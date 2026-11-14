Защо автоматичните кутии вече имат 8, 9 или 10 предавки

Преди няколко десетилетия четири- и петстепенните автоматични скоростни кутии бяха обичайно решение. Днес все повече автомобили използват осем-, девет- и дори десетстепенни трансмисии. Причината не е само търсенето на по-добро ускорение, а съчетанието от икономичност, характеристики на двигателя, комфорт, цена и предназначение на автомобила.

Двигателят с вътрешно горене работи най-ефективно в определен диапазон от обороти. Задачата на трансмисията е да го задържа възможно най-близо до този диапазон при потегляне, ускорение и движение с постоянна скорост.

Ниските предавки осигуряват необходимото механично предимство при потегляне, а по-високите позволяват по-ниски обороти при движение по магистрала. Така може да се намали разходът на гориво, особено при дълги пътувания. Осемстепенната кутия има повече възможности за избор от стара четири- или петстепенна конструкция, а по-малките разлики между съседните предавки ограничават резките спадове на оборотите при ускорение.

Самият брой предавки обаче не определя разхода. Влияние имат още конструкцията на двигателя, теглото на автомобила, аеродинамиката и настройките на трансмисията.

Двигателят не развива еднаква мощност и въртящ момент при всички обороти. Когато автоматичната кутия разполага с повече съотношения, тя може да прави по-малки корекции при ускорение и да поддържа двигателя по-дълго в полезния му диапазон.

Това обяснява защо осем- и десетстепенни трансмисии се използват в редица автомобили с повече насоченост. Късите ниски предавки подпомагат ускорението, а дългите високи предавки са подходящи за спокойно движение. Десет предавки обаче не означават автоматично по-бърз автомобил. Мощността на двигателя, скоростта на превключване, теглото и сцеплението също са определящи.

Повече предавки изискват по-сложно инженерно проектиране, електронно управление и производство. Добавят се компоненти, увеличават се изискванията към мястото за монтаж, а потенциалните ползи невинаги оправдават по-високите разходи при малките и достъпни автомобили.

Производителите съобразяват трансмисията с конкретния двигател и предназначението на автомобила. Пикапите и големите SUV модели могат да се възползват от повече предавки при теглене и движение по магистрала, докато автомобил, предназначен главно за градски условия, може да няма същата необходимост. Значение имат още размерът, теглото, архитектурата на автомобила и разходите за производство и поддръжка.

Повече предавки не гарантират по-плавно превключване. Ако софтуерът не е добре калибриран, трансмисията може да сменя съотношенията твърде често, да се колебае при ускорение или да избира неподходяща предавка. Това се усеща най-вече при изкачване, изпреварване и движение в натоварен трафик.