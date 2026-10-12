Запознаваме ви първи с новата Omoda

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Omoda представи официално новия си компактен кросоувър Omoda 4 на автомобилния салон в Париж, а наш екип ви запознава директно от премиерния щанд. Моделът е разработен от групата Chery и застава под Omoda 5, Omoda 7 и Omoda 9 като по-малкото предложение в гамата със своята дължина от 4,42 метра, която го поставя в сегмента на познати модели като Nissan Juke и Renault Captur.

Външният дизайн на Omoda 4 безспорно е най-силната и дръзка карта, която китайският бранд хвърля на масата в оспорвания B-сегмент. Водени от специфичната си концепция „Cyber Mecha“, дизайнерите са се вдъхновявали директно от футуристичната роботика, новата дигитална естетика и аеродинамичните форми. Предницата е силно доминирана от масивна решетка с безрамков дизайн, който визуално прелива директно в каросерията. Тя е рамкирана от агресивни "Cyber Lightning" тесни LED светлини и остри вертикални въздухозаборници в долната част на бронята, придаващи мускулеста и агресивна стойка.

В профил Omoda 4 демонстрира ясно изразен купе-кросоувър силует. Покривът плавно се спуска назад, като контрастиращите черни колони създават популярния визуален ефект на „плаващ покрив“. Страничните панели са изключително релефни, с дълбоки геометрични чупки по протежение на вратите. Атлетичното излъчване се допълва от контрастни черни защитни арки над калниците, акцентиращи върху 18-цоловите алуминиеви джанти.



Задната част продължава робот-вдъхновената тема със светлинна лента, преминаваща през цялата широчина на капака на багажника. Самите задни монолитни LED стопове са с кристална триизмерна структура и вътрешна графика. В горната си част покривът завършва с аеродинамичен спойлер с двоен елемент, а задната броня е оформена с агресивен дифузьор и интегрирани светлоотразители, завършващи спортния облик на модела.

Omoda 4 използва модулната архитектура T1X и хибридната система SHS-H, комбинирайки 1,5-литров четирицилиндров турбобензинов двигател, електромотор и литиево-железофосфатна батерия с капацитет 1,83 кВтч. Обявената системна мощност е 165 кВт, или 224 к.с., а максималният въртящ момент достига 295 Нм. Задвижването се предава към предните колела посредством специализирана хибридна трансмисия. Малката батерия се зарежда от бензиновия двигател и при спиране, като системата е предназначена основно да намалява разхода в градски условия, а не да осигурява дълъг пробег само на електричество.

Влизането в купето разкрива модерна дигитална архитектура, доминирана от свободно стоящ 8,8-инчов приборен панел пред водача и централно разположен 13,2-инчов 2K портретен дисплей за инфотейнмънт системата. За да освободят повече пространство на централната конзола, инженерите са преместили лоста за управление на трансмисията директно върху кормилната колона. Оборудването разполага с луксозни акценти като електрически предни седалки с реглаж в шест посоки за водача и четири за спътника му, охлаждаща безжична индукционна подложка за смартфони с мощност 50 вата, внушителен панорамен покрив с площ от 1,9 кв. м. и арсенал от 18 активни системи за подпомагане на шофьора.