BMW M5 Touring също се превърна в патрулен автомобил

BMW представи полицейска версия на най-мощното си комби- M5 Touring, като от компанията уточняват, че автомобилът засега е демонстрационен и не е подготвен за реална полицейска служба. Проектът е реализиран под ръководството на Саша Айфел, ръководител „Развитие на специални автомобили и функционална безопасност“ в BMW M. В работата е участвал и бившият ръководител на развойната дейност Дирк Хекер.

BMW е използвало познатата за полицейски автомобили комбинация от синьо, бяло и жълто. Графиките обаче са променени, за да паснат на по-широките калници и агресивните брони на M5 Touring. Компанията вече произвежда комбита от 5 Series за Федералната полиция на Германия, което е улеснило избора на основната визия. Върху покрива е монтирана светлинна сигнализация, но автомобилът няма всички устройства и аксесоари, необходими за действителен полицейски автомобил, а на задните врати е поставено логото на BMW вместо баварския държавен герб, използван при полицейските коли.

Задвижването е поверено на стандартния 4,4-литров V8 двигател с две турбини, комбиниран с plug-in хибридна система. Системната мощност достига 727 конски сили, а въртящият момент е 1000 Нм. За феновете на "зеленото" придвижване, M5 Touring може да изминава до 65 километра само на електричество.