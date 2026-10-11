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Porsche продаде пет пъти повече 911 от Taycan

Porsche продаде пет пъти повече 911 от Taycan

11 Октомври, 2026 12:11 373 2

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  • автомобилни продажби-
  • електромобили

Спортното купе е единственият модел в гамата с ръст през първите девет месеца, докато общите доставки на марката са намалели с 16%

Porsche продаде пет пъти повече 911 от Taycan - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche е доставил 178 532 автомобила в световен мащаб през първите девет месеца на 2026 година. Това е спад от 16% спрямо същия период на миналата година. На този фон спортният 911 се представя най-силно сред моделните линии на марката – 42 217 автомобила са достигнали до клиенти, което е ръст от 12%.

Резултатът поставя 911 почти пет пъти пред електрическия Taycan. От електрическия седан са доставени 8 699 автомобила, или с 31% по-малко спрямо първите девет месеца на 2025-та. Въпреки ръста на 911, най-продаваната моделна линия на Porsche остава Cayenne с 59 586 доставки. Общият резултат е с 2% под миналогодишния, но компанията отчита 7 002 доставени електрически Cayenne от началото на пазарното му предлагане през лятото.

Macan заема второто място с 51 025 доставки, но при него спадът е 21%. Електрическата версия е достигнала 23 029 клиенти, а моделите с двигател с вътрешно горене – 27 996. Производството на бензиновия Macan е прекратено през лятото на 2026 г. Продажбите на Panamera са намалели с 35% до 13 714 автомобила. При 718 Boxster и 718 Cayman спадът достига 79%, като са доставени 3 291 автомобила.

По региони Северна Америка остава най-големият пазар на Porsche с 56 088 доставки, макар че резултатът е с 13% по-нисък. В Европа извън Германия спадът е 11% до 44 949 автомобила, в Германия – 7% до 20 954, а в Китай – 33% до 21 493. Данните засилват разликата между търсенето на традиционните спортни модели и електрическите автомобили в гамата на Porsche. Компанията посочва, че Cayenne ще продължи да се предлага с бензинов двигател наред с електрическата версия.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На практика

    0 0 Отговор
    Ако ги нямаше електрическите модели, продажбите на porsche щяха да се сринат много яко, въпреки че заглавието се опитва да внуши обратното!

    13:39 11.10.2026

  • 2 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Скъпа и тъпа кола,за простаци с пари.

    13:39 11.10.2026