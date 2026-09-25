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Най-скъпият Veyron има нов звезден собственик

Най-скъпият Veyron има нов звезден собственик

25 Септември, 2026 10:28 389 0

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Фернандо Алонсо добави още един хиперавтомобил към колекцията си

Най-скъпият Veyron има нов звезден собственик - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Колекцията с автомобилни бижута на двукратния световен шампион във Formula 1 Фернандо Алонсо се разшири с едно от най-внушителните и скъпи творения в съвременната история на хиперавтомобилите. Испанският пилот беше забелязан да шофира из тузарските улици на Монако изключително рядък и забележителен екземпляр – Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, чиято стойност се оценява на над 5 милиона долара, превръщайки го в една от най-скъпите модификации на модела, правени някога.

Най-скъпият Veyron има нов звезден собственик

Колата се отличава с напълно открито алуминиево шаси с огледален ефект и изцяло полирани панели на каросерията, които изискват стотици часове ръчна изработка и специална грижа. Контрастът в интериора е заложен чрез наситено червена кожена тапицерия, подчертаваща спортния и неповторим характер на машината.

Най-скъпият Veyron има нов звезден собственик

Под задния капак на този открит шедьовър работи емблематичният 8.0-литров четирикратно турбиниран W16 двигател, генериращ колосалните за времето си 1,200 конски сили и максимален въртящ момент от 1,500 Нм. Динамичните показатели остават впечатляващи и за днешните стандарти – спринтът от място до 100 км/ч отнема едва 2.6 секунди, докато максималната скорост надхвърля 410 км/ч.

Новото попълнение идва само няколко месеца след като испанският ветеран добави към колекцията си друг уникален екземпляр – ексклузивен Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde, доказвайки че апетитът му към редки колекционерски машини с ръчна изработка остава ненаситен.


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