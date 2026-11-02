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Pagani показа последната Huayra 70 с механична скоростна кутия

Pagani показа последната Huayra 70 с механична скоростна кутия

2 Ноември, 2026 17:08 506 2

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Huayra 70 Anima дебютира в Лас Вегас с V12 двигател, диамантен прах в боята и седемстепенна механична трансмисия

Pagani показа последната Huayra 70 с механична скоростна кутия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Pagani представи Huayra 70 Anima – последния автомобил от серията Huayra 70. Световната премиера се състоя на Concours at Wynn Las Vegas, където Хорацио Пагани лично свали покривалото от модела. Така завърши трилогията, започнала с Huayra 70 Trionfo и продължила с Huayra 70 Derecho.

Името Anima означава „душа“ на италиански. Pagani определя автомобила като „душата на своето ателие, въплътена във физическа форма“. Представянето в Лас Вегас се състоя десет дни преди 71-вия рожден ден на основателя на компанията, който е на 10 ноември 2026 година. Събитието в Лас Вегас беше първата потвърдена публична поява на трите автомобила заедно. Huayra 70 Trionfo е създадена като поръчка за Barchetta Collection в Синсинати, щата Охайо. Huayra 70 Derecho дебютира през юли 2026 година по време на Фестивала на скоростта в Гудууд, Великобритания.

Pagani показа последната Huayra 70 с механична скоростна кутия

Pagani все още не е обявила кога и къде Anima ще бъде показана за първи път в Европа. Въпреки че моделът Utopia беше представен през 2022 година, специалните поръчки продължават да удължават присъствието на Huayra в гамата на италианския производител. Huayra 70 Anima комбинира открити панели от въглеродни влакна с покритие Custom Metallic, в което е добавен диамантен прах. Външният вид включва ивица от платина и детайли в тъмносин цвят. Основата на автомобила е изградена от въглеродни влакна и алуминий.

Аеродинамичният пакет включва висок въздухозаборник и перка зад кокпита, отделни предпазни дъги, фиксирано задно крило, голям дифузьор и вентилирани задни панели. Отзад е монтирана специално изработена изпускателна система с шест накрайника и бяла керамична обработка.

Pagani показа последната Huayra 70 с механична скоростна кутия

В салона са използвани бяла тапицерия, сини акценти, обработен метал и характерните за Pagani сложни превключватели. Най-отличителният детайл е между седалките – откритият механизъм на седемстепенната механична скоростна кутия, комбиниран с три педала. Това е конфигурация, използвана за първи път от компанията при Huayra Epitome през 2024 г.

Задвижването е поверено на 6,0-литров V12 двигател с два турбокомпресора, разработен от Mercedes-AMG. Pagani не е обявила официалната мощност на Anima. За сравнение, двигателят на Huayra Epitome е с показатели от 852 конски сили и 1100 Нм, но тези числа не са потвърдени за последната Huayra 70. Цената на автомобила също не е оповестена. Pagani традиционно не публикува стойността на своите еднократни поръчки, а Anima е създадена като единствен екземпляр.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Палахан

    0 0 Отговор
    В наща държана няма къде да караш такава кола,иначе е вълнуваща.

    17:27 02.11.2026