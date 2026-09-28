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Мирчев: Очевидно проблем има, но той не може да бъде решен, когато се наказва всеки, на когото е подарено шише ракия

Мирчев: Очевидно проблем има, но той не може да бъде решен, когато се наказва всеки, на когото е подарено шише ракия

28 Септември, 2026 18:29 922 43

  • ивайло мирчев-
  • проблем-
  • наказание-
  • подарък-
  • шише ракия

Да направиш няколко милиона души престъпници е резултатът, когато средно ниво чиновници бъдат произведени в министри, подчерта съпредседателят на ДБ

Мирчев: Очевидно проблем има, но той не може да бъде решен, когато се наказва всеки, на когото е подарено шише ракия - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Гълъб Донев каза, че пак политиците не са разбрали. Той цитираше алинея 1 от закона, който защитава търговските обекти. Шокиран съм, че самият г-н Донев не разбира. Неговото обяснение е - да, така ще бъде, но ние няма да ви гоним. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев, цитиран от novini.bg. Той коментира брифинга на министъра на финансите, след като стана ясно, че проектът за промени в Закона за акцизите и данъчните складове предвижда, че глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек.

Да направиш няколко милиона души престъпници е резултатът, когато средно ниво чиновници бъдат произведени в министри, подчерта Мирчев.
Ние сме готови със закон, който да реши този проблем. Той предвижда малките производители да могат да направят каквото преценят с гроздето, което произведат, дори да продават направеното. По този начин всички малки производители ще излязат "на светло". Би трябвало всички разумни хора да го подкрепят, но предполагам, че Гълъб Донев няма да го подкрепи, заяви съпредседателят на "Да, България".
Очевидно проблем има, но той не може да бъде решен, когато се наказва всеки, на когото е подарено шише ракия. С предложения от нас закон това може да бъде променено, но то ще наруши интересите на големите производители и те ще скочат по този закон, добави той.

Ивайло Мирчев коментира и разкритията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че фирма касичка, в която са влизали пари от обществени поръчки за мантинели, е финансирала 36 полета на санкционирания по "Магнитски" депутат и лидер на ДПС Делян Пеевски.
През годините доста разследващи сайтове алармират за подобни случаи, ние също сме подавали сигнали. Става въпрос за огромна корупция. Не виждам обаче голямата битка с олигархичния корупционен модел. Приемам разкритията за мантинелите като една много малка битка от тази война, в кьошетата. Истинска битка с корупционния модел има в Унгария. Толкова истинска, че свързаните с корупционния модел на Орбан си вземат самолетите и напускат страната. У нас тази битка изглежда като някакъв гъдел на фона на Унгария. У нас не се вижда такава битка. У нас под фасадата мрежите отдолу са си същите и се прави опит за завземане на мрежите, посочи той.
Демерджиев прави някакви усилия, но очевидно не се вижда тяга, не се вижда подкрепа за тези усилия. "Прогресивна България" не подкрепя тези усилия, заяви Мирчев.

Той обяви, че от "Демократична България" утре ще внесат сигнал срещу "строително-предприемаческите" на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, докато е заемал поста. Да видим как ще действа държавата по този сигнал, каза съпредседателят на "Да, България".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    24 10 Отговор
    ще последва съдбата на Киро умното, само малко отложена във времето. Но за сметка на това - с тояги и камъни. Крадци, лъжци, некадърници и безродници. Оставка!

    Коментиран от #42

    18:36 28.09.2026

  • 2 Ха ха

    4 4 Отговор
    В казан си се пекла,

    По тръбичка текла,

    Ракийчице - светая мъченичице,

    Алилуууя!

    Ти носиш упование

    И главозамаяние,

    Ракийчице - светая мъченичице,

    Алилуууя....

    Коментиран от #18

    18:36 28.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дон Балон

    9 1 Отговор
    Продавам ракия натурална гроздова направена от 0.500 л спирт 0.500 л вода ,аромат грозде .Специална цена ДБ,ПП ГЕРБ ,БСП и Нинова

    18:40 28.09.2026

  • 5 14/88

    2 3 Отговор
    всеки с рикия по един як тупаник

    Коментиран от #14

    18:40 28.09.2026

  • 6 Истината

    21 2 Отговор
    Мирчев, с Асенката станахте непоносими. В стремежа си от всичко да правите скандал негативите се връщат като бумеранг при вас.

    18:41 28.09.2026

  • 7 кокора

    7 1 Отговор
    обичкам та ивайла

    18:41 28.09.2026

  • 8 Някой

    18 1 Отговор
    И какво излезе? ПП са съгласни с Радев, само че се правят на ощипани.

