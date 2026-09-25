Кара Делевин изненада с дебютен албум

Кара Делевин направи официалния си музикален дебют с албума „Not Normal“. Проектът излезе на 25 септември с издател Warner Music и съдържа 12 песни. Сред тях са предварително представените сингли „I Forgot“, „Out of My Head“, „Need It“ и „Crazy, Baby“.

Последната от тях беше използвана като водеща песен при представянето на албума. „Crazy, Baby“ е написана от Делевин заедно със Сара Арънс, Сами Уит и Би Джей Бъртън, който е и сред продуцентите на записа. На 23 септември британката изпълни песента в американското вечерно шоу „The Tonight Show“ с Джими Фалън, което се превърна в първата ѝ голяма телевизионна музикална изява.

Музика, писана още от ученическите години

Делевин разказва, че интересът ѝ към музиката започва много преди кариерата ѝ на модел и актриса. „Бях в няколко групи в училище, но когато ставаше дума за песните, които бях написала, се заключвах в банята и свирех там, защото не исках никой да ме слуша“, казва тя пред списание „Вог“. По думите ѝ още тогава тези песни са били предназначени само за нея.

Албумът е свързан с лични теми като самооценката, славата и пътя към трезвеността. В „Need It“ Делевин работи с Фиона Епъл, която е и съавтор на песента. „Тя е абсолютен гений в предаването на емоция, мелодия и текст“, казва Делевин за Епъл. Двете са създавали композицията дистанционно, като са си изпращали идеи и бележки.

От беквокали до собствена сцена

Новият албум не е първата среща на Делевин с музиката. Тя участва с беквокали в албума „Masseduction“ на Сейнт Винсънт, появява се в песента „Rudeboy Lovesong“ на Шай Еф Екс и изпълнява „I Feel Everything“ към филма „Валериан и градът на хилядите планети“.

През 2026 г. Делевин започна и първото си турне като водещ изпълнител. Преди излизането на албума тя вече представи новите песни пред публика в Европа и Съединените щати, а дебютът ѝ на живо беше проследен като поредната промяна в професионалния ѝ път след модата, киното и театъра.

Източници: NME, Вог, E! News