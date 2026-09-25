Мъж простреля с пистолет съседа си пред очите на детето му в София

Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж, заканил се с убийство спрямо съсед и стрелял по него с газов пистолет в София, съобщиха от обвинението.
На 22 септември пред блок в жк. "Овча купел", обвиняемият се заканил с убийство на свой съсед, като му казал: "аз тебе ще те убия".
След това обвиняемият насочил газов пистолет срещу мъжа и стрелял два пъти, като при единия изстрел прострелял пострадалия във врата.
До инцидента се е стигнало след спор между двамата мъже, които са съседи, а 7-годишното дете на пострадалия става свидетел на деянието.
Мъжът е осъждан, но е реабилитиран. Той е задържан за 72 часа, като му поискан постоянен арест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
13:09 25.09.2026
2 ПРАЩАЙ В УКРАЙНА
Коментиран от #9, #10
13:12 25.09.2026
3 Ами
13:12 25.09.2026
4 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #16
13:16 25.09.2026
5 Сийка
Коментиран от #13
13:16 25.09.2026
6 .....
Коментиран от #17
13:17 25.09.2026
7 Георги
13:18 25.09.2026
8 БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА Е КАТО САЩ
13:20 25.09.2026
9 npaщай ма муля си
До коментар #2 от "ПРАЩАЙ В УКРАЙНА":на трасето
13:20 25.09.2026
10 Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала
До коментар #2 от "ПРАЩАЙ В УКРАЙНА":Мирчев ходи няколко пъти в Украйна.
Въпроса е кога, поне един pycoфилиcтик ще се отзове на поканата на др. Путин и да отиде в мадараша или поне децата си да прати да учат?
Коментиран от #19
13:24 25.09.2026
11 Ъъъъ
13:25 25.09.2026
12 ....
13:25 25.09.2026
13 Знаеш
До коментар #5 от "Сийка":ли какво е реабилитация и какво е помилване? Но да плюваш знаеш.
13:32 25.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мара Общата
13:47 25.09.2026
16 Ооооо
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":бълхарник, а бълхите кога ще ги изчистиш. С газов пистолет няма да стане.
13:50 25.09.2026
17 Този е
До коментар #6 от ".....":излежал присъдата си, минало е време законово, след което автоматично,или чрез молба до съда присъдата може да бъде реабилитирана. Това е различно от помилване.
13:55 25.09.2026
18 Ха ха
14:01 25.09.2026
19 Тъпчоо,
До коментар #10 от "Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала":Чети,бе!Чети!
14:04 25.09.2026
20 Истината
14:09 25.09.2026
21 Констатация
Коментиран от #22
14:11 25.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 руски
14:24 25.09.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
14:29 25.09.2026