Диего Форлан започна със загуба начело на Уругвай

Диего Форлан започна с поражение работата си като селекционер на Уругвай. В дебюта на бившия национален нападател южноамериканският отбор загуби с 1:3 от Япония в приятелски мач в Рифу.

Домакините поведоха с гол на Курю Мацуки, а Максимилиано Араухо възстанови равенството малко преди почивката. Двубоят остана 1:1 до заключителните минути, когато Япония се възползва от разкрилите се пространства в защитата на Уругвай.

Кенто Шиогай отново изведе японците напред в добавеното време, а Аясе Уеда оформи крайния резултат 3:1 с последната атака в мача. Така Уругвай не успя да започне с победа новия период след смяната на треньора.

Форлан пое отбора след отпадането от групите

Форлан замени Марсело Биелса начело на националния тим след неуспешното представяне на Уругвай на Световното първенство през 2026 г., където отборът отпадна още в груповата фаза. За бившия нападател това е първи мач начело на мъжкия национален отбор.

Двубоят с Япония беше първият от трите приятелски мача на Уругвай по време на азиатската му обиколка. Селекцията на Форлан ще се изправи срещу Южна Корея на 28 септември в Сеул, а на 6 октомври ще срещне Индия в Калкута.

Загубата в Рифу е първият резултат в новия цикъл за Уругвай, който ще продължи с два мача в Азия преди следващите решения за състава и подготовката на тима.

Източници: БТА, Ел Паис Уругвай, Уругвайска футболна асоциация