    18:42 28.09.2026

  • 9 14/88

    7 0 Отговор
    вместо ракия за червени бузки, два шамара
    вършат същата работа

    18:47 28.09.2026

  • 10 А Кой Наместваше !Чакрите !На Радев ?

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Лама Калушев":

    Чакрите !

    На Радев ?

    18:47 28.09.2026

  • 11 наистина

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Лама Калушев":

    Нещата ,които говориш,показват,че си тотално сбъркан.....какви чакри,какви деца,има още12 експертизи,които не са готови......приказките ти са просто клевета.....вземи се в ръце или мълчи....освен ,ако не ти плащат да плещиш глупости....и ти го знаеш,....

    18:47 28.09.2026

  • 12 Фейк - либераст

    8 1 Отговор
    В една от почивките на Народното събрание, където ПП/ДБ критикуваха Йотова за речта и пред ООН на френски полиглотите от ПП/ДБ споделят мисли: Мирчев поглежда към облачното небе и на крушарски английски въздъхва: Скиф май сив скай! Божинката се почесва по тила и на нежен италиански споделя: СигОрно че валИ, а сапунения академик на перфектен китайски: цЪл дЪн!

    Коментиран от #31

    18:50 28.09.2026

  • 13 ДъБили

    7 1 Отговор
    Мирчев нискочел лама разбирач!

    18:54 28.09.2026

  • 14 Питане

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "14/88":

    А за вас - дето шмъркате линиики - по колко ?
    А на здраве с ДОМАШНА, 64 градуса произведена 2013 и отлежала 1 година в дъбово бурен, с черничево дъна. МОЕ производство и току що си си ах една чашка.
    От теб чакам "тупаника" а от Рундьо - данъчните.
    Само да не се препънете на прага ми. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    19:00 28.09.2026

  • 15 Баба Гошка

    4 3 Отговор
    Нассъскват ви да се ядосвате и да се карате за ракията докато подписват нови дългосрочни договори от ваше име и за ваша сметка да храните милиардерите и да гладувате. И отвличат вниманието ви от "изборите" за продажната наркопомилвателка

    Коментиран от #20

    19:01 28.09.2026

  • 16 А са посегнали

    4 1 Отговор
    на ракията ни,а сме ги уволнили насила!

    19:02 28.09.2026

  • 17 Тоя не чете не следи

    6 0 Отговор
    Нищо не го интересува освен собственото му фалшиво мнение
    Резил до дупка

    19:02 28.09.2026

  • 18 Явен алкохолик

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    Без капка труд и мисъл
    На аванта

    19:03 28.09.2026

  • 19 Агафангел

    3 0 Отговор
    Какъв мръсен циганин, а.

    19:04 28.09.2026

  • 20 Гощки, бърбошки

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Баба Гошка":

    Свири си часовника

    19:05 28.09.2026

  • 21 Майка

    3 1 Отговор
    Мирчев и от ракия разбира

    19:07 28.09.2026

  • 22 Знайко

    2 1 Отговор
    Тълъб Донев има сериозен проблем, хазната е празна, а пенсионерите и гладните "каливки" са отворили широко човките си за пенсии и заплати.

    Крадев: Пари нема, Гълъбе действай и Гъръб действа. Ще събира по 1000 евро от шише ракия, 1 000 000 млн глобени пияници, 1 млрд приход в хазната иэминес 1% по-малко дефицин в хазната.

    19:07 28.09.2026

  • 23 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор
    Мирчев е велик демократ!След като реши проблема с разносвачите на манджа и пици,сега ще се справи и с нелегалните пиячи на ракия.
    🗽🗽🗽🥳🤣👍

    19:09 28.09.2026

  • 24 Горски

    2 0 Отговор
    Къде да подам документи за длъжността "таен клиент" към митниците? Искам да ходя по кръчмите , да си попиивам питието и да взимам заплата за тая работа. Ама едва ли простосмъртен може да се дореди на работа в някоя "агенция" по нещо - каквато и да е тя. А иначе - хората казваха преди 10 години, когато се радвахме, че сме станали европейци, че ще задушат леко и бавно, но сигурно всякакви "неугодни" и най-вече неизгодни за големите бизнес акули български занимания и начинания....ей го на- дойде! Със всяка година ми става все по далечен спомен вкуса на свинското, пилешкото, агнешко месо, плодове, зеленчуци и въобще всичко за ядене! Леко ще задушат домашното производство на ракия и вино , а българина си пийва добре по принцип. Ама ще трябва да си плаща пиячката на каквито цени му определят "висшите" , а какви боклуци ще пие тогава - отделен въпрос. Важното е да си плаща Пре богато за удоволствието. Обещаха справедливи доходи, но сметките показват далеч по-тъжни неща. С новата формула хората на минимална заплата могат да загубят общо 2760 евро само за три години, докато обещанията на Румен Радев за „нов ред“ остават само думи.

