъпва една идея в динамиката, но е абсолютен маратонец с рекорден пробег от близо 58 000 километра.

Златната среда в тазгодишната класация е неочаквано гъсто населена. Модели като Michelin Primacy 5, Bridgestone Turanza 6 и Hankook Ventus Prime 4 получиха етикет „задоволителен“. Макар да са солиден избор за ежедневно шофиране, те показаха леки пропуски в критични ситуации на мокър асфалт, което ги отдалечи от заветния подиум. Прави впечатление, че Michelin продължава да държи палмата на първенството по отношение на горивната ефективност, което е сериозен коз за икономично настроените водачи.

Уви, не липсваха и разочарования. На опашката на колоната останаха представители на бюджетния сегмент в лицето на марки като Linglong, Lassa и Leao. При тях компромисът с цената е довел до опасни дефицити в сцеплението и стабилността при висока скорост – фактори, които в реална ситуация могат да бъдат фатални. Обобщението на експертите е ясно: ако търсите безкомпромисна сигурност, заложете на Continental; ако искате гуми, които ще надживеят колата ви – Goodyear е вашият избор; а за тези, които броят всяка капка гориво, Michelin остава фаворит.