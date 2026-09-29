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ИПБ пита кой произвежда новите мантинели, колко струват и дали са качествени и безопасни
  Тема: Войната на пътя

ИПБ пита кой произвежда новите мантинели, колко струват и дали са качествени и безопасни

29 Септември, 2026 13:34 663 12

  • мантинела-
  • производител-
  • катастрофи-
  • ипб

И още - какво ще стане, ако те не отговарят на критериите в готвената нова наредба?

ИПБ пита кой произвежда новите мантинели, колко струват и дали са качествени и безопасни - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

В момента сме свидетели на парадокс с потенциално скъпоструващи последици - на терен тече мащабна подмяна на защитните прегради по пътищата, а в кабинетите вече 5 месеца се изработва нова Наредба за мантинелите с изцяло нови технически изисквания. Това се заявява в позиция на Института за пътна безопасност (ИПБ).

От неправителствената организация питат какво ще стане, ако прилаганите в момента от "Автомагистрали" ЕАД норми при подмяната защитните съоръжения в момента си противоречат пряко с новите изисквания в готвената наредба, кой ще поеме отговорността и финансовата сметка.

От ИПБ посочват още, че обществото трябва да знае кой произвежда и доставя мантинелите, колко струват, какво качество са и кой гарантира тяхната безопасност. Организацията отправя редица конкретни въпроси към регионалния министър Иван Шишков за новите мантинели:

  • Кои са производителите и доставчиците на закупуваните от "Автомагистрали" ЕАД мантинели?
  • Какви са техническите характеристики на закупуваните системи?
  • Какви сертификати за съответствие притежават мантинелите?
  • Какви изпитателни протоколи и протоколи от краш тестове са налични?
  • Какъв е класът на задържане на съответните системи?
  • Какъв е видът и химичният състав на използваната стомана?
  • Каква е дебелината на металните елементи и защитното им покритие?
  • Какви са единичните цени на различните видове и класове мантинели, закупувани от "Автомагистрали" ЕАД, поотделно за всеки вид и клас?
  • Как се гарантира, че мантинелите, които реално се монтират на пътя, са идентични с тези, които са преминали съответните изпитвания и сертификация?
  • Какви процедури и контрол се прилагат при приемането на доставените мантинели и при извършването на монтажа?
  • Каква техника е закупена от "Автомагистрали" ЕАД за извършване на монтажа и по какъв начин е придобита?
  • Има ли изготвен график за подмяна на повредените мантинели и на кои конкретни пътни участъци предстои тяхната подмяна?

"Настояваме всичко това да бъде публикувано незабавно. Не само обобщена информация, а документите, сертификатите, изпитателните протоколи, техническите характеристики, цените и конкретните участъци, на които ще се извършва подмяната", заявяват от Института за пътна безопасност.

От организацията изтъкват също, че трябва да се предотврати всякакво съмнение, че просто се сменят едни фирми с други, без да се променя начинът, по който държавата управлява и контролира този процес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 3 Отговор
    В България се произвеждат само ментета.

    13:37 29.09.2026

  • 2 Трол

    7 1 Отговор
    Произвеждат ги фирмите, които правят тенекиите за сирене и зехтин.

    13:37 29.09.2026

  • 3 Даниел

    3 0 Отговор
    Най-вероятно са същите мантинели,който до сега не трябваше да се взимат,но са взети през друг Iban!?

    13:38 29.09.2026

  • 4 Гумен кРадев Решетников 💩

    4 0 Отговор
    Само Копринков и кРадев може да каже кой неОлигарх ще ги достави.

    13:39 29.09.2026

  • 5 Прогресивни мантинели

    2 0 Отговор
    Нови от същото

    13:40 29.09.2026

  • 6 Баце еоод

    1 0 Отговор
    Кви са тия ламарини

    Коментиран от #10

    13:40 29.09.2026

  • 7 МАНТИНЕЛ ФЛАЙ ДУБАЙ

    2 0 Отговор
    МАНТИНЕЛИТЕ СА СУПЕР , МОЖЕМ ДА ВИ НАПРАВИМ И БЕТОННИ ДЖЪРСИТЕ ПО КАЛЪПА НА ДВАМАТА ЕДРОГАБАРИТНИ ГЕРОИ.

    13:42 29.09.2026

  • 8 Мирчо

    2 0 Отговор
    За тази въпроси се обърнете към главния строител на магистрали. За 20 г. надмина Кольо Фичето.

    13:43 29.09.2026

  • 9 Всяка Мантинела !

    3 0 Отговор
    Става Безопасна !

    Когато не се налага !

    Да Разчиташ !

    На Нея !

    13:44 29.09.2026

  • 10 Ла Ма Ри Ни !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Баце еоод":

    ------ !

    13:44 29.09.2026

  • 11 Перо

    1 0 Отговор
    Това НПО си вменява контролни функции като петроханското! И името е сходно с държавни органи!

    14:00 29.09.2026

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Произвеждат ги мутрите на сем. Пеефски (бойко и делян), много са скъпи, но за сметка на това са доста некачествени.

    14:18 29.09.2026

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