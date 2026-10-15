Ясни са цените на най-новата Dacia Striker

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Румънският автомобилен производител продължава своята агресивна пазарна експанзия в семейния сектор, като официално разкри пълната гама и ценова листа на своя нов модел по време на престижното изложение във френската столица.

Повдигнатото комби с внушителна дължина от 4.62 метра заема уникална ниша между традиционното комби, високия SUV и класическия седан, превръщайки се в атрактивна алтернатива за потребителите, които търсят максимален вътрешен обем без излишни финансови компромиси. Моделът вече официално приема поръчки на пазара, като стартовата му цена е фиксирана на 23 490 евро.

Технологичната основа на гамата залага на три различни електрифицирани задвижващи агрегата и четири нива на оборудване, покриващи широк диапазон от потребителски нужди. Базовият вариант Essential започва от 23 490 евро и се задвижва от 1,2-литров трицилиндров двигател с мощност 140 конски сили, съчетаващ работа на бензин и LPG с 48-волтова мека хибридна технология и ръчна трансмисия.

Следващото ниво Expression стартира от 25 100 евро със същия мотор или 26 700 евро с автоматична скоростна кутия, като от тази позиция нагоре се отваря достъп до по-мощния пълен хибрид със 155 конски сили. Последната система комбинира 1,8-литров четирицилиндров атмосферен агрегат, електромотор и компактна батерия с капацитет 1,4 кВтч, като цените започват от 28 100 евро.

За почитателите на повишената проходимост е предвидена и иновативна 4x4 хибридна версия с мощност 150 конски сили, която струва от 29 900 евро в изпълнение Expression. Вместо традиционен карданен вал, тази модификация разчита на независим електрически мотор на задния мост и двустепенна трансмисия, докато отпред работи познатият 1,2-литров мек хибрид.

В самия връх на гамата се разполагат нивата Journey и Extreme, които споделят еднаква ценова категория, но са насочени към различни вкусове – съответно към комфортно пътуване на дълги разстояния или към по-здрава, приключенска визия с цени, достигащи до 31 900 евро за най-високите спецификации.