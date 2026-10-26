Шефът на Ferrari даде 10 от 10 на Tesla Roadster

Главният изпълнителен директор на Ferrari Бенедето Виня даде на новата Tesla Roadster две оценки 10 от 10 – за технологията и за начина, по който автомобилът е бил представен. Той направи коментара си по време на интервю на автомобилна конференция, организирана от италианското списание Quattroruote. „Като европеец ви благодаря, че ни показахте как дори в един стар свят все още можете да иновирате и да поемате риск“, заяви Виня, цитиран от Ройтерс.

Tesla показа новото поколение Roadster на 15 октомври в изпитателния комплекс на SpaceX край Макгрегър, близо до Уако, Тексас. Демонстрацията беше изградена около зрелищни технически решения, като автомобилът се задържа в обърнато положение чрез система от вентилатори и засмукване към земята. След това извърши скок, завъртане във въздуха и приземяване с помощта на системи с газови двигатели, свързвани с технологиите на SpaceX.

Tesla посочва 2028 година като цел за пускането на Roadster на пазара. Това е планиран срок, а не потвърдена дата за доставки. Шефът на Ferrari открои и ролята на външните партньори при създаването на подобен продукт. Според него привличането на независими дизайнери може да постави въпроси, които вътрешният екип не би разгледал по същия начин.

„Ако бяхме работили сами, нямаше да постигнем това, което направихме“, заяви Виня за първия изцяло електрически модел на Ferrari. По проекта компанията си партнира с LoveFrom – дизайнерското студио на Джони Айв, бивш главен дизайнер на Apple. Представянето на Luce беше последвано от спад на акциите на Ferrari през май 2026 месец, докато компанията преминава към електрическо задвижване. Похвалата на Виня към Tesla не е съобщение за партньорство между двете компании. Тя показва позицията му, че дори утвърдените автомобилни производители трябва да поемат технологични рискове и да търсят решения извън традиционните рамки.