Ясни са цените на най-новата Dacia Striker

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.
Румънският автомобилен производител продължава своята агресивна пазарна експанзия в семейния сектор, като официално разкри пълната гама и ценова листа на своя нов модел по време на престижното изложение във френската столица.
Повдигнатото комби с внушителна дължина от 4.62 метра заема уникална ниша между традиционното комби, високия SUV и класическия седан, превръщайки се в атрактивна алтернатива за потребителите, които търсят максимален вътрешен обем без излишни финансови компромиси. Моделът вече официално приема поръчки на пазара, като стартовата му цена е фиксирана на 23 490 евро.
Технологичната основа на гамата залага на три различни електрифицирани задвижващи агрегата и четири нива на оборудване, покриващи широк диапазон от потребителски нужди. Базовият вариант Essential започва от 23 490 евро и се задвижва от 1,2-литров трицилиндров двигател с мощност 140 конски сили, съчетаващ работа на бензин и LPG с 48-волтова мека хибридна технология и ръчна трансмисия.
Следващото ниво Expression стартира от 25 100 евро със същия мотор или 26 700 евро с автоматична скоростна кутия, като от тази позиция нагоре се отваря достъп до по-мощния пълен хибрид със 155 конски сили. Последната система комбинира 1,8-литров четирицилиндров атмосферен агрегат, електромотор и компактна батерия с капацитет 1,4 кВтч, като цените започват от 28 100 евро.
За почитателите на повишената проходимост е предвидена и иновативна 4x4 хибридна версия с мощност 150 конски сили, която струва от 29 900 евро в изпълнение Expression. Вместо традиционен карданен вал, тази модификация разчита на независим електрически мотор на задния мост и двустепенна трансмисия, докато отпред работи познатият 1,2-литров мек хибрид.
В самия връх на гамата се разполагат нивата Journey и Extreme, които споделят еднаква ценова категория, но са насочени към различни вкусове – съответно към комфортно пътуване на дълги разстояния или към по-здрава, приключенска визия с цени, достигащи до 31 900 евро за най-високите спецификации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
13:38 15.10.2026
2 народа
13:42 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Васил
Коментиран от #8
13:57 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
До коментар #3 от "Стенли":Еее, м чи то и за столичанина от Ямбол е така! Ама него го е срам да са прибере на село с Дачия, поне да е Шкода, дее..
14:02 15.10.2026
7 Георги
14:09 15.10.2026
8 Директора👨✈️
До коментар #4 от "Васил":Да, те хич не продават. За това са в номер 3 на всички класации. Само глупости пишете. Карайте си корубите от миналия век и си мислете, че имате истинска кола.
14:22 15.10.2026
9 тъй шъй
14:26 15.10.2026