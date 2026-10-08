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Сбогуваме се с McLaren 750S

Сбогуваме се с McLaren 750S

8 Октомври, 2026 18:06 550 0

  • mclaren 750s-
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  • суперспортни автомобили-
  • автомобилна индустрия-
  • автомобилно производство

Компанията вече приема финални поръчки за един от най-важните си съвременни суперспортни модели. 750S е последната еволюция на линия, започнала с 720S през 2017 г

Сбогуваме се с McLaren 750S - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

McLaren официално потвърди, че производството на 750S ще приключи през 2027 година, а финалните поръчки вече се приемат, което поставя началото на края за един от най-значимите съвременни модели на британската марка. 750S дебютира през 2023 година като по-наточена еволюция на McLaren 720S. При разработката са променени или обновени около 30% от компонентите спрямо предшественика, като моделът получава преработени окачване, аеродинамика и настройки на трансмисията, както и интериор с по-силен акцент върху водача.

В основата на McLaren 750S стои 4,0-литров V8 двигател с две турбини и мощност 740 конски сили, а теглото е около 1280 килограма. Линията започна със 720S през 2017 година и по-късно включи пистовия 765LT, а най-новото ѝ развитие е 788HS, който McLaren представи като върхова версия на семейството. Така 750S се оказва междинната, но и финална серийна фаза на платформа, която определя облика на марката през последното десетилетие.

Сбогуваме се с McLaren 750S

Краят на 750S идва на фона на голямо преструктуриране на моделната гама. McLaren вече представи ново лого и подготвя разширяване на портфолиото си с повече автомобили, включително супер-SUV, който според предварителни информации ще бъде насочен към конкуренти като Ferrari Purosangue.

Бъдещето на хибридния Artura също остава неясно. Последни публикации допускат, че моделът може да бъде спрян, за да освободи място за изцяло ново поколение автомобили на McLaren. Засега 750S остава достъпен за поръчка, но възможността за покупка на нов автомобил е ограничена от планирания край на производството през 2027 година.


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