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Асен Василев "спретна номер" на Гълъб Донев- изпи си домашната ракия

Асен Василев "спретна номер" на Гълъб Донев- изпи си домашната ракия

12 Октомври, 2026 16:55 1 556 32

  • асен василев-
  • гълъб донев-
  • номер-
  • домашна ракия

"Докато чакаме Гълъб Донев да "редактира" безумната забрана за подаряване на домашна ракия, с приятели взехме, че изпихме ракията. За по-сигурно", написа в социалната мрежа фейсбук лидерът на ПП

Асен Василев "спретна номер" на Гълъб Донев- изпи си домашната ракия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Закачките между управляващи и опозицията не стихват.

Лидерът на ПП Асен Василев, който яростно атакува властта за идеята за акциз на домашната ракия, намери начин да си спести глобата от НАП. Просто си изпи домашната ракия, информират от News.bg.

"Докато чакаме Гълъб Донев да "редактира" безумната забрана за подаряване на домашна ракия, с приятели взехме, че изпихме ракията. За по-сигурно", написа той в профила си в социалната мрежа като открехна вратите на хладилника си, където до бутилка с оцет, къташе и домашна ракия.
"А на въпроса защо държа оцета в хладилника, отговорът е: не прави утайка и няма мушички. Това последното го знам от баба ми, не от уроците по химия", допълва Василев.

Асен Василев
Снимка: Фейсбук / А. Василев


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ХА КАЖЕТЕ ДЕ?

    25 9 Отговор
    самоПРОСТАЦИ ни управялват

    нали уж ги избираме това ли избираме постоянно
    отМАЛОУМНИК поМАЛОУМНИК

    Коментиран от #4, #6, #24

    17:01 12.10.2026

  • 3 Ох на леля

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Браво леля. Слушай, повтаряй това което чуеш, не мисли, и ще си добре.

    Коментиран от #11

    17:07 12.10.2026

  • 4 Еми

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "ХА КАЖЕТЕ ДЕ?":

    Спрете да ги избирате, бе. Ама и демокрацията трябва да смените с друго. При демокрацията дори само твърдите членове на партията да гласуват, е достатъчно да си изберат който си искат - както при бай Тодор.

    17:07 12.10.2026

  • 5 Спомен

    27 7 Отговор
    Още дядо ми казваше, че хората с меки китки и нежни ръце - Не пият ракия !!!

    Коментиран от #13

    17:15 12.10.2026

  • 6 Без майтап

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "ХА КАЖЕТЕ ДЕ?":

    Кебапчетата избират простаците.

    17:16 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Исторически факти

    22 5 Отговор
    Надежда Неийнски е на преглед в болницата. - Докторе, всяка сутрин се поглеждам в огледалото и ми се повръща. Какво ми е?
    - Не знам какво ви е, обаче зрението ви е идеално.

    17:21 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Барабар Петко

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ох на леля":

    ох, момения, и той да се похвали, горкия, че си сръбва твърди ичикии..,
    а реално, сигурно го кара на ментови коктейлчета с чадърче..

    17:24 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 при ТЯХ

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Спомен":

    е лесно----единия препил го боли главата---другият СЕДАЛИЩЕТО

    Коментиран от #19

    17:26 12.10.2026

  • 14 Емигрант

    11 6 Отговор
    Този Гълъб според мен е по-просст от Тиквоча, но може би ще се окаже по-крадлив от него ! Не е човешко да глобиш българин за едно шише подарена ракия 500-1000 евро, а да не глобиш и дадеш на прокурора Йотова, че е освободила от затвора наркотрафикант заловен с 5 кг (мисля) кокаин, а нали утре този престъпник ще умъртви десетки български младежи и деца, ракията ще причини ли жертви, какво като е Президент, тя е престъпник, сваля се имунитетът и се арестува за престъпление срещу бъдещето на България ?

    17:27 12.10.2026

  • 15 Мухите е броил по химия

    8 9 Отговор
    Този жълтурко либерален едва ли е виждал как се прави домашна ракия. Да беше учил малко химия, баба му е имала естествен ферментирал оцет, сегашия дори естествен е стабилизиран, а белия е химически.

    17:28 12.10.2026

  • 16 Емигрант

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "урко":

    Какво значи марково уиски бе нищожник, нима българската ракия не е маркова ? И да ти кажа, всяка ракия е по-добра от всяко отлежало уиски, който е ценител на спиртните напитки ще го потвърди, обаче нали българите нямат собствено мнение, лесно се манипулират и контролират затова и пият боклука на шоталандците, демек тяхната ракия, затова и дъвчат турските пластмаси наречени домати и македонските "листни въшки" неречени пипер !

    17:32 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кака Мара

    8 1 Отговор
    Имам още половин шише подарена домашна първак ракия в долапа на терасата, ама го пазя за илач. Гълъб да ме прощава, но ракията, като лекарство не влиза още в никой закон.

    17:33 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оня с коня

    8 0 Отговор
    И да не забравяме че ВЪЗСЕДНЕ ЛИ Трона Йотова,със всички възможни Средства ще подкрепя това Безумно Радево Правителство което ще се бетонира във властта и никакви протести няма да могат да го съборят по простата причина че както МВР,така и Армията ще ги пазят послушно и всеотдайно.

    Коментиран от #25

    17:38 12.10.2026

  • 21 Абе

    3 5 Отговор
    Добре,че не е отворил гардероба с пеньоарите да снима Асенчо:))))

    17:40 12.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Емигрант

    3 2 Отговор
    Тук пак стана навалица причинена от русофилистични твари вредни за демокрацията и свободата на тези които се чувстават българи ! Тези червени вещества Копейкин ги нарича "патриоти" за да ги подчини, леле ако Ботев стане какво ли ще му се случи на Копейкин за предателство и измама ?

    Коментиран от #26

    17:47 12.10.2026

  • 24 Доктора

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ХА КАЖЕТЕ ДЕ?":

    За гугутка - гълъб ли говориш

    Коментиран от #29

    17:48 12.10.2026

  • 25 коня със оня

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Превратен е живота! Днес пиеш ракия, утре няма! Един път яздиш коня, другия той тебе!

    17:51 12.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кокорчо...

    2 3 Отговор
    ...се прави на интересен...!

    17:54 12.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Доктора":

    Не само за гугутката, а и за Асен ппдб-еца!

    Тия служителите към такива като шорош, определено са чиста отрова за България и българите!
    Крайно врме е евроатлантиците (управляващите през последните 37г), докарали страната ни до закриване, да полежат известно време по затворите!
    Да им дойде акъла, че като работят против народа си има и последствия!!!

    17:59 12.10.2026

  • 30 мдааааа

    3 1 Отговор
    Какво очаквате от военнен с чугунена глава. Домашната ракия му пречи. В двора мога да правя каквото си искам.

    18:01 12.10.2026

  • 31 Мушичките се учат по биология

    0 1 Отговор
    Не по химия.

    18:07 12.10.2026

  • 32 Нено

    0 0 Отговор
    Във филма приложна магия 2 , на "гаргата" казаха "готически гълъб"

    18:16 12.10.2026

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