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Мъж простреля с пистолет съседа си пред очите на детето му в София

Мъж простреля с пистолет съседа си пред очите на детето му в София

25 Септември, 2026 13:08 1 848 24

  • прострелян-
  • софия

Мъжът е осъждан, но е реабилитиран. Той е задържан за 72 часа, като му поискан постоянен арест

Мъж простреля с пистолет съседа си пред очите на детето му в София - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж, заканил се с убийство спрямо съсед и стрелял по него с газов пистолет в София, съобщиха от обвинението.

На 22 септември пред блок в жк. "Овча купел", обвиняемият се заканил с убийство на свой съсед, като му казал: "аз тебе ще те убия".

След това обвиняемият насочил газов пистолет срещу мъжа и стрелял два пъти, като при единия изстрел прострелял пострадалия във врата.

До инцидента се е стигнало след спор между двамата мъже, които са съседи, а 7-годишното дете на пострадалия става свидетел на деянието.

Мъжът е осъждан, но е реабилитиран. Той е задържан за 72 часа, като му поискан постоянен арест.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    16 0 Отговор
    така правят съседите в София... А и не само там...

    13:09 25.09.2026

  • 2 ПРАЩАЙ В УКРАЙНА

    16 4 Отговор
    ЗАЕДНО С МИРЧЕВ И ДЕНКОВ.ДЕЛА ТРЯБВАТ А НЕ ДУМИ КАКТО Е КАЗАЛ АПОСТОЛА

    Коментиран от #9, #10

    13:12 25.09.2026

  • 3 Ами

    7 0 Отговор
    Балканиади...

    13:12 25.09.2026

  • 4 ЛЕ о ПА р Д🐱

    13 3 Отговор
    с газов пистолет , при добро прицелване , почти на дулото , можеш да убиеш муха

    Коментиран от #16

    13:16 25.09.2026

  • 5 Сийка

    14 2 Отговор
    Президент Йотова ли го е реабилитирала?

    Коментиран от #13

    13:16 25.09.2026

  • 6 .....

    12 2 Отговор
    Са,който го е пуснал, да бъде съден.

    Коментиран от #17

    13:17 25.09.2026

  • 7 Георги

    10 0 Отговор
    поредният, който ще бъде неглижиран от системата и до 1-2 години ще остави някое дете сирак.

    13:18 25.09.2026

  • 8 БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА Е КАТО САЩ

    19 1 Отговор
    Всеки трябва да може да си купи оръжие свободно. Сега само бандитите са въоръжени.

    13:20 25.09.2026

  • 9 npaщай ма муля си

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "ПРАЩАЙ В УКРАЙНА":

    на трасето

    13:20 25.09.2026

  • 10 Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала

    3 17 Отговор

    До коментар #2 от "ПРАЩАЙ В УКРАЙНА":

    Мирчев ходи няколко пъти в Украйна.
    Въпроса е кога, поне един pycoфилиcтик ще се отзове на поканата на др. Путин и да отиде в мадараша или поне децата си да прати да учат?

    Коментиран от #19

    13:24 25.09.2026

  • 11 Ъъъъ

    4 14 Отговор
    От един народ, който подкрепя агресията на тупин, може да се очаква само агресия. И по-зле ще става.

    13:25 25.09.2026

  • 12 ....

    4 0 Отговор
    само в българия може някой да простреля друг с газов пистолет :))))))))))

    13:25 25.09.2026

  • 13 Знаеш

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сийка":

    ли какво е реабилитация и какво е помилване? Но да плюваш знаеш.

    13:32 25.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мара Общата

    4 0 Отговор
    Тоя с газовия пищов другия път ще попадне на някой с истински пищов...

    13:47 25.09.2026

  • 16 Ооооо

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    бълхарник, а бълхите кога ще ги изчистиш. С газов пистолет няма да стане.

    13:50 25.09.2026

  • 17 Този е

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от ".....":

    излежал присъдата си, минало е време законово, след което автоматично,или чрез молба до съда присъдата може да бъде реабилитирана. Това е различно от помилване.

    13:55 25.09.2026

  • 18 Ха ха

    3 0 Отговор
    Много саморазправи, много агресия, много злоба, много се развилня престъпността и престъпниците!

    14:01 25.09.2026

  • 19 Тъпчоо,

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала":

    Чети,бе!Чети!

    14:04 25.09.2026

  • 20 Истината

    3 0 Отговор
    Радев нправи така, че всеки агресивен изтрещялник да се чувства все едно е дошло неговото време!!!

    14:09 25.09.2026

  • 21 Констатация

    3 0 Отговор
    Да съ надяваме, че след този инцидент, индивидъ няма да бъде повече "реабилитиран"от родната ни съдебна система!

    Коментиран от #22

    14:11 25.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 руски

    0 0 Отговор
    Руски мир, брат

    14:24 25.09.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    С газов пистолет се обгазява не се прострелва, кога почнат на фронта да се стрелят с газеняци ще го призная за оръжие.

    14:29 25.09.2026