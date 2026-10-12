Запознайте се новите модели на Hyudai - Tucson и Bayon

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Hyundai използва парижката сцена, за да представи два от новите си модела в Европа, изцяло новият Tucson, който направи своята премиера по-рано този месец и второто поколение на Bayon, което бе разкрито пред публиката на изложението във френската столица.

Новият Bayon ще използва дизайнерския език „Art of Steel“, който залага на по-ръбести повърхности и по-праволинейна форма. Според Едуардо Рамирес, европейски директор по дизайна на Hyundai, досегашният модел е бил прекалено близък до i20. За да бъде увеличено пространството в салона, междуосието е нараснало с 20 мм и вече достига 2,6 метра. Задните седалки могат да се поставят в две позиции – изправена и с лек наклон назад, а средната седалка ще се сгъва и ще се превръща в подлакътник с поставки за чаши за пътниците отзад. Багажникът ще предлага обем от 440 литра, като по този начин Hyundai търси по-добър баланс между компактните размери на модела и практичността, очаквана от малък SUV.

При появата си новият Bayon ще се предлага с 1,0-литров трицилиндров турбобензинов двигател. Той ще бъде с мощност 89 или 113 к.с. и ще може да се комбинира както със шестстепенна механична скоростна кутия, така и със седемстепенна автоматична трансмисия с два съединителя. По-късно компанията ще добави първия хибриден силов агрегат за Bayon. Системата ще развива 136 к.с., а според Кристофър Макинън, ръководител на продуктовото развитие на Hyundai Europe, именно тя е една от причините автомобилът да нарасне по размер. В интериора ще бъдат използвани екрани, заимствани от по-големия Ioniq 5. Bayon обаче няма да получи операционната система Pleos, която Hyundai внедрява в по-нови модели. Това означава, че няма да поддържа актуализации по въздуха и инсталиране на допълнителни приложения. Безжичните Apple CarPlay и Android Auto ще бъдат стандартно оборудване.

Заедно с него на сцената бе показан и новият Tucson. Tой също следва същия дизайнерски език като се разширява значително във всички посоки – удължава се с 5 сантиметра до 4,56 метра, разширява се с 3,5 сантиметра до 1,90 метра и придобива 2 сантиметра височина, като междуосието се удължава с 4 сантиметра до 2,72 метра.

Тази удължена архитектура се подчертава от издути колесни арки и светлинен подпис, наречен „H-Edge“, който отразява характерните стилови елементи от Ioniq 3, като същевременно дава приоритет на внушителните хоризонтални пропорции. В задната част усъвършенстваните светлинни модули с до 25 600 отделни LED пиксела осигуряват изтънчени анимационни последователности, допълнени от свежи дизайни на алуминиеви джанти с размер от 17 до 20 цола и изразителни нови варианти за боя като Moonlake Blue и Ignite Red.

Под каросерията моделната гама от пето поколение бележи решителна промяна в стратегията, като напълно премахва дизеловите варианти и вместо това залага на усъвършенствана гама от електрифицирани и двигатели с вътрешно горене. Купувачите могат да избират между 1,6-литров бензинов двигател T-GDI с турбокомпресор, надежден пълнохибриден двигател с мощност 238 конски сили или мощен плъг-ин хибрид, съчетаващ 1,6-литровия турбо двигател с батерия от 17,1 кВт·ч, осигуряващ приблизителен пробег от 81 километра на чисто електрическа тяга, както и нов „HEV Stay Mode“ за климатизация при спрян автомобил.