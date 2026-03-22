ADAC обяви най-добрите летни гуми за 2026-а

Германският автомобилен клуб ADAC традиционно разтърси пазара, публикувайки резултатите от своя мащабен тест на летни гуми за сезон 2026. Този път под лупа бе поставен масово разпространеният размер 225/50 R17, а равносметката от изпитанията на 16-те претендента е категорична: сигурността има име, но съвършенството остава мираж.
На върха на хранителната верига, с почетното първо място и впечатляваща оценка от 1,9, застана Continental PremiumContact 7. Германският инженерен гений е постигнал завидни резултати, предлагайки брутално къс спирачен път и хирургическа прецизност при управление на мокра настилка. Веднага след него, дишайки му във врата, се нарежда Pirelli Cinturato C3. Италианското предложение се превърна в еталон за стабилност при аквапланинг, доказвайки, че безопасността при проливен дъжд е негова втора природа. Челната тройка се допълва от Goodyear EfficientGrip Performance 2 – гума, която може и да отстъпва една идея в динамиката, но е абсолютен маратонец с рекорден пробег от близо 58 000 километра.
Златната среда в тазгодишната класация е неочаквано гъсто населена. Модели като Michelin Primacy 5, Bridgestone Turanza 6 и Hankook Ventus Prime 4 получиха етикет „задоволителен“. Макар да са солиден избор за ежедневно шофиране, те показаха леки пропуски в критични ситуации на мокър асфалт, което ги отдалечи от заветния подиум. Прави впечатление, че Michelin продължава да държи палмата на първенството по отношение на горивната ефективност, което е сериозен коз за икономично настроените водачи.
Уви, не липсваха и разочарования. На опашката на колоната останаха представители на бюджетния сегмент в лицето на марки като Linglong, Lassa и Leao. При тях компромисът с цената е довел до опасни дефицити в сцеплението и стабилността при висока скорост – фактори, които в реална ситуация могат да бъдат фатални. Обобщението на експертите е ясно: ако търсите безкомпромисна сигурност, заложете на Continental; ако искате гуми, които ще надживеят колата ви – Goodyear е вашият избор; а за тези, които броят всяка капка гориво, Michelin остава фаворит.
1 Хараламби
13:31 22.03.2026
2 Трупчета
Коментиран от #6
13:32 22.03.2026
3 Хаха
Коментиран от #9, #13
13:36 22.03.2026
4 Доверявам се на жерманяците
Няма геле с а де а це.
Но колко могат да си позволят това?
Гуд Иър доста време бяха на върха и не отстъпват лесно.
Гуд Иър, Мишлен, Континентал, Пирелли, общо взето напълно очаквано и без изненади.
А какво стана със Сааб и Датсун като говорим за коли и гуми?
13:41 22.03.2026
5 А къде са?!
14:10 22.03.2026
6 Е да,ама...!
До коментар #2 от "Трупчета":Не казваш-
колко пари отгоре,пък си дал за няколко чифта обувки,щото се скъсваш да ходиш пеш...?!
14:13 22.03.2026
7 Нищо ново!
14:13 22.03.2026
8 Шофера
Супер доволен съм от тях и са много безшумни.
Коментиран от #11
14:13 22.03.2026
9 ПРАВ СИ...!
До коментар #3 от "Хаха":,,Фулда" ,в превод е...-
,,Файда"...😝
14:15 22.03.2026
10 Разбира се
14:17 22.03.2026
11 БрЯх...!
До коментар #8 от "Шофера":Що за технически термин :
,, много безшумни"...?!
Аз пък карам с...,,малко безшумни" и пак съм доволен...😃!
14:17 22.03.2026
12 няма начин
Коментиран от #14
14:28 22.03.2026
13 Ахах
До коментар #3 от "Хаха":Човек, това на 8 години може да е всичко, но не и гума. Трябва да бъдат спирани от движение коли с гуми над 5 години
14:31 22.03.2026
14 има начин
До коментар #12 от "няма начин":Спазвай дистанция!
Коментиран от #15
14:31 22.03.2026
15 няма начин
До коментар #14 от "има начин":Как да спазваш дистанция с този ЗАД теб.......обяснете , моля ?!?
14:37 22.03.2026