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Подробно за най-луксозната Lancia

Подробно за най-луксозната Lancia

9 Октомври, 2026 15:02 717 3

  • lancia gamma-
  • електромобили-
  • stellantis-
  • автосалон париж

Кросоувърът ще има хибридна версия със 145 к.с. и електрически модификации с до 375 к.с.

Подробно за най-луксозната Lancia - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lancia представи пълните данни за новата Gamma, която ще направи международния си дебют на автосалона в Париж от 12 до 18 октомври 2026 година, където наш екип ще присъства. Моделът е кросоувър фастбек от компактния C-UV сегмент и е замислен като нов флагман на италианската марка. Gamma е дълга 4,67 метра, широка 1,89 метра и висока 1,63 метра. Автомобилът е изграден върху STLA Medium на Stellantis, която позволява използването както на хибридно, така и на изцяло електрическо задвижване.

Подробно за най-луксозната Lancia

Хибридната версия разполага със 145 к.с. и общ пробег над 1000 километра. При електрическите модификации мощността започва от 230 к.с., като посоченият пробег е над 540 километра. Версията с 245 к.с. може да измине над 740 километра с едно зареждане. На върха на гамата е Gamma HF Integrale. Тя използва два електромотора, задвижване на четирите колела и развива 375 к.с. и 509 Нм. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 5,1 секунди, а максималният пробег достига 676 километра. Lancia посочва, че емблемата HF Integrale се завръща след 30-годишно прекъсване. Батерията може да се зарежда от 20 до 80% за 27 минути, а системата позволява възстановяване на 100 километра пробег за шест минути при подходяща зарядна мощност.

Подробно за най-луксозната Lancia

В салона са монтирани два основни екрана с диагонал 10,25 и 16 инча, 21-инчов виртуален Head-Up дисплей и аудиосистема Sala Studio Hi-Fi с 14 високоговорителя, разработена с Focal. Гласовият асистент Sala Hub използва ChatGPT. Предвидена е и система Clean Cabin, която следи качеството на въздуха в автомобила и извън него. Gamma ще се произвежда в завода на Stellantis в Мелфи, Италия. Припомняме, че фабриката наскоро бе модернизирана с инвестиция от 43 млн. евро. Моделът ще се предлага в нива LS, LX и HF, като за хибридните версии е предвидена и линия HF Line, а за електрическите – HF Integrale. Представянето в Париж ще се състои 50 години след дебюта на първата Gamma през 1976 година и в годината, в която Lancia отбелязва 120 години от създаването си.

Подробно за най-луксозната Lancia


Италия
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    15:37 09.10.2026