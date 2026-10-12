Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Съдийската асоциация иска доживотно изваждане от футбола за вратаря на Локомотив Горна Оряховица след брутална агресия срещу рефер

Съдийската асоциация иска доживотно изваждане от футбола за вратаря на Локомотив Горна Оряховица след брутална агресия срещу рефер

12 Октомври, 2026 16:34 1 008 9

  • асоциация на съдиите по футбол-
  • локомотив горна оряховица-
  • национал-
  • u18-
  • агресия срещу съдия-
  • бфс-
  • дисциплинарен правилник

Такива прояви не следва и не могат да се наказват според спортните правила и дисциплинарни правилници, защото те нямат нищо общо с никой спорт, а в частност и с футбола

Съдийската асоциация иска доживотно изваждане от футбола за вратаря на Локомотив Горна Оряховица след брутална агресия срещу рефер - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Асоциацията на съдиите по футбол излезе с остра официална позиция след скандалния инцидент по време на мача между Локомотив (Горна Оряховица) и Национал до 18 години. В срещата вратарят на домакините е проявил брутална агресия спрямо главния съдия на двубоя.

Ето пълния текст на позицията на съдиите:

„Потресаващ е клипът от мача U-18, игран на 10 октомври 2026 година между отборите на „Локомотив“ (ГО) и „Национал“, с главен герой – вратарят на „Локомотив“ и потърпевш от неговата брутална агресия – главният съдия на мача. Такова поведение на футболист няма общо с футбола и спорта. То е извън правилата на всеки спорт. То е недопустимо със своята бруталност и е несъвместимо с който и да е спортен терен или зала.

Такива прояви не следва и не могат да се наказват според спортните правила и дисциплинарни правилници, защото те нямат нищо общо с никой спорт, а в частност и с футбола.

Независимо от възрастта на извършителя и ранга на състезанието, Асоциацията на съдиите по футбол в България призовава за незабавно изваждане на извършителя на тази брутална агресия от футбола завинаги. Жалко е, че за такива прояви Дисциплинарният правилник на БФС не предвижда наказания за треньорите на такива допуснати от тях на терена състезатели.“

От организацията настояват случаят да не се разглежда като обикновено провинение на терена, а като деяние, което няма място в спорта и трябва да бъде санкционирано с най-тежката възможна мярка – доживотно отстраняване от футбола.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този е националния

    11 0 Отговор
    по ръгби. Не му трябва футбол на него

    16:43 12.10.2026

  • 2 Див селянин

    20 0 Отговор
    с богати родители 100%

    16:45 12.10.2026

  • 3 Трол

    14 0 Отговор
    Малко се е надценило момчето, помислило се е за Кантона.

    Коментиран от #5

    16:50 12.10.2026

  • 4 Потърпевшият

    9 1 Отговор
    съдия извади ли си медицинско свидетелство и пусна ли жалба в прокуратурата? Ако не е, тя самосезира ли се за груба хулиганска проява на обществено събитие?
    Това са адекватните действия в подобна ситуация и ако не се предприемат следващият път може да има осакатен съдия, по-следващия убит... Декларациите са си декларации.

    Коментиран от #8

    17:02 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фидосов

    2 0 Отговор
    Две години условно, десет хиляди евро обезщетение на съдията и пълна доживотна забрана за посещаване на футболни срещи в цялата страна. Ако е пълнолетен 6 месеца в затвора в Пазарджик.

    17:53 12.10.2026

  • 8 КОГА ЩЕ ИМА ДОЖИВОТНА ЗАБРАНА

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Потърпевшият":

    ЗА СЪДИИ С КОРУПЦИОННИ ПРАТИКИ.ВИЗИРАМ И ТОЯ СЪДИЯ ОБРЪЩАЩ МАЧА ЯВНО ЗА ЧЕРНО ТОТО С ПЕТ ЧЕРВЕНИ КСРТОНА ЗА ЛОКО........

    Коментиран от #9

    18:04 12.10.2026

  • 9 Тука са льохмани и не

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "КОГА ЩЕ ИМА ДОЖИВОТНА ЗАБРАНА":

    знаят за кво иде реч.....

    18:05 12.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове