BMW i3 Touring идва през 2027-ма с важна функция, която липсва при "петицата"

BMW i3 Touring се очаква да бъде представен официално в началото на 2027 година. Електрическото комби ще се присъедини към новия седан i3 от семейството Neue Klasse и ще предложи повече практичност, без клиентите да преминават към по-високия SUV модел iX3. Автомобилът вече е засичан по време на изпитания, а BMW показа и официален тийзър на бъдещия модел. Една от най-интересните подробности около BMW i3 Touring е свързана с отваряемото задно стъкло. Функцията дълго време беше характерна за комбито на BMW, но вече липсва при актуалното 5 Series Touring. При заснетите прототипи на i3 Touring не се виждаше механизъм за отваряне на стъклото, което породи съмнения, че той също ще бъде премахнат.

Въпреки това, ръководителя на подразделението Neue Klasse д-р Майк Райхелт не даде категоричен отговор на това дали електрическото комби ще запази функцията. Така BMW не потвърждава официално наличието на отваряемо задно стъкло, но и не изключва възможността то да бъде запазено. Седанът BMW i3 разполага с багажник с обем 420 литра. Това е с 30 литра по-малко от бензиновото BMW 3 Series и с 50 литра по-малко от електрическия седан Mercedes C-Class. При Touring версията се очакват по-голям товарен обем и сгъваеми задни седалки.

Дизайнът ще запази задните светлини на седана, широките задни арки и страничната линия, която се повдига към задната част. Очаква се BMW i3 Touring да използва същата гама задвижващи системи като седана. В момента BMW i3 50 xDrive разполага с два електромотора, които развиват 462 к.с. и 645 Нм. При i3 40 xDrive мощността е 374 к.с., като и тази версия използва два електромотора. По-късно се очакват и варианти с един електромотор.

При седана версията i3 50 xDrive има батерия с капацитет 112 кВтч и заявен пробег от над 800 километра. Допълнителното тегло на комбито вероятно ще намали пробега, но очакването е той да остане сред водещите в класа.