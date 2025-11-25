BYD затвърди лидерството си при електрическите автомобили

Световният пазар на електрически автомобили бележи ръст, като продажбите на нови енергийни автомобили (NEV) – включващи BEV и PHEV – достигнаха впечатляващите 5,39 милиона броя през третото тримесечие на тази година, което представлява солидно увеличение от 31% спрямо същия период на миналата година. Начело на тази ускоряваща се група, битката за надмощие между BYD и Tesla достига своята кулминация.

В сегмента на батерийните електрически автомобили (BEV) BYD запазва короната си, макар и с малка преднина, като заема 15,4% от световния пазарен дял с 582 522 продадени леки BEV. Данните обаче разкриват потенциална слабост: докато продажбите на годишна база са скочили с 31,37%, BYD е претърпяла спад в продажбите с 4,03% спрямо собствените си резултати от предходното тримесечие. Веднага след него Tesla се радва на възход, като си осигурява 13,4% от пазара с 497 099 доставки в световен мащаб, подхранвани от гигантски скок от 29,41% в продажбите спрямо предходното тримесечие, дължащ се до голяма степен на крайните срокове за субсидиите в САЩ и подновен импулс в Китай.

Бързоразвиващи се марки като Geely Auto (6,0% пазарен дял) и Leapmotor (4,1%) агресивно отнемат пазарен дял, като вече изпреварват утвърдени играчи като XPeng (3,1%). Дори технологичните гиганти оказват влияние, като Xiaomi си осигурява 2,9% и заема осмо място в световен мащаб.

Традиционните автомобилни производители се борят да се адаптират към скоростта на пазара. Volkswagen се смъкна на седмо място, като не успя да компенсира значителния спад в Китай, а BMW също се сблъсква с намаляващи продажби на BEV, което застрашава целите му за цялата година.

В сегмента на plug-in хибридите (PHEV) доминирането на BYD е преобладаващо, като компанията държи огромен пазарен дял от 27,9%. Въпреки това, дори и тук конкуренцията се засилва: общите продажби на PHEV на BYD от 523 069 единици са спаднали рязко с 23,73% на годишна база, въпреки лекото последователно увеличение. От този спад се възползват бързо набиращите скорост конкуренти като Aito (сега на второ място) и Chery, които отбелязаха бърз растеж и си осигуриха 6,6% от пазара, оказвайки натиск върху бившия подгласник Li Auto, чиито продажби спаднаха с 39,01% в сравнение с миналата година.

Анализаторите прогнозират, че глобалните продажби на NEV ще достигнат 20,43 милиона единици през 2025 година – скок от 25% на годишна база – и ще продължат да нарастват до 22,8 милиона единици до 2026 година. Този устойчив растеж потвърждава необратимата глобална тенденция към електрификация, въпреки очакваните регионални сътресения в резултат на променящите се правителствени стимули.