Audi A6 E-Tron измина над 1300 километра с едно зареждане

Серийно Audi A6 Sportback e-tron успя да запише името си в Книгата на рекордите на Гинес, след като реализира феноменалното постижение от 1 338 километра с едно единствено зареждане на батерията в рамките на специално организиран маратон за ефективност.

Зад волана на рекордния автомобил е седял известният рали пилот Мико Марчик, а по време на изтощителния тест водачът е успял да постигне изумително нисък среден разход на енергия от едва 7.09 kWh на 100 изминати километра. Този резултат е станал възможен благодарение на изключително ниския коефициент на челно въздушно съпротивление на модела от едва 0.21, както и на оптимизираната литиево-йонна батерия и високоефективната силова електроника на платформата PPE.

Постижението на Марчик официално подобрява предишните постижения в тази категория за серийни електрически автомобили, доказвайки че пробегът на съвременните електромобили при оптимални условия може драстично да надхвърли официалните заводски стойности по стандартите WLTP. От щаба на марката от Инголщат споделят, че рекордът демонстрира пълния потенциал на аеродинамичния дизайн на семейството e-tron, което е проектирано с мисъл за максимална ефективност при дълги пътувания.