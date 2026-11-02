Дизайнерът на оригиналното Lamborghini Gallardo представи възродена версия със стряскаща цена

Lamborghini Gallardo получава нов живот почти 30 години след създаването си. Оригиналният дизайнер на модела Фабрицио Джуджаро се завръща към проекта с HOMMAGE 26 – лимитирана серия, разработена от CAVËN Atelier и ограничена до 25 автомобила. Проектът беше представен на Concours at Wynn Las Vegas. Джуджаро е работил по първоначалния Gallardo през 1998 година в Italdesign. При новата версия той преработва почти целия автомобил, като запазва само пет основни елемента – покрива, страничните стъкла, предното стъкло, страничните огледала и основите им.

HOMMAGE 26 запазва клиновидния силует на оригинала, но получава каросерия от въглеродни влакна, прибиращи се надолу предни светлини и активни аеродинамични клапи над задните стопове. Дизайнът на двигателния отсек също е променен, за да се вижда по-добре атмосферният V10 мотор. Двигателят е 5,0-литров, атмосферeн, с максимални обороти от 8500 в минута. Той се предлага в две настройки – 540 конски сили за версията GT и 560 конски сили за Performance. И в двата случая моторът е съчетан с шестстепенна механична скоростна кутия с открита схема на превключване.

Оборудването включва 20-цолови джанти Italtecnica и ново регулируемо окачване с два режима. Така проектът съчетава модернизирана конструкция с механика, която остана характерна за ранните версии на Gallardo. Цената на HOMMAGE 26 започва от 900 000 евро без данъци. В тази сума не е включен автомобилът донор. Купувачът може да предостави собствен Gallardo или да възложи намирането му на CAVËN Atelier.

Проектът е базиран на оригиналния Gallardo, а не на обновената версия от 2006 година, която получава по-голям 5,2-литров двигател. Lamborghini е произвела малко над 14 000 автомобила Gallardo между 2003 и 2013 година, преди моделът да бъде заменен от Huracan. CAVËN Atelier определя подхода си като „авторство на дизайна“ и „уважително развитие“. Идеята е оригиналният дизайнер да преработи собственото си произведение, вместо задачата да бъде поверена на външен екип. Той допълва, че предната част е почти същата като при автомобила, който е проектирал през 1998 година, докато задната част и част от интериора са изцяло нови.

HOMMAGE 26 е първият проект от Designer Series на CAVËN Atelier. Следващата разработка от серията се очаква през 2027 година, като компанията планира да връща други известни автомобилни дизайнери към модели от края на XX и началото на XXI век.