Мирчев: Очевидно проблем има, но той не може да бъде решен, когато се наказва всеки, на когото е подарено шише ракия

Гълъб Донев каза, че пак политиците не са разбрали. Той цитираше алинея 1 от закона, който защитава търговските обекти. Шокиран съм, че самият г-н Донев не разбира. Неговото обяснение е - да, така ще бъде, но ние няма да ви гоним. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев, цитиран от novini.bg. Той коментира брифинга на министъра на финансите, след като стана ясно, че проектът за промени в Закона за акцизите и данъчните складове предвижда, че глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек.
Да направиш няколко милиона души престъпници е резултатът, когато средно ниво чиновници бъдат произведени в министри, подчерта Мирчев.
Ние сме готови със закон, който да реши този проблем. Той предвижда малките производители да могат да направят каквото преценят с гроздето, което произведат, дори да продават направеното. По този начин всички малки производители ще излязат "на светло". Би трябвало всички разумни хора да го подкрепят, но предполагам, че Гълъб Донев няма да го подкрепи, заяви съпредседателят на "Да, България".
Очевидно проблем има, но той не може да бъде решен, когато се наказва всеки, на когото е подарено шише ракия. С предложения от нас закон това може да бъде променено, но то ще наруши интересите на големите производители и те ще скочат по този закон, добави той.
Ивайло Мирчев коментира и разкритията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че фирма касичка, в която са влизали пари от обществени поръчки за мантинели, е финансирала 36 полета на санкционирания по "Магнитски" депутат и лидер на ДПС Делян Пеевски.
През годините доста разследващи сайтове алармират за подобни случаи, ние също сме подавали сигнали. Става въпрос за огромна корупция. Не виждам обаче голямата битка с олигархичния корупционен модел. Приемам разкритията за мантинелите като една много малка битка от тази война, в кьошетата. Истинска битка с корупционния модел има в Унгария. Толкова истинска, че свързаните с корупционния модел на Орбан си вземат самолетите и напускат страната. У нас тази битка изглежда като някакъв гъдел на фона на Унгария. У нас не се вижда такава битка. У нас под фасадата мрежите отдолу са си същите и се прави опит за завземане на мрежите, посочи той.
Демерджиев прави някакви усилия, но очевидно не се вижда тяга, не се вижда подкрепа за тези усилия. "Прогресивна България" не подкрепя тези усилия, заяви Мирчев.
Той обяви, че от "Демократична България" утре ще внесат сигнал срещу "строително-предприемаческите" на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, докато е заемал поста. Да видим как ще действа държавата по този сигнал, каза съпредседателят на "Да, България".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
Коментиран от #42
18:36 28.09.2026
2 Ха ха
По тръбичка текла,
Ракийчице - светая мъченичице,
Алилуууя!
Ти носиш упование
И главозамаяние,
Ракийчице - светая мъченичице,
Алилуууя....
Коментиран от #18
18:36 28.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дон Балон
18:40 28.09.2026
5 14/88
Коментиран от #14
18:40 28.09.2026
6 Истината
18:41 28.09.2026
7 кокора
18:41 28.09.2026
8 Някой
18:42 28.09.2026
9 14/88
вършат същата работа
18:47 28.09.2026
10 А Кой Наместваше !Чакрите !На Радев ?
До коментар #3 от "Лама Калушев":Чакрите !
На Радев ?
18:47 28.09.2026
11 наистина
До коментар #3 от "Лама Калушев":Нещата ,които говориш,показват,че си тотално сбъркан.....какви чакри,какви деца,има още12 експертизи,които не са готови......приказките ти са просто клевета.....вземи се в ръце или мълчи....освен ,ако не ти плащат да плещиш глупости....и ти го знаеш,....
18:47 28.09.2026
12 Фейк - либераст
Коментиран от #31
18:50 28.09.2026
13 ДъБили
18:54 28.09.2026
14 Питане
До коментар #5 от "14/88":А за вас - дето шмъркате линиики - по колко ?
А на здраве с ДОМАШНА, 64 градуса произведена 2013 и отлежала 1 година в дъбово бурен, с черничево дъна. МОЕ производство и току що си си ах една чашка.
От теб чакам "тупаника" а от Рундьо - данъчните.
