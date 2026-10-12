Съдийската асоциация иска доживотно изваждане от футбола за вратаря на Локомотив Горна Оряховица след брутална агресия срещу рефер

Асоциацията на съдиите по футбол излезе с остра официална позиция след скандалния инцидент по време на мача между Локомотив (Горна Оряховица) и Национал до 18 години. В срещата вратарят на домакините е проявил брутална агресия спрямо главния съдия на двубоя.

Ето пълния текст на позицията на съдиите:

„Потресаващ е клипът от мача U-18, игран на 10 октомври 2026 година между отборите на „Локомотив“ (ГО) и „Национал“, с главен герой – вратарят на „Локомотив“ и потърпевш от неговата брутална агресия – главният съдия на мача. Такова поведение на футболист няма общо с футбола и спорта. То е извън правилата на всеки спорт. То е недопустимо със своята бруталност и е несъвместимо с който и да е спортен терен или зала.

Такива прояви не следва и не могат да се наказват според спортните правила и дисциплинарни правилници, защото те нямат нищо общо с никой спорт, а в частност и с футбола.

Независимо от възрастта на извършителя и ранга на състезанието, Асоциацията на съдиите по футбол в България призовава за незабавно изваждане на извършителя на тази брутална агресия от футбола завинаги. Жалко е, че за такива прояви Дисциплинарният правилник на БФС не предвижда наказания за треньорите на такива допуснати от тях на терена състезатели.“

От организацията настояват случаят да не се разглежда като обикновено провинение на терена, а като деяние, което няма място в спорта и трябва да бъде санкционирано с най-тежката възможна мярка – доживотно отстраняване от футбола.