    19:10 28.09.2026

  • 25 Разреди малко

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Питане":

    Тоя хранопровод не е за един ден.

    Коментиран от #30

    19:11 28.09.2026

  • 26 Радев

    3 0 Отговор
    Унищожава паметника ШИПКА

    Коментиран от #29

    19:13 28.09.2026

  • 27 Гробар

    0 0 Отговор
    Откакто подарихте властта на Чорапа, единственото, което е направил е да вдига данъците на идиотите с декларирани доходи. А феодалите, мутрите и корумпетата вилнеят като за последно.

    19:13 28.09.2026

  • 28 Гробар

    0 2 Отговор
    Мирчев пребори ли разносвачите на пица та се захвана с казанджиите?

    Коментиран от #34

    19:14 28.09.2026

  • 29 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Радев":

    Да е казвал, че няма да го направи?

    19:15 28.09.2026

  • 30 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Разреди малко":

    В хладилника има лед.
    Написаните показатели са АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА.
    Няколко пъти съм ходил до Врачеш, Ботевградско за бурета.

    19:17 28.09.2026

  • 31 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фейк - либераст":

    Сапунения академик и Божанов са сред най-образованите, възпитани и умни бг политици. Но невежите бг избиратели не цените тези качества, цените други качества, като: мутренска наглост, бабаитлък, чалга възпитание, клептомания, нарцисилизъм ...
    БГ избирателите гласуват за себеподобни невежи простаци, лъжци и клептомани.

    Коментиран от #37

    19:20 28.09.2026

  • 32 Тихо Мирчев

    1 0 Отговор
    Ти сега кажи Кокорчо и Гюров кви са ги вършили с посланичката на САЩ в Гърция? И дали в затвора не трябва да са вече ? Ракията в остави ...

    19:24 28.09.2026

  • 33 Ивайло

    1 0 Отговор
    Не пия парцуца! Само марково уиски!

    Коментиран от #35

    19:25 28.09.2026

  • 34 Вашето е функционална неграмотност

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гробар":

    Напротив Мирчев защитава казанджиите.

    Не Мирчев се бори с казанджиите, а мин-фин Гълъб и шефа му Крадев рекетират казанджиите, 1000 евро за бутилка.

    Коментиран от #38

    19:26 28.09.2026

  • 35 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ивайло":

    Нойзи ти ли си бе?

    19:27 28.09.2026

  • 36 Естествено

    1 0 Отговор
    Че хората трябва да могат да направят каквото преценят с гроздето, което произведат, дори да продават направеното. 10% плосък данък трябва да платят но акциза не е справедлив. А вие от ПП-ДБ до сега нещо направихте ли този акциз да го няма? А? Щото нито в Испания, нито в Италия до 50 литра го няма. В Сицилия дори е до 200 литра на член на домакинство като дори децата се броят

    19:29 28.09.2026

  • 37 Лили Шпекова

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Така е,ПП-ДБ има прекрасен елит,но за съжаление не случиха на народ!🌈😰🌈

    Коментиран от #39

    19:32 28.09.2026

  • 38 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Вашето е функционална неграмотност":

    А вие грамотните избирате еврашисти дето ви направиха цените над швейцарските, за да има какво да крадат.

    19:32 28.09.2026

  • 39 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лили Шпекова":

    Да ходят в Конго, там ще ги оценят.

    19:34 28.09.2026

  • 40 Васил

    0 0 Отговор
    Тъпотията на Радев е безгранична може да се конкурира само с Боко!

    19:39 28.09.2026

  • 41 Надолу, надолу, дълбоко под дъното!

    0 0 Отговор
    Битката с олигарсите се разширява и задълбочава всеки ден!
    Оказва се, че най-голяма заплаха за "демокрацията" са хората, които печелят от собствения си труд. Посегнаха и на домашната ракийка на сиромасите.
    Само грабеж и печалби за търговците и държавата, защото и производителите ги щавят яко.
    Решително и категорично прогресивните радевисти са решили първо да изкоренят бедността по земята българска, като ликвидират още тази зима нейните носители - пенсионерите, инвалидите, децата, работещите бедни и малкия бизнес. И, използвайки гениалния иновативен метод, да ликвидират и последните останки на обединената мутроолигархия.
    Евала, гълъби, велики сте!

    19:41 28.09.2026

  • 42 ламю калуший

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    тоя е от моя списък с тулковци, с мравояда ми идваха на гости с една гумена лодка

    19:49 28.09.2026

  • 43 Всеки говори като пиян с члена си

    0 0 Отговор
    Чети внимателно бе, нискочел дебил!

    20:12 28.09.2026

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