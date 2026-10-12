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Летище София ще тества над 50 технологични иновации

Летище София ще тества над 50 технологични иновации

12 Октомври, 2026 16:51 508 1

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  • иновации-
  • внедряване-
  • хесус кабайеро

Компании ще могат да изпробват решения с изкуствен интелект, роботика и автоматизация в реална летищна среда

Летище София ще тества над 50 технологични иновации - 1
Снимка: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Летище „Васил Левски“ – София ще предостави възможност на технологични компании да тестват свои разработки в реална работна среда. Инициативата обхваща над 50 конкретни предизвикателства, свързани с обслужването на пътниците, сигурността, автоматизацията и енергийната ефективност.

The Innovation Terminal е съвместен проект на летищния оператор „СОФ Кънект“ и предприемаческата организация „Ендевър България“. Целта е да бъдат открити и внедрени технологии, които могат да подобрят работата на най-голямото международно летище в България.

Иновативната програма е насочена към 5 основни направления – интелигентно управление на летищните операции и пътникопотока, автоматизация и автономни системи, сигурност, устойчиво развитие и енергийна ефективност, както и оптимизиране на административните процеси чрез изкуствен интелект.

Сред възможните приложения са технологии за по-ефективно управление на движението на пътниците, автоматизиране на повтарящи се дейности и използване на интелигентни системи за анализ на оперативни данни. Предвижда се да бъдат разглеждани и решения за намаляване на енергийното потребление, повишаване на сигурността и подобряване на вътрешните административни процеси.

"Инициативата е част от дългосрочната трансформация на столичното летище. Търси технологии, които решават реални проблеми и могат да докажат практическата си стойност в действащо летище", казва изпълнителния директор на „СОФ Кънект“ Хесус Кабайеро

Успешните разработки ще имат възможност да бъдат интегрирани в оперативната дейност, включително в бъдещия Терминал 3. Целта е новият терминал да бъде не просто допълнителна инфраструктура, а летище, проектирано за следващото поколение технологии.

В програмата могат да участват стартиращи компании, развиващи се технологични предприятия и утвърдени разработчици, които вече разполагат с работещ продукт. Кандидатури ще се приемат до 30 ноември.


България
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