Диона си върна шофьорската книжка, но трепери от страх зад волана

Диона започна отново да шофира след двугодишно прекъсване, но не и без доза страх от катаджии. Певицата разказва, че получаването обратно на шофьорската ѝ книжка е било последвано от сериозна вътрешна битка и страх да седне отново в автомобила.

„Върнаха ми книжката, но имах травматичен процес в мозъка“, споделя Диона пред „България Днес“. Тя разкрива, че е преминала през няколко опреснителни курса, преди постепенно да събере смелост отново да шофира. По думите ѝ първите моменти зад волана били доста притеснителни и тя буквално водела битка със самата себе си.

Певицата загуби книжката си след случая от 2024 г., когато беше спряна за проверка в София на булевард „България“. Полевият тест тогава отчете наличие на кокаин и марихуана, потвърдено и от кръвната проба на певицата, която беше задържана за 24 часа, а впоследствие случаят стигна и до съд.

В съдебния процес певицата е посочила употребата на „Нурофен“ като обяснение, но в крайна сметка се е признала за виновна. Последваха отнемане на шофьорската книжка за 13 месеца и глоба.

Днес Диона вече признава, че отнемането на книжката се е превърнало в сериозен урок за нея и се надява този период да остане окончателно в миналото.

„Лека-полека започвам вече отново да шофирам, но вече съм много внимателна и отговорна зад волана“, казва изпълнителката.

По думите ѝ неприятностите са я накарали да преосмисли собственото си поведение. Диона признава, че в миналото е била по-буйна и своенравна, а това впоследствие ѝ е изиграло лоша шега.

Сега тя говори за смирението като за едно от най-важните неща, които е научила. Певицата смята, че човек може да заявява позицията си уверено, без задължително да повишава тон или да се опитва да доминира над останалите.

„Смирението днес ми дава сили“, признава още Диона, като допълва, че е осъзнала нещо важно – истинската сила не се състои в това човек да крещи и да парадира, а да може спокойно и уверено да отстоява себе си.

На фона на тежкия период певицата определя изминалото лято като едно от най-запомнящите се в живота ѝ. Освен че имала време за почивка, тя успяла да съчетае личното презареждане с нови професионални ангажименти.

Самата Диона нарича това „лятото на моето прераждане“ – период, в който според нея е успяла да остави част от старите проблеми зад гърба си и да погледне към живота си по нов начин.

Певицата вече има и нов музикален проект. Наскоро тя представи песента „Температура“, която е съвместно парче с фолк изпълнителката Ивайла. Проектът е продуциран от лейбъла Alpha Music на Галин, който е бил неин продуцент в миналото. Диона подчертава, че отношенията ѝ с Галин са останали добри и двамата продължават да бъдат близки. По думите ѝ тя винаги приема покана за съвместна работа, когато той предложи нов проект.

Снимките на „Температура“ минали леко и без сериозни усложнения, а реакциите след премиерата зарадвали певицата. Тя разказва, че млади хора започнали да използват песента в TikTok, което ѝ показало, че парчето е достигнало до публиката, към която е било насочено. Самото заглавие „Температура“ също има закачлива история. Диона обяснява, че идеята дошла от визията на двете певици – според нея мъжете вдигали температура, когато ги видят заедно.

Новото парче се оказало важно и от друга гледна точка. След ареста и последвалите проблеми певицата признава, че е преминала през професионален застой. С „Температура“ обаче клубните ѝ участия постепенно се върнали, което я направило особено щастлива.

Диона не крие и че в личен план се чувства добре. Тя споделя, че е влюбена, щастлива и доволна от живота си. След трудния период певицата очевидно гледа с други очи както на кариерата си, така и на личните си избори.

Въпреки позитивната равносметка обаче тя признава, че не иска да се хвали прекалено много, за да не „дърпа дявола за опашката“. След всичко преживяно Диона очевидно предпочита да продължи напред по-внимателно – и този път не само зад волана.