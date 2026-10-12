Асен Василев "спретна номер" на Гълъб Донев- изпи си домашната ракия

Закачките между управляващи и опозицията не стихват.

Лидерът на ПП Асен Василев, който яростно атакува властта за идеята за акциз на домашната ракия, намери начин да си спести глобата от НАП. Просто си изпи домашната ракия, информират от News.bg.

"Докато чакаме Гълъб Донев да "редактира" безумната забрана за подаряване на домашна ракия, с приятели взехме, че изпихме ракията. За по-сигурно", написа той в профила си в социалната мрежа като открехна вратите на хладилника си, където до бутилка с оцет, къташе и домашна ракия.

"А на въпроса защо държа оцета в хладилника, отговорът е: не прави утайка и няма мушички. Това последното го знам от баба ми, не от уроците по химия", допълва Василев.

Снимка: Фейсбук / А. Василев