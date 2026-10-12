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Тони Стораро за сватбата на Емрах: Запазих семейството си, дойдоха 650 гости
  Тема: Известни личности

Тони Стораро за сватбата на Емрах: Запазих семейството си, дойдоха 650 гости

12 Октомври, 2026 06:53 833 9

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  • фики стораро-
  • 120 минути-
  • сватба

Певецът разказа за сватбата на Емрах, на която е посрещнал 650 гости от България, Гърция и Турция

Тони Стораро за сватбата на Емрах: Запазих семейството си, дойдоха 650 гости - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Най-съм щастлив, че запазих моето семейство“, каза Тони Стораро в интервюто си за „120 минути“. Певецът обясни, че за хората в музикалния бранш семейният живот е трудно изпитание, тъй като работата често ги отдалечава от дома за дни или седмици.

Той подчерта, че за съхраняването на едно семейство е важна и ролята на жената, която трябва да бъде търпелива, да се грижи за дома и също да полага усилия за връзката. Тони Стораро каза още, че силно уважава майка си и баща си и вярва, че това отношение му се е върнало като семейно щастие.

650 гости на сватбата на Емрах

В разговора певецът разказа и за сватбата на сина си Емрах, който се е оженил няколко дни преди интервюто. Тони Стораро е посрещнал 650 гости, сред които хора от България, Гърция и Турция.

„Направихме хубава балканска сватба“, каза той. Тони Стораро заяви, че одобрява снаха си, и говори с одобрение за новия семеен етап в живота на Емрах.

Разликата между Фики и Емрах

Певецът коментира и характера на Емрах, когото често определят като палав. Според него социалните мрежи и популярността влияят върху поведението на младия изпълнител. Тони Стораро добави, че родените след 2000 г. са „по-луди глави“.

Той направи разлика между детството на двамата си синове. Фики се е родил, когато родителите му са събирали средства за къща и автомобил, докато Емрах е дошъл на бял свят, след като семейството вече е било финансово стабилно.

Тони Стораро призна и за пропуски във възпитанието, като посочи, че на Емрах са купували всичко, което поиска. Певецът се надява синът му скоро да има дете, за да разбере от собствен опит какво е имал предвид баща му в разговора им за живота и отговорностите.

Източници: bgdnes.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми дъ знайте

    6 1 Отговор
    как яку го преместих брачеди, но не мит

    06:56 12.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Не искам да ги виждам повече всичките.

    07:00 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    0 0 Отговор
    НАЙ-СЪМ...
    Неграмотна работа.

    07:24 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 То е ясно

    3 0 Отговор
    Само едно Велико племе като българското може да превърне в идоли тези красиви индивиди. Племе което се възхищава на Емрах, Азис, Копейкин, Руди-Гела и хвърля пари в торбички от терасата ще остане в историята със своя висок интелект.

    07:26 12.10.2026