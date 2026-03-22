ADAC обяви най-добрите летни гуми за 2026-а

22 Март, 2026 13:25 4 063 15

Равносметката от изпитанията на 16-те претендента е категорична: сигурността има име, но съвършенството остава мираж

Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен клуб ADAC традиционно разтърси пазара, публикувайки резултатите от своя мащабен тест на летни гуми за сезон 2026. Този път под лупа бе поставен масово разпространеният размер 225/50 R17, а равносметката от изпитанията на 16-те претендента е категорична: сигурността има име, но съвършенството остава мираж.

На върха на хранителната верига, с почетното първо място и впечатляваща оценка от 1,9, застана Continental PremiumContact 7. Германският инженерен гений е постигнал завидни резултати, предлагайки брутално къс спирачен път и хирургическа прецизност при управление на мокра настилка. Веднага след него, дишайки му във врата, се нарежда Pirelli Cinturato C3. Италианското предложение се превърна в еталон за стабилност при аквапланинг, доказвайки, че безопасността при проливен дъжд е негова втора природа. Челната тройка се допълва от Goodyear EfficientGrip Performance 2 – гума, която може и да отстъпва една идея в динамиката, но е абсолютен маратонец с рекорден пробег от близо 58 000 километра.

Златната среда в тазгодишната класация е неочаквано гъсто населена. Модели като Michelin Primacy 5, Bridgestone Turanza 6 и Hankook Ventus Prime 4 получиха етикет „задоволителен“. Макар да са солиден избор за ежедневно шофиране, те показаха леки пропуски в критични ситуации на мокър асфалт, което ги отдалечи от заветния подиум. Прави впечатление, че Michelin продължава да държи палмата на първенството по отношение на горивната ефективност, което е сериозен коз за икономично настроените водачи.

Уви, не липсваха и разочарования. На опашката на колоната останаха представители на бюджетния сегмент в лицето на марки като Linglong, Lassa и Leao. При тях компромисът с цената е довел до опасни дефицити в сцеплението и стабилността при висока скорост – фактори, които в реална ситуация могат да бъдат фатални. Обобщението на експертите е ясно: ако търсите безкомпромисна сигурност, заложете на Continental; ако искате гуми, които ще надживеят колата ви – Goodyear е вашият избор; а за тези, които броят всяка капка гориво, Michelin остава фаворит.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хараламби

    9 3 Отговор
    1400 лева дадах за тия Контита, а те с 6мм грайфер от завода излизали. Е аз кво да ги карам 2мм до 4ли? И оня ми обяснява ,че със висока скорост биле по устойчиви като бил нисък грайферо. Само си дадах парите. Негодници. Повече нема ли 8мм пари не давам. Тарикати. Тия ни карат на сезон гуми да купуваме вече.

    13:31 22.03.2026

  • 2 Трупчета

    12 1 Отговор
    Понеже в тези времена държа на икономичността, аз заложих на марката Трупче. Закупих 4 трупчета и вече ги монтирах на колата. Много съм доволен от трупчетата, тъй като колата никога досега не е била толкова икономична. За другите параметри нямам впечатления.

    Коментиран от #6

    13:32 22.03.2026

  • 3 Хаха

    4 0 Отговор
    Язе карам моите фулда 8 години вече нищо, че ги няма в тоя списък.

    Коментиран от #9, #13

    13:36 22.03.2026

  • 4 Доверявам се на жерманяците

    2 3 Отговор
    те са педанти в това отношение.
    Няма геле с а де а це.
    Но колко могат да си позволят това?
    Гуд Иър доста време бяха на върха и не отстъпват лесно.
    Гуд Иър, Мишлен, Континентал, Пирелли, общо взето напълно очаквано и без изненади.
    А какво стана със Сааб и Датсун като говорим за коли и гуми?

    13:41 22.03.2026

  • 5 А къде са?!

    3 0 Отговор
    Че нещо не ги виждам в класацията ...,,Кормораните",дето комшията много ги похвали...?!

    14:10 22.03.2026

  • 6 Е да,ама...!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трупчета":

    Не казваш-
    колко пари отгоре,пък си дал за няколко чифта обувки,щото се скъсваш да ходиш пеш...?!

    14:13 22.03.2026

  • 7 Нищо ново!

    3 1 Отговор
    Класациите на тези,са винаги едни и същи! Който дава най много е на първо място,и така надолу! Който не дава,бива оплют и низвергнат! Истината е,че който кара агресивно с бърза кола,му трябват премиум гуми! За останалите таралясници е важно гумите да са нови! Толкоз!

    14:13 22.03.2026

  • 8 Шофера

    1 0 Отговор
    Аз съм с Дънлоп,който ги няма в класацията!
    Супер доволен съм от тях и са много безшумни.

    Коментиран от #11

    14:13 22.03.2026

  • 9 ПРАВ СИ...!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    ,,Фулда" ,в превод е...-
    ,,Файда"...😝

    14:15 22.03.2026

  • 10 Разбира се

    0 0 Отговор
    Китаиците копат дъното.

    14:17 22.03.2026

  • 11 БрЯх...!

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шофера":

    Що за технически термин :
    ,, много безшумни"...?!
    Аз пък карам с...,,малко безшумни" и пак съм доволен...😃!

    14:17 22.03.2026

  • 12 няма начин

    0 0 Отговор
    Значи ти ""заковаваш"" почти на място с Conti , обаче оня зад тебе със........... има 5 метра повече спирачен път.....и ти събира багажника докрай........кофти!

    Коментиран от #14

    14:28 22.03.2026

  • 13 Ахах

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Човек, това на 8 години може да е всичко, но не и гума. Трябва да бъдат спирани от движение коли с гуми над 5 години

    14:31 22.03.2026

  • 14 има начин

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "няма начин":

    Спазвай дистанция!

    Коментиран от #15

    14:31 22.03.2026

  • 15 няма начин

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "има начин":

    Как да спазваш дистанция с този ЗАД теб.......обяснете , моля ?!?

    14:37 22.03.2026