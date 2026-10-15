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Ясни са цените на най-новата Dacia Striker

Ясни са цените на най-новата Dacia Striker

15 Октомври, 2026 13:31 4 768 9

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Моделът атакува пазара с четири нива на оборудване и изненадващи цени

Ясни са цените на най-новата Dacia Striker - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Румънският автомобилен производител продължава своята агресивна пазарна експанзия в семейния сектор, като официално разкри пълната гама и ценова листа на своя нов модел по време на престижното изложение във френската столица.

Ясни са цените на най-новата Dacia Striker

Повдигнатото комби с внушителна дължина от 4.62 метра заема уникална ниша между традиционното комби, високия SUV и класическия седан, превръщайки се в атрактивна алтернатива за потребителите, които търсят максимален вътрешен обем без излишни финансови компромиси. Моделът вече официално приема поръчки на пазара, като стартовата му цена е фиксирана на 23 490 евро.

Ясни са цените на най-новата Dacia Striker

Технологичната основа на гамата залага на три различни електрифицирани задвижващи агрегата и четири нива на оборудване, покриващи широк диапазон от потребителски нужди. Базовият вариант Essential започва от 23 490 евро и се задвижва от 1,2-литров трицилиндров двигател с мощност 140 конски сили, съчетаващ работа на бензин и LPG с 48-волтова мека хибридна технология и ръчна трансмисия.

Ясни са цените на най-новата Dacia Striker

Следващото ниво Expression стартира от 25 100 евро със същия мотор или 26 700 евро с автоматична скоростна кутия, като от тази позиция нагоре се отваря достъп до по-мощния пълен хибрид със 155 конски сили. Последната система комбинира 1,8-литров четирицилиндров атмосферен агрегат, електромотор и компактна батерия с капацитет 1,4 кВтч, като цените започват от 28 100 евро.

Ясни са цените на най-новата Dacia Striker

За почитателите на повишената проходимост е предвидена и иновативна 4x4 хибридна версия с мощност 150 конски сили, която струва от 29 900 евро в изпълнение Expression. Вместо традиционен карданен вал, тази модификация разчита на независим електрически мотор на задния мост и двустепенна трансмисия, докато отпред работи познатият 1,2-литров мек хибрид.

Ясни са цените на най-новата Dacia Striker

В самия връх на гамата се разполагат нивата Journey и Extreme, които споделят еднаква ценова категория, но са насочени към различни вкусове – съответно към комфортно пътуване на дълги разстояния или към по-здрава, приключенска визия с цени, достигащи до 31 900 евро за най-високите спецификации.

Ясни са цените на най-новата Dacia Striker


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 3 Отговор
    Къса са българските коли?

    13:38 15.10.2026

  • 2 народа

    9 4 Отговор
    За подобни пари някой Китаец , поне салоните има са по лускозни , за двигателите не знам

    13:42 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Васил

    6 0 Отговор
    Не се ли изчерпаха тези три цилиндрови боклуци явно имат на склад милиони. Да бяха сложили по добрият 1,3 четири цилиндров двигател явно не искат продажби.

    Коментиран от #8

    13:57 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Еее, м чи то и за столичанина от Ямбол е така! Ама него го е срам да са прибере на село с Дачия, поне да е Шкода, дее..

    14:02 15.10.2026

  • 7 Георги

    4 0 Отговор
    не че е срамно да караш дачия, ама 32000евро за дачия! Това не е истина.

    14:09 15.10.2026

  • 8 Директора👨‍✈️

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Васил":

    Да, те хич не продават. За това са в номер 3 на всички класации. Само глупости пишете. Карайте си корубите от миналия век и си мислете, че имате истинска кола.

    14:22 15.10.2026

  • 9 тъй шъй

    1 0 Отговор
    Няма по-безсмислена система от МЕК хибрид. Купиш ли си такъв мек хибрид, получаваш скорошни проблеми. Не стига, че не спестява нищо, но разходите са по-рано и повече от "твърд" хибрид. Та базовата цена е добра, но поне да беше чист двг. То пък и тия турбо напънати 1.2.

    14:26 15.10.2026