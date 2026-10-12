Асен Василев "спретна номер" на Гълъб Донев- изпи си домашната ракия

Закачките между управляващи и опозицията не стихват.
Лидерът на ПП Асен Василев, който яростно атакува властта за идеята за акциз на домашната ракия, намери начин да си спести глобата от НАП. Просто си изпи домашната ракия, информират от News.bg.
"Докато чакаме Гълъб Донев да "редактира" безумната забрана за подаряване на домашна ракия, с приятели взехме, че изпихме ракията. За по-сигурно", написа той в профила си в социалната мрежа като открехна вратите на хладилника си, където до бутилка с оцет, къташе и домашна ракия.
"А на въпроса защо държа оцета в хладилника, отговорът е: не прави утайка и няма мушички. Това последното го знам от баба ми, не от уроците по химия", допълва Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ХА КАЖЕТЕ ДЕ?
нали уж ги избираме това ли избираме постоянно
отМАЛОУМНИК поМАЛОУМНИК
Коментиран от #4, #6, #24
17:01 12.10.2026
3 Ох на леля
До коментар #1 от "Сатана Z":Браво леля. Слушай, повтаряй това което чуеш, не мисли, и ще си добре.
Коментиран от #11
17:07 12.10.2026
4 Еми
До коментар #2 от "ХА КАЖЕТЕ ДЕ?":Спрете да ги избирате, бе. Ама и демокрацията трябва да смените с друго. При демокрацията дори само твърдите членове на партията да гласуват, е достатъчно да си изберат който си искат - както при бай Тодор.
17:07 12.10.2026
5 Спомен
Коментиран от #13
17:15 12.10.2026
6 Без майтап
До коментар #2 от "ХА КАЖЕТЕ ДЕ?":Кебапчетата избират простаците.
17:16 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Исторически факти
- Не знам какво ви е, обаче зрението ви е идеално.
17:21 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Барабар Петко
До коментар #3 от "Ох на леля":ох, момения, и той да се похвали, горкия, че си сръбва твърди ичикии..,
а реално, сигурно го кара на ментови коктейлчета с чадърче..
17:24 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 при ТЯХ
До коментар #5 от "Спомен":е лесно----единия препил го боли главата---другият СЕДАЛИЩЕТО
Коментиран от #19
17:26 12.10.2026
14 Емигрант
17:27 12.10.2026
15 Мухите е броил по химия
17:28 12.10.2026
16 Емигрант
До коментар #7 от "урко":Какво значи марково уиски бе нищожник, нима българската ракия не е маркова ? И да ти кажа, всяка ракия е по-добра от всяко отлежало уиски, който е ценител на спиртните напитки ще го потвърди, обаче нали българите нямат собствено мнение, лесно се манипулират и контролират затова и пият боклука на шоталандците, демек тяхната ракия, затова и дъвчат турските пластмаси наречени домати и македонските "листни въшки" неречени пипер !
17:32 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Кака Мара
17:33 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 оня с коня
Коментиран от #25
17:38 12.10.2026
21 Абе
17:40 12.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Емигрант
Коментиран от #26
17:47 12.10.2026
24 Доктора
До коментар #2 от "ХА КАЖЕТЕ ДЕ?":За гугутка - гълъб ли говориш
Коментиран от #29
17:48 12.10.2026
25 коня със оня
До коментар #20 от "оня с коня":Превратен е живота! Днес пиеш ракия, утре няма! Един път яздиш коня, другия той тебе!
17:51 12.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кокорчо...
17:54 12.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мнение
До коментар #24 от "Доктора":Не само за гугутката, а и за Асен ппдб-еца!
Тия служителите към такива като шорош, определено са чиста отрова за България и българите!
Крайно врме е евроатлантиците (управляващите през последните 37г), докарали страната ни до закриване, да полежат известно време по затворите!
Да им дойде акъла, че като работят против народа си има и последствия!!!
17:59 12.10.2026
30 мдааааа
18:01 12.10.2026
31 Мушичките се учат по биология
18:07 12.10.2026
32 Нено
18:16 12.10.2026