Тунинг за милиони: Най-екстремната G-Class няма покрив, но разполага с 900 к.с.

Немското тунинг студио Brabus отново разшири границите на екстремния лукс с премиерата на едно от най-скандалните творения в своята история – бруталния Brabus 900 Rocket Edition Cabrio, създаден на базата на Mercedes-AMG G 63. Проектът запълва една специфична ниша, предлагайки четириврата G-класа с мек сгъваем покрив и космическа мощност, която официално преминава психологическата граница от един милион евро.

Под капака на ултрапрестижния кабриолет се крие сериозно модифициран битурбо осмак, чийто работен обем е увеличен до 4.5 литра. Благодарение на нови турбокомпресори, ковани бутала и преработен софтуер, агрегатът генерира 900 конски сили и максимален въртящ момент от 1 250 Нм (ограничен електронно). Масивният всъдеход ускорява от място до 100 км/ч за едва 3.7 секунди, а максималната му скорост е ограничена по софтуерни причини до 240 км/ч заради огромното тегло и спецификата на гумите.

Визуално автомобилът впечатлява с агресивен аеродинамичен пакет от карбон, гигантски 24-цолови ковани джанти Monoblock и изцяло преработена конфигурация на купето, която превръща високопроходимата машина в открит лайфстайл модел. Интериорът е изпълнен с най-висококачествена кожа, карбонови детайли и индивидуални решения по програмата на Brabus Masterpiece.

Тиражът на този уникален модел ще бъде строго лимитиран, а базовите цени на германския пазар стартират от точно 1 059 980 евро, превръщайки го в колекционерска рядкост за избрани клиенти