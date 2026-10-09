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Китайският Rolls-Royce стъпи и у нас (вижте и на какви цени)

Китайският Rolls-Royce стъпи и у нас (вижте и на какви цени)

9 Октомври, 2026 09:44 2 319 4

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Hongqi атакува родния премиум сегмент с три драстично различни модела

Китайският Rolls-Royce стъпи и у нас (вижте и на какви цени) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Следва да се има предвид, че марката Hongqi, чието име в превод означава „Червено знаме“, носи статута на абсолютния символ на държавния лукс в Китай. Основана още през 1958 година като ексклузивен производител за висшия партиен елит на Поднебесната империя, тя традиционно конструира официалните правителствени лимузини, използвани от председателя Си Дзинпин и висшите държавници по време на дипломатически мисии и военни паради. Този исторически произход отрежда на бранда ролята на най-престижното и скъпо автомобилно име в страната, съпоставимо по своя консервативен разкош, авторитет и инженерно изпълнение единствено с най-утвърдените европейски ултралуксозни производители, като Rolls-Royce.

Сега този най-стар и луксозен автомобилен бранд от Поднебесната държава направи официален дебют на българския пазар с гама, покриваща диапазона от 37 900 до 79 000 евро.

Влизането на нов производител на локалния ни автомобилен пазар отдавна не е просто поредната търговска новина, а индикатор за сериозна пренаредба на силите, особено когато става дума за висшата лига. На специално вечерно събитие в столицата азиатският гигант Hongqi официално обяви началото на продажбите си в България. Пазарната офанзива се води под шапката на акционерното дружество „Червено знаме“, част от структурата на „Авто Юнион“, с което холдингът окончателно затвърждава статута си на един от водещите хъбове за източни автомобили в страната. Търговското споразумение, за което ви информирахме преди началото на лятото, е подписано още през пролетта и вече има своите реални измерения на пътя, подкрепени от доста смела заявка - пълна седемгодишна гаранция за всяка продадена кола.

Китайският Rolls-Royce стъпи и у нас (вижте и на какви цени)
Hongqi H9

Безспорният акцент по време на премиерата бе флагманският седан Hongqi H9. Моделът, чиято стартова цена е 79 000 евро, демонстрира монументална визия, изваяни пропорции и интериор, насочен директно срещу установените европейски лидери в сегмента на представителните лимузини. Hongqi H9 с дължина 5,14 метра е флагманският луксозен седан на марката. Той се задвижва от 3,0-литров V6 двигател с 4x4. Задната част на салона е проектирана за комфорт при шофиране с шофьор, като разполага с многозонален климатик и висококачествена шумоизолация, която изолира салона от шума на пътя.

Китайският Rolls-Royce стъпи и у нас (вижте и на какви цени)
Hongqi H5

Отвъд представителния флагман, марката навлиза у нас и в далеч по-масовите територии. По-малкият бизнес седан Hongqi H5 атакува с начален етикет от 39 000 евро, предлагайки баланс между корпоративна елегантност и модерно оборудване. Под предния капак на Hongqi H5 работи 2,0-литров четирицилиндров бензинов турбодвигател, който генерира мощност от 224 конски сили и максимален въртящ момент от 340 Нм. Силовият агрегат е куплиран с 8-степенна автоматична трансмисия, предаваща въртящия момент към предните колела, което осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч за около 7,8 секунди.

Китайският Rolls-Royce стъпи и у нас (вижте и на какви цени)
Hongqi HS3

Линията се допълва от компактния SUV Hongqi HS3, позициониран като най-достъпната входна точка в гамата на марката с цена от 37 900 евро. С тези три модела брандът прави ясна заявка да покрие едновременно нуждите на корпоративните автопаркове, търсещи бизнес престиж, и на частните клиенти, ориентирани към компактните премиум кросоувъри. HS3 е компактният SUV на марката, който е изграден върху междуосие от 2770 мм и предлага избор между 1,5-литров турбо двигател (124 kW) или по-мощен 2,0-литров турбо двигател (185 kW). Моделът е проектиран да се конкурира в силно оспорвания сегмент на компактните премиум автомобили, като предлага 12,6-инчов мултимедиен интерфейс и набор от усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS) като стандартно оборудване.

За разширяващото се портфолио на „Авто Юнион“ това партньорство е ключов крайъгълен камък. Добавянето на най-престижната източна марка към вече съществуващото представителство на брандове като Dongfeng, Forthing, DFSK, M-Hero и BYD затваря пълния спектър от автомобилни ниши. Така групата вече покрива целия пазарен диапазон – от бюджетни градски коли и високопроходими всдеходи до топ изпълнения от висш клас. Присъствието на Hongqi у нас не просто разширява избора за купувачите, а поставя началото на нов етап в конкуренцията при луксозните автомобили на българска почва.


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  • 1 вносител юнион

    1 3 Отговор
    туй шиши всичкия внос минава през него

    09:50 09.10.2026

  • 2 Колата

    1 3 Отговор
    Трябва да е удобна за да обръщаш внимание на дамите в нея, а тази е голяма.

    09:54 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 лукс

    2 1 Отговор
    прилича на черна шкода

    10:07 09.10.2026