Последният Koenigsegg Jesko напусна производствената линия в Енгелхолм, Швеция, а ключовете за автомобила бяха предадени на тенисиста Даниил Медведев. Това е 125-ият и последен екземпляр от лимитираната серия, известен като Jesko 125.

Медведев е поръчал версията Jesko Absolut с номер на шасито 7360. Основателят на компанията Кристиан фон Кьонигсег лично му е предал ключовете по време на церемония във фабриката. След това тенисистът е напуснал завода с автомобила, докато служители на марката са изпратили последния Jesko с аплодисменти. Автомобилът е боядисан в персонализирания цвят шампанско злато Skumpa и има бронзови акценти. По средата на каросерията преминава зеленикава карбонова ивица, вдъхновена от модела Regera.

В салона са използвани кафява и бежова кожа, зелени карбонови седалки и розово-златисти метални елементи. Оформлението е различно от това на пистовия Jesko Attack. При Jesko Absolut голямото задно крило е заменено с два вертикални стабилизатора, за да бъде намалено въздушното съпротивление.

Jesko Absolut използва 5,0-литров V8 двигател с две турбини. Мощността достига 1600 к.с. при използване на гориво E85, а с обикновен бензин е 1280 к.с. Максималният въртящ момент е съответно 1500 и 1000 Нм. Задвижването е към задните колела чрез деветстепенна трансмисия Light Speed Transmission, известна като LST. Автомобилът ускорява от 0 до 400 км/ч за 16,77 секунди, а след това може да спре до пълно спиране за общо 25,21 секунди.

Даниил Медведев е бивш номер 1 в световната ранглиста и спечели US Open през 2021 година. Тогава той победи Новак Джокович на финала и завоюва първата си титла от Големия шлем.

„Преследването на рекорда за максимална скорост продължава“, заявява Кристиан фон Кьонигсег.

С доставката на автомобила приключва производството на Jesko, започнало през 2019 година и последвано от първите клиентски доставки през 2023 година. Следващата голяма цел на компанията остава официалното потвърждение на максималната скорост на Jesko Absolut.