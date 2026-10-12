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Запознаваме ви първи с новата Omoda

Запознаваме ви първи с новата Omoda

12 Октомври, 2026 11:34 1 860 2

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Хибридният модел е насочен към изключително популярния сегмент на компактните кросоувъри

Запознаваме ви първи с новата Omoda - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Omoda представи официално новия си компактен кросоувър Omoda 4 на автомобилния салон в Париж, а наш екип ви запознава директно от премиерния щанд. Моделът е разработен от групата Chery и застава под Omoda 5, Omoda 7 и Omoda 9 като по-малкото предложение в гамата със своята дължина от 4,42 метра, която го поставя в сегмента на познати модели като Nissan Juke и Renault Captur.

Външният дизайн на Omoda 4 безспорно е най-силната и дръзка карта, която китайският бранд хвърля на масата в оспорвания B-сегмент. Водени от специфичната си концепция „Cyber Mecha“, дизайнерите са се вдъхновявали директно от футуристичната роботика, новата дигитална естетика и аеродинамичните форми. Предницата е силно доминирана от масивна решетка с безрамков дизайн, който визуално прелива директно в каросерията. Тя е рамкирана от агресивни "Cyber Lightning" тесни LED светлини и остри вертикални въздухозаборници в долната част на бронята, придаващи мускулеста и агресивна стойка.

Запознаваме ви първи с новата Omoda

В профил Omoda 4 демонстрира ясно изразен купе-кросоувър силует. Покривът плавно се спуска назад, като контрастиращите черни колони създават популярния визуален ефект на „плаващ покрив“. Страничните панели са изключително релефни, с дълбоки геометрични чупки по протежение на вратите. Атлетичното излъчване се допълва от контрастни черни защитни арки над калниците, акцентиращи върху 18-цоловите алуминиеви джанти.

Запознаваме ви първи с новата Omoda


Задната част продължава робот-вдъхновената тема със светлинна лента, преминаваща през цялата широчина на капака на багажника. Самите задни монолитни LED стопове са с кристална триизмерна структура и вътрешна графика. В горната си част покривът завършва с аеродинамичен спойлер с двоен елемент, а задната броня е оформена с агресивен дифузьор и интегрирани светлоотразители, завършващи спортния облик на модела.

Omoda 4 използва модулната архитектура T1X и хибридната система SHS-H, комбинирайки 1,5-литров четирицилиндров турбобензинов двигател, електромотор и литиево-железофосфатна батерия с капацитет 1,83 кВтч. Обявената системна мощност е 165 кВт, или 224 к.с., а максималният въртящ момент достига 295 Нм. Задвижването се предава към предните колела посредством специализирана хибридна трансмисия. Малката батерия се зарежда от бензиновия двигател и при спиране, като системата е предназначена основно да намалява разхода в градски условия, а не да осигурява дълъг пробег само на електричество.

Запознаваме ви първи с новата Omoda

Влизането в купето разкрива модерна дигитална архитектура, доминирана от свободно стоящ 8,8-инчов приборен панел пред водача и централно разположен 13,2-инчов 2K портретен дисплей за инфотейнмънт системата. За да освободят повече пространство на централната конзола, инженерите са преместили лоста за управление на трансмисията директно върху кормилната колона. Оборудването разполага с луксозни акценти като електрически предни седалки с реглаж в шест посоки за водача и четири за спътника му, охлаждаща безжична индукционна подложка за смартфони с мощност 50 вата, внушителен панорамен покрив с площ от 1,9 кв. м. и арсенал от 18 активни системи за подпомагане на шофьора.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бомбастик

    5 1 Отговор
    Дали са решили пробема с падащият в движение заден мост ???

    Коментиран от #2

    11:50 12.10.2026

  • 2 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бомбастик":

    в премиум пакета е хванат с болтове, в стандартния с нитове и свински опашки.

    12:07 12.10.2026