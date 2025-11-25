BYD затвърди лидерството си при електрическите автомобили

Световният пазар на електрически автомобили бележи ръст, като продажбите на нови енергийни автомобили (NEV) – включващи BEV и PHEV – достигнаха впечатляващите 5,39 милиона броя през третото тримесечие на тази година, което представлява солидно увеличение от 31% спрямо същия период на миналата година. Начело на тази ускоряваща се група, битката за надмощие между BYD и Tesla достига своята кулминация.
В сегмента на батерийните електрически автомобили (BEV) BYD запазва короната си, макар и с малка преднина, като заема 15,4% от световния пазарен дял с 582 522 продадени леки BEV. Данните обаче разкриват потенциална слабост: докато продажбите на годишна база са скочили с 31,37%, BYD е претърпяла спад в продажбите с 4,03% спрямо собствените си резултати от предходното тримесечие. Веднага след него Tesla се радва на възход, като си осигурява 13,4% от пазара с 497 099 доставки в световен мащаб, подхранвани от гигантски скок от 29,41% в продажбите спрямо предходното тримесечие, дължащ се до голяма степен на крайните срокове за субсидиите в САЩ и подновен импулс в Китай.
Бързоразвиващи се марки като Geely Auto (6,0% пазарен дял) и Leapmotor (4,1%) агресивно отнемат пазарен дял, като вече изпреварват утвърдени играчи като XPeng (3,1%). Дори технологичните гиганти оказват влияние, като Xiaomi си осигурява 2,9% и заема осмо място в световен мащаб.
Традиционните автомобилни производители се борят да се адаптират към скоростта на пазара. Volkswagen се смъкна на седмо място, като не успя да компенсира значителния спад в Китай, а BMW също се сблъсква с намаляващи продажби на BEV, което застрашава целите му за цялата година.
В сегмента на plug-in хибридите (PHEV) доминирането на BYD е преобладаващо, като компанията държи огромен пазарен дял от 27,9%. Въпреки това, дори и тук конкуренцията се засилва: общите продажби на PHEV на BYD от 523 069 единици са спаднали рязко с 23,73% на годишна база, въпреки лекото последователно увеличение. От този спад се възползват бързо набиращите скорост конкуренти като Aito (сега на второ място) и Chery, които отбелязаха бърз растеж и си осигуриха 6,6% от пазара, оказвайки натиск върху бившия подгласник Li Auto, чиито продажби спаднаха с 39,01% в сравнение с миналата година.
Анализаторите прогнозират, че глобалните продажби на NEV ще достигнат 20,43 милиона единици през 2025 година – скок от 25% на годишна база – и ще продължат да нарастват до 22,8 милиона единици до 2026 година. Този устойчив растеж потвърждава необратимата глобална тенденция към електрификация, въпреки очакваните регионални сътресения в резултат на променящите се правителствени стимули.
6 Гният
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Има китайски автомобили които гният по паркингите, защото няма складове за тях. Как няма да гният след като Китай вече има производствен капацитет за 60 милиона автомобила годишно, при 80 милиона продажби в световен мащаб?
При такова свръх производство и свръх капацитет, скоро ще има фалити на китайски автомобилни производители и консолидация на оцелелите.
15:42 25.11.2025