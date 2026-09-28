Мирчев: Очевидно проблем има, но той не може да бъде решен, когато се наказва всеки, на когото е подарено шише ракия

Гълъб Донев каза, че пак политиците не са разбрали. Той цитираше алинея 1 от закона, който защитава търговските обекти. Шокиран съм, че самият г-н Донев не разбира. Неговото обяснение е - да, така ще бъде, но ние няма да ви гоним. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев, цитиран от novini.bg. Той коментира брифинга на министъра на финансите, след като стана ясно, че проектът за промени в Закона за акцизите и данъчните складове предвижда, че глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек.

Да направиш няколко милиона души престъпници е резултатът, когато средно ниво чиновници бъдат произведени в министри, подчерта Мирчев.

Ние сме готови със закон, който да реши този проблем. Той предвижда малките производители да могат да направят каквото преценят с гроздето, което произведат, дори да продават направеното. По този начин всички малки производители ще излязат "на светло". Би трябвало всички разумни хора да го подкрепят, но предполагам, че Гълъб Донев няма да го подкрепи, заяви съпредседателят на "Да, България".

Очевидно проблем има, но той не може да бъде решен, когато се наказва всеки, на когото е подарено шише ракия. С предложения от нас закон това може да бъде променено, но то ще наруши интересите на големите производители и те ще скочат по този закон, добави той.

Ивайло Мирчев коментира и разкритията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че фирма касичка, в която са влизали пари от обществени поръчки за мантинели, е финансирала 36 полета на санкционирания по "Магнитски" депутат и лидер на ДПС Делян Пеевски.

През годините доста разследващи сайтове алармират за подобни случаи, ние също сме подавали сигнали. Става въпрос за огромна корупция. Не виждам обаче голямата битка с олигархичния корупционен модел. Приемам разкритията за мантинелите като една много малка битка от тази война, в кьошетата. Истинска битка с корупционния модел има в Унгария. Толкова истинска, че свързаните с корупционния модел на Орбан си вземат самолетите и напускат страната. У нас тази битка изглежда като някакъв гъдел на фона на Унгария. У нас не се вижда такава битка. У нас под фасадата мрежите отдолу са си същите и се прави опит за завземане на мрежите, посочи той.

Демерджиев прави някакви усилия, но очевидно не се вижда тяга, не се вижда подкрепа за тези усилия. "Прогресивна България" не подкрепя тези усилия, заяви Мирчев.

Той обяви, че от "Демократична България" утре ще внесат сигнал срещу "строително-предприемаческите" на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, докато е заемал поста. Да видим как ще действа държавата по този сигнал, каза съпредседателят на "Да, България".