Само да не се препънете на прага ми. 🤣🤣🤣
Коментиран от #25
19:00 28.09.2026
15 Баба Гошка
Коментиран от #20
19:01 28.09.2026
16 А са посегнали
19:02 28.09.2026
17 Тоя не чете не следи
Резил до дупка
19:02 28.09.2026
18 Явен алкохолик
До коментар #2 от "Ха ха":Без капка труд и мисъл
На аванта
19:03 28.09.2026
19 Агафангел
19:04 28.09.2026
20 Гощки, бърбошки
До коментар #15 от "Баба Гошка":Свири си часовника
19:05 28.09.2026
21 Майка
19:07 28.09.2026
22 Знайко
Крадев: Пари нема, Гълъбе действай и Гъръб действа. Ще събира по 1000 евро от шише ракия, 1 000 000 млн глобени пияници, 1 млрд приход в хазната иэминес 1% по-малко дефицин в хазната.
19:07 28.09.2026
23 ГРАД КОЗЛОДУЙ
🗽🗽🗽🥳🤣👍
19:09 28.09.2026
24 Горски
19:10 28.09.2026
25 Разреди малко
До коментар #14 от "Питане":Тоя хранопровод не е за един ден.
Коментиран от #30
19:11 28.09.2026
26 Радев
Коментиран от #29
19:13 28.09.2026
27 Гробар
19:13 28.09.2026
28 Гробар
Коментиран от #34
19:14 28.09.2026
29 Гробар
До коментар #26 от "Радев":Да е казвал, че няма да го направи?
19:15 28.09.2026
30 Питане
До коментар #25 от "Разреди малко":В хладилника има лед.
Написаните показатели са АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА.
Няколко пъти съм ходил до Врачеш, Ботевградско за бурета.
19:17 28.09.2026
31 Някой
До коментар #12 от "Фейк - либераст":Сапунения академик и Божанов са сред най-образованите, възпитани и умни бг политици. Но невежите бг избиратели не цените тези качества, цените други качества, като: мутренска наглост, бабаитлък, чалга възпитание, клептомания, нарцисилизъм ...
БГ избирателите гласуват за себеподобни невежи простаци, лъжци и клептомани.
Коментиран от #37
19:20 28.09.2026
32 Тихо Мирчев
19:24 28.09.2026
33 Ивайло
Коментиран от #35
19:25 28.09.2026
34 Вашето е функционална неграмотност
До коментар #28 от "Гробар":Напротив Мирчев защитава казанджиите.
Не Мирчев се бори с казанджиите, а мин-фин Гълъб и шефа му Крадев рекетират казанджиите, 1000 евро за бутилка.
Коментиран от #38
19:26 28.09.2026
35 Весело
До коментар #33 от "Ивайло":Нойзи ти ли си бе?
19:27 28.09.2026
36 Естествено
19:29 28.09.2026
37 Лили Шпекова
До коментар #31 от "Някой":Така е,ПП-ДБ има прекрасен елит,но за съжаление не случиха на народ!🌈😰🌈
Коментиран от #39
19:32 28.09.2026
38 Гробар
До коментар #34 от "Вашето е функционална неграмотност":А вие грамотните избирате еврашисти дето ви направиха цените над швейцарските, за да има какво да крадат.
19:32 28.09.2026
39 Гробар
До коментар #37 от "Лили Шпекова":Да ходят в Конго, там ще ги оценят.
19:34 28.09.2026
40 Васил
19:39 28.09.2026
41 Надолу, надолу, дълбоко под дъното!
Оказва се, че най-голяма заплаха за "демокрацията" са хората, които печелят от собствения си труд. Посегнаха и на домашната ракийка на сиромасите.
Само грабеж и печалби за търговците и държавата, защото и производителите ги щавят яко.
Решително и категорично прогресивните радевисти са решили първо да изкоренят бедността по земята българска, като ликвидират още тази зима нейните носители - пенсионерите, инвалидите, децата, работещите бедни и малкия бизнес. И, използвайки гениалния иновативен метод, да ликвидират и последните останки на обединената мутроолигархия.
Евала, гълъби, велики сте!
19:41 28.09.2026
42 ламю калуший
До коментар #1 от "Радев":тоя е от моя списък с тулковци, с мравояда ми идваха на гости с една гумена лодка
19:49 28.09.2026
43 Всеки говори като пиян с члена си
20:12 28.09